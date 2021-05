Boeing amplia le capacità per il 737-800BCF

Poiché gli express and e-commerce markets continuano a guidare una forte domanda per production and converted freighters, Boeing ha annunciato oggi una nuova partnership con un Costa Rica-based maintenance, repair and overhaul (MRO) provider per creare ulteriore capacità di conversione per il 737-800 Boeing Converted Freighter.

Boeing aprirà due 737-800BCF conversion lines con Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) in Alajuela, Costa Rica. La prima delle nuove linee di conversione dovrebbe aprire all’inizio del 2022, con la seconda anticipata entro lo stesso anno. Boeing prevede che saranno necessarie 1.500 freighter conversions nei prossimi 20 anni per soddisfare la crescente domanda. Di queste, 1.080 saranno conversioni standard, con quasi il 30% della domanda proveniente dal Nord America e dall’America Latina.

“COOPESA ha dimostrato la competenza tecnica e l’impegno per la qualità e l’esecuzione necessarie per aiutarci a soddisfare la crescente domanda di clienti per il 737-800BCF, anche nelle Americhe”, ha affermato Jens Steinhagen, director of Boeing freighter conversions. “Boeing è lieta che COOPESA si unisca al nostro team di MRO partners, mentre consegniamo i nostri market-leading converted freighters ai clienti di tutto il mondo”.

“Siamo onorati che Boeing abbia scelto COOPESA come partner strategico per fornire servizi di conversione per il 737-800BCF”, ha affermato Kenneth Waugh, CEO di COOPESA. “Non vediamo l’ora di aiutare Boeing a soddisfare la domanda del mercato con la qualità tecnica e la forza lavoro qualificata che ha caratterizzato COOPESA nei suoi 58 anni di attività”.

Attualmente, Boeing converte 737-800 passenger airplanes in freighters in tre località: Boeing Shanghai Aviation Services (BSAS) a Shanghai, Cina; Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) a Guangzhou, Cina; Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) a Jinan, Cina.

Ad oggi, il 737-800BCF ha ottenuto più di 180 ordini e impegni da 15 clienti in quattro continenti. A marzo, Boeing ha riconsegnato il 50° 737-800BCF da quando è entrato in servizio nel 2018.

COOPESA è un FAA and EASA certified airframe MRO che serve compagnie aeree nelle Americhe e società di leasing globali con team tecnici altamente qualificati, guidati da professionisti dell’aviazione con ampia e comprovata esperienza nella manutenzione di aeromobili commerciali. Le capacità di COOPESA includono heavy maintenance, interiors and avionics modifications, paint, passenger to freighter conversions.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)