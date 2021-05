News Brevi – 06.05.2021

NORWEGIAN: LE RESTRIZIONI CONTINUANO A IMPATTARE LE OPERAZIONI – I dati sul traffico di Norwegian per aprile sono influenzati dalle restrizioni di viaggio e quindi dalla bassa domanda. Ad aprile 59.431 clienti hanno volato con Norwegian, con un incremento di circa 18.000 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La capacità (ASK) è diminuita del 7% e il traffico passeggeri totale (RPK) è aumentato del 115%. Il load factor è stato del 42,2%, in aumento di 24 punti percentuali rispetto ad aprile dello scorso anno. “La pandemia e le limitazioni ai viaggi internazionali continuano a influenzare i nostri risultati sul traffico rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonostante gli aumenti percentuali. Tuttavia, con l’avanzare della riapertura dei confini in Norvegia e in tutta Europa, siamo fiduciosi che continueremo a vedere un graduale aumento del traffico anno su anno. Adattiamo continuamente le nostre operazioni ai cambiamenti della domanda”, ha detto Jacob Schram, CEO di Norwegian. Norwegian ha operato dieci aeromobili ad aprile, principalmente su rotte domestiche in Norvegia. La compagnia ha operato il 97,7% dei suoi scheduled flights ad aprile, di cui il 97,8% è partito in orario.

QATAR AIRWAYS LANCIA LA SUA MOBILE APP SU HUAWEI APPGALLERY – Qatar Airways sta portando i suoi servizi a portata di mano degli utenti di smartphone Huawei con il lancio della sua app mobile su AppGallery, la piattaforma ufficiale di distribuzione di app di Huawei e uno dei primi tre mercati a livello globale. L’app mobile di Qatar Airways è il compagno di viaggio perfetto per un viaggio sicuro e senza interruzioni. La compagnia aerea ha collaborato con Huawei per offrire agli utenti mobili in oltre 170 paesi un modo più semplice per pianificare e gestire i propri viaggi, limitando il contatto fisico e le interazioni in tutte le fasi del viaggio. Le funzionalità innovative consentono la prenotazione di voli verso oltre 1.500 destinazioni in tutto il mondo attraverso la rete di Qatar Airways e delle compagnie aeree partner. I passeggeri possono effettuare il check-in, utilizzare la carta d’imbarco mobile, selezionare posti a sedere e pasti, accedere a fast-track luggage e ottenere le informazioni di viaggio più recenti. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “In Qatar Airways, continuiamo a migliorare i nostri prodotti digitali e a sostenere l’innovazione con i nostri clienti in prima linea in questi sviluppi. Con l’attuale situazione globale, la necessità di viaggi senza contatto è più grande che mai. Il lancio della nostra app mobile in collaborazione con Huawei riflette il nostro impegno a fornire servizi a cinque stelle ai nostri passeggeri in tutte le fasi del loro viaggio”. Mr Lu Geng, Vice President Middle East and Africa, Global Partnerships & Eco-Development, ha dichiarato: “Essendo il cuore del nostro ecosistema interno, Huawei AppGallery è in costante crescita e lavoriamo sempre per offrire app della massima qualità a tutti i nostri utenti. Al giorno d’oggi, le persone si affidano agli smartphone per soddisfare le loro esigenze di viaggio, ridurre al minimo i contatti e rendere le cose più semplici. L’app Qatar Airways aiuta gli utenti a raggiungere questo obiettivo”.

AIR CANADA SOTTOLINEA LE SUE INIZATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE LA NAOSH WEEK 2021 – Air Canada celebra la North American Occupational Safety and Health Week (NAOSH) evidenziando la gamma di iniziative in materia di salute e sicurezza che ha implementato per proteggere i dipendenti durante la pandemia COVID-19. La posizione di leadership della compagnia aerea nell’utilizzo della tecnologia le ha consentito di condividere la sua esperienza e conoscenza per guidare altre società canadesi nell’intensificare iniziative simili. Ciò include l’uso del rapid antigen testing sul posto di lavoro, sviluppato tramite il Creative Destructive Lab (CDL) canadese, come strumento importante nell’applicazione di un approccio a più livelli alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. “La sicurezza dei nostri dipendenti è fondamentale per Air Canada e, lavorando con il nostro Chief Medical Officer Dr. Jim Chung, Air Canada è stata in grado di mettere insieme iniziative di screening sul posto di lavoro con il nostro partner Creative Destruction Lab, che hanno consentito ad Air Canada di essere in una posizione di leadership. Con la traiettoria imprevedibile del COVID-19, è stato fondamentale nell’ultimo anno sviluppare e utilizzare strumenti basati sulla scienza come parte di un approccio a più livelli per mantenere le nostre persone al sicuro sul lavoro. I dipendenti ci hanno detto che il voluntary rapid antigen employee screening sviluppato attraverso CDL ha dato loro ulteriore fiducia, sapendo che c’era un altro strato protettivo sul posto di lavoro. Ciò che abbiamo imparato nel processo è stato condiviso con altre organizzazioni che cercano di adottare approcci simili per i propri luoghi di lavoro”, ha affermato Samuel Elfassy, Vice President, Safety at Air Canada. Janice Stein, professor at the University of Toronto and a Member of the CDL Steering Committee, ha dichiarato: “Air Canada ha svolto un ruolo di primo piano nel CDL Rapid Screening Consortium in Canada. È stata tra i primi ad aderire. Ha guidato critical work teams, ha aperto la strada a un progresso dopo l’altro nell’applicazione dello screening rapido”. Air Canada ha implementato i protocolli di sicurezza COVID-19 sul posto di lavoro durante la pandemia utilizzando un approccio graduale, che inizia prima che i dipendenti lascino la casa per il lavoro. Air Canada sta lavorando con i partner Bombardier, Aéroports de Montréal (ADM) e Biron Groupe Santé per ospitare le prossime cliniche di vaccinazione di Montreal per i dipendenti idonei e i loro familiari stretti.

