SWISS: piano di ristrutturazione in risposta al cambiamento strutturale del mercato

A un anno dallo scoppio della pandemia coronavirus, le attività di trasporto aereo rimangono molto modeste. L’impatto del COVID-19 sull’aviazione è stato molto più sostanziale di quanto non fosse il caso dei precedenti shock esogeni e ha scosso il settore in misura senza precedenti. Anche Swiss International Air Lines (SWISS) si trova di fronte alla più grande sfida che ha dovuto affrontare nella sua storia. La compagnia ha risposto prontamente allo scoppio della pandemia e ha avviato misure globali di riduzione dei costi per contrastare la crisi e la crescente minaccia alla sua liquidità.

“In considerazione della continua assenza di una ripresa del settore, una ristrutturazione di SWISS che vada oltre le misure di riduzione dei costi già avviate appare ora inevitabile”, afferma la compagnia.

“È diventato sempre più chiaro che il nostro mercato sta subendo un cambiamento strutturale e che, nonostante le azioni che siamo stati pronti a prendere in risposta, una ristrutturazione della nostra compagnia ora sembra purtroppo inevitabile”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx.

Nel futuro a medio termine, SWISS prevede un calo strutturale del 20% della domanda complessiva. “Con il nostro nuovo ‘reaCH’ strategic programme, ci stiamo allineando alla mutata situazione del mercato”, continua Vranckx. “ReaCH include un ridimensionamento e una trasformazione aziendale che dovrebbe consentire un risparmio sui costi complessivi sostenibili di circa 500 milioni di franchi. Il nostro obiettivo è rimborsare i nostri prestiti bancari il più rapidamente possibile, mantenere in modo sostenibile le nostre credenziali competitive e riacquistare la nostra capacità di investire”.

L’attuale flotta SWISS composta da 90 aeromobili propri e i trasporti di Helvetic Airways che operano i servizi SWISS per conto di SWISS in base a contratti di wet lease saranno ridimensionati in linea con il calo della domanda e probabilmente saranno ridotti del 15% dalla dimensione del 2019. Di conseguenza, la flotta di corto e medio raggio verrebbe ridimensionata da 69 a 59 aeromobili attraverso il ritiro di aeromobili Airbus A320-family e una riduzione delle operazioni di wet lease. Sul fronte lungo raggio, SWISS prevede di ridurre la propria flotta da 31 a 26 aeromobili ritirando cinque dei suoi Airbus a lungo raggio.

A seguito del calo della domanda, è probabile che le frequenze vengano ridotte rispetto ai livelli del 2019 sulle rotte a corto, medio e lungo raggio. Inoltre, i servizi potrebbero non essere ancora ripristinati su alcune rotte intercontinentali dirette. Tutti questi piani e proposte continuerebbero a tenere pienamente conto della condizione della Confederazione Svizzera nel garantire i prestiti bancari richiesti, vale a dire che il programma di volo di SWISS dovrebbe continuare ad essere sviluppato in proporzione al programma di volo complessivo delle compagnie aeree di Lufthansa Group.

Anche il previsto ridimensionamento della flotta di aerei SWISS e l’adozione di ulteriori misure avrebbero un impatto sulle dimensioni della futura forza lavoro SWISS.

“Entro la fine del 2021, la compagnia avrà già ridotto questo valore di oltre 1.000 full-time equivalent (FTE) attraverso una combinazione di misure volontarie e turnover naturale del personale. Ma un ulteriore ridimensionamento ora sembra impossibile da evitare. Nell’ambito del ridimensionamento pianificato, potrebbero essere interessati fino a 780 dipendenti (650 FTE): circa 200 ground personnel, 60 presso SWISS Technics, 400 cabin personnel e 120 cockpit personnel. La conseguente eliminazione complessiva di circa 1.700 FTE rappresenterebbe una riduzione di oltre il 20% rispetto al livello del 2019 della forza lavoro.

In considerazione del cambiamento strutturale che si sta verificando ora nel mercato, questa azione dovrebbe essere intrapresa indipendentemente da qualsiasi ulteriore estensione degli attuali accordi di lavoro a orario ridotto”, prosegue la compagnia.

“Sono immensamente dispiaciuto che, dopo così tanti anni di successi con un team così eccezionale, ora dobbiamo considerare un passo così doloroso”, afferma il CEO Vranckx. “Sfortunatamente, la situazione rimane estremamente difficile e continua a richiedere una rigorosa disciplina dei costi ed efficienza. Siamo convinti, tuttavia, che con la ristrutturