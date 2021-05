IATA accoglie con favore il G20 Push to Restart Tourism

L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’accordo dei Ministri del Turismo del G20 per sostenere il ripristino sicuro della mobilità seguendo le G20 Rome Guidelines per il futuro del turismo. IATA ha esortato i governi del G20 a seguire rapidamente la loro approvazione delle linee guida con azioni, in particolare l’agenda in cinque punti per ripristinare in sicurezza la mobilità:

– Condivisione delle informazioni tra l’industria e i governi per informare le politiche e le decisioni per garantire una mobilità sicura.

– Concordare approcci internazionali comuni ai test, alla vaccinazione, alla certificazione e alle informazioni COVID-19.

– Promuovere l’identità del viaggiatore digitale, la biometria e le transazioni contactless per viaggi sicuri e senza interruzioni.

– Fornire informazioni accessibili, coerenti, chiare e aggiornate ai viaggiatori per incoraggiare e facilitare la pianificazione e gli spostamenti dei viaggi.

– Mantenere e migliorare la connettività, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi di trasporto.

“Il G20 ha l’obiettivo e l’agenda giusti per riavviare viaggi e turismo. La combinazione di vaccinazioni e test sono i driver per rendere i viaggi accessibili in modo ampio e sicuro. Inoltre, la promessa del Primo Ministro Draghi che l’Italia è pronta a dare il bentornato al mondo e l’incoraggiamento a prenotare le vacanze dovrebbero essere d’ispirazione per altri leader mondiali. Cattura l’urgenza necessaria per andare avanti rapidamente e in sicurezza ripristinando la libertà di viaggiare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“L’enfasi sulla condivisione delle informazioni, sulla collaborazione per implementare processi pratici e sulle politiche basate sui dati è particolarmente apprezzata. Queste sono le basi per gestire i rischi di COVID-19 mentre ci muoviamo verso la normalità”, afferma IATA.

“La richiesta del G20 di uno sforzo congiunto dell’industria e dei governi per condividere le informazioni ci spinge verso il quadro di gestione del rischio necessario per un riavvio. Nessun settore sa meglio dell’aviazione che la sicurezza è fondamentale. Una gestione efficace del rischio, basata su prove, dati e fatti, è alla base di tutto ciò che fanno le compagnie aeree ed è una competenza fondamentale per l’aviazione che può aiutare i governi a riaprire in sicurezza le frontiere. A più di un anno dall’inizio della crisi e con sei mesi di esperienza con i vaccini, esistono dati a sostegno delle misure mirate a cui mira il G20. L’utilizzo dei dati per guidare i piani di riavvio dovrebbe acquisire impulso dal piano d’azione del G20”, ha affermato Walsh.

“L’industria dell’aviazione sta già compiendo importanti progressi per essere pronta. IATA Travel Pass risponde esattamente alla necessità di test affidabili e certificati di vaccinazione verificati rispetto all’itinerario del viaggiatore. Ciò sarà particolarmente utile per promuovere la raccomandazione per le soluzioni digitali. IATA Travel Pass aiuterà a prevenire le frodi e fornirà un quadro alle compagnie aeree per gestire in modo sicuro ed efficiente le credenziali di viaggio COVID-19 a cui i governi potrebbero facilmente attingere. Con oltre un miliardo di dosi del vaccino già somministrate e un numero crescente di paesi che accolgono i viaggiatori vaccinati, un sistema per riconoscere globalmente i certificati di vaccino digitali sta diventando ancora più critico. L’UNWTO / IATA Destination Tracker darà ai viaggiatori la fiducia necessaria per pianificare il viaggio conoscendo le misure che sono in atto e i requisiti per viaggiare”, prosegue IATA.

Gli accordi del G20 aggiungono un importante sostegno allo slancio per ripristinare i viaggi. Gli sviluppi nelle ultime settimane includono quanto segue:

– Si è aperta una travel bubble tra Australia e Nuova Zelanda.

– La Commissione europea e il Parlamento europeo hanno annunciato sforzi per accogliere viaggiatori vaccinati e viaggiatori provenienti da paesi a bassa incidenza verso l’Europa.

– Il Regno Unito sta perseguendo la graduale ripresa dei viaggi internazionali dal 17 maggio.

– L’Italia ha annunciato di voler implementare l’European ‘Green Certificate’ in maggio per facilitare l’apertura delle frontiere.

– La Francia ha in programma di riaprire i suoi confini ai turisti internazionali con un “pass sanitario” dal 9 giugno.

“Anche se questi sono tutti passi importanti che danno impulso alla riapertura del settore dei viaggi e del turismo, abbiamo bisogno di più. Le persone vogliono volare ed esercitare la libertà di viaggiare che è stata negata dalle restrizioni governative. Ma i costosi requisiti di test renderanno i viaggi inaccessibili per molti, indebolendo la spinta alle economie che si verificherà quando le frontiere verranno riaperte. Non dovrebbe essere permesso che accada. Saranno necessari programmi semplici, efficienti e convenienti per gestire i regimi di test e verifica dei vaccini che sosterranno un ripristino sicuro della libertà di mobilità”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)