DELTA PUBBLICA IL 2020 ESG REPORT – Il lancio dell’inaugural ESG report è un momento cruciale nell’impegno della compagnia e sottolinea la sua intenzione di essere un catalizzatore per il cambiamento globale. “Nell’ultimo anno, abbiamo assunto impegni coraggiosi per essere un motore di cambiamento per la diversità, l’equità, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, all’interno del nostro settore e oltre”, ha affermato Tim Mapes, Chief Marketing & Communications Officer di Delta. “Nessuno di questi ha una soluzione semplice e richiederà tempo e risorse per ottenere un impatto reale, motivo per cui dobbiamo essere trasparenti sui progressi che facciamo”. Il 2020 ESG Report è un’istantanea dei progressi ambientali, sociali e di governance di Delta che coprono il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e analizza in dettaglio aree importanti come salute e sicurezza, cambiamento climatico e gestione del capitale umano, tra cui diversità, equità e inclusione, così come il quadro di governance in atto rispetto a ciascuno di essi. Nel 2020 Delta ha mantenuto il suo approccio incentrato sulle persone dando priorità alla salute e alla sicurezza sopra ogni altra cosa. Delta ha anche risposto rapidamente per proteggere la salute dei dipendenti, offrendo un ampio programma di test COVID-19 sviluppato in collaborazione con Mayo Clinic e ha lanciato l’app Delta Care, un semplice strumento di autovalutazione per aiutare i dipendenti a controllare i sintomi ogni giorno prima del lavoro. Nel febbraio 2020, Delta si è impegnata a diventare la prima carbon neutral airline su base globale. Sebbene la pandemia abbia creato un periodo storico di difficoltà finanziarie, la compagnia rimane impegnata in questo piano, che intraprende un’azione immediata contro i cambiamenti climatici mentre persegue investimenti a lungo termine per affrontare le emissioni del trasporto aereo. La visione della sostenibilità ambientale di Delta è radicata in tre aree di interesse: riduzione e rimozione delle emissioni di carbonio, coinvolgimento delle parti interessate e costruzione di coalizioni. Attraverso un focus combinato in queste aree, Delta sta diventando carbon neutral in modo che i suoi clienti non debbano scegliere tra vedere il mondo e salvarlo. Per essere veramente un connettore, Delta riconosce che deve lavorare per costruire una maggiore comprensione, empatia e rispetto per l’umanità. Ciò significa cercare attivamente la diversità, perseguire coraggiosamente l’equità e promuovere consapevolmente l’inclusione.

ETIHAD LANCIA UNA SUMMER SALE PER I RESIDENTI UAE – Etihad Airways incoraggia i residenti negli UAE a iniziare a pianificare la loro vacanza estiva con il lancio della sua ultima vendita. Le modifiche alla data o alla destinazione possono essere effettuate gratuitamente. La vendita per UAE residents scade il 12 maggio 2021 ed è valida per i viaggi fino al 20 novembre 2021. I viaggiatori possono anche usufruire di quarantine free travel all’arrivo a Casablanca, Ginevra, Zurigo e Mosca e tornare ad Abu Dhabi. Per i residenti vaccinati e per i cittadini che tornano nella capitale da paesi non presenti nella Abu Dhabi green list, il periodo di quarantena è stato ridotto a cinque giorni. I voli da, per e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad annunciare di operare con il 100% dell’equipaggio a bordo vaccinato. Per garantire la massima tranquillità agli ospiti, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi.