Lufthansa Group acquisisce cinque ulteriori 787 Dreamliner

Boeing e Lufthansa Group hanno annunciato oggi che il gruppo continuerà la modernizzazione della sua flotta con un nuovo ordine per cinque 787-9 Dreamliner (leggi anche qui). L’ordine incrementale supporta ulteriormente gli sforzi del gruppo per ridurre la complessità nella sua flotta a lungo raggio e migliorare le performance ambientali complessive, introducendo jet widebody più efficienti in termini di consumo di carburante.

“Siamo molto lieti che altri cinque Boeing 787-9 accelereranno la modernizzazione della nostra flotta a lungo raggio. Con questi velivoli moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante, inviamo un forte segnale di responsabilità ambientale all’interno di Lufthansa Group. Inoltre, ridurremo i nostri costi operativi e forniremo ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio all’avanguardia”, ha affermato il Dr. Detlef Kayser, Member of the Executive Board Deutsche Lufthansa AG, Chief Operations Officer.

Lufthansa Group ha effettuato il suo ordine iniziale per 20 787-9 nel 2019. Il nuovo contratto di acquisto porta il portafoglio ordini del Gruppo a 25 787-9.

Secondo membro della Dreamliner widebody family, il 787-9 può far volare fino al 20% in più di passeggeri e circa il 25% in più di merci riducendo il consumo di carburante e le emissioni fino al 25% rispetto agli aerei che sostituisce. Da quando è entrato in servizio nel 2011, l’efficienza nei consumi, la flessibilità e l’autonomia della famiglia 787 hanno consentito alle compagnie aeree di aprire più di 300 nuove rotte non-stop e di ridurre le emissioni di carbonio.

Costruita con materiali compositi leggeri e dotata di motori avanzati e di una suite di tecnologie ecocompatibili, la famiglia 787 ha una airport-noise footprint che è del 60% inferiore rispetto alla generazione precedente di velivoli 767, rendendola ideale per le comunità aeroportuali di Lufthansa Group.

“Lufthansa Group ha navigato in un mercato estremamente impegnativo e si è posizionato per la ripresa futura e il ritorno alla crescita finale. Siamo onorati che abbiano scelto ancora una volta la famiglia di aeroplani widebody di Boeing per la loro futura flotta”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales & Marketing. “L’efficienza nei consumi e l’autonomia superiori del 787 forniscono a Lufthansa Group la flessibilità necessaria per utilizzare in modo redditizio l’aereo attraverso la sua rete di rotte”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Lufthansa – Boeing)