Lufthansa Annual General Meeting: approvati tutti i punti in agenda

Il 68th Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG è iniziato in orario alle 10:00 di oggi. A causa della pandemia, la riunione di quest’anno si è tenuta nuovamente virtualmente, per osservare le regole di allontanamento sociale attualmente in vigore e per tenere conto della necessità di proteggere gli azionisti.

Molti azionisti hanno colto l’occasione per sottoporre le loro domande in anticipo. In totale, sono state presentate 264 domande entro la mezzanotte del 2 maggio 2021 e hanno ricevuto risposta durante l’odierno Annual General Meeting.

Oltre 3.200 azionisti hanno seguito l’odierno Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG online. Era rappresentato un totale del 40,8% del capitale sociale. A larga maggioranza hanno esonerato i membri dell’Executive Board e del Supervisory Board dalla loro responsabilità per la conduzione del business nel 2020.

La maggioranza del 97,79% degli azionisti ha approvato la creazione di Authorized Capital C con un valore nominale fino a 5,5 miliardi di euro, come proposto da Executive Board e Supervisory Board. L’obiettivo dell’Authorized Capital C, ai sensi del German Economic Stabilization Acceleration Act (WStBG), fino a 5,5 miliardi di euro con una durata di cinque anni, è consentire a Deutsche Lufthansa AG di utilizzare in modo flessibile le opportunità di finanziamento per raccogliere capitale nel capital market. L’obiettivo è dare alla compagnia l’opportunità fondamentale di aumentare il proprio capitale nei prossimi cinque anni.

Gli azionisti hanno inoltre eletto Angela Titzrath (Chairman of the Executive Board, Hamburger Hafen und Logistik AG), Dr. Michael Kerkloh (Former Chairman of the Executive Board, Flughafen München GmbH) e Britta Seeger (Member of the Executive Board, Daimler AG) nel Supervisory Board. Angela Titzrath e il Dr. Michael Kerkloh erano già stati nominati Supervisory Board members con court order nel settembre 2020. Britta Seeger sostituisce Stephan Sturm, che ha rassegnato le dimissioni dal Supervisory Board alla fine dell’Assemblea Generale Annuale di oggi.

In totale, otto punti dell’ordine del giorno sono stati posti in votazione durante l’Annual General Meeting. Gli azionisti di Deutsche Lufthansa AG hanno approvato tutti i punti a larga maggioranza. Informazioni dettagliate sull’assemblea generale annuale sono disponibili su www.lufthansagroup.com/agm.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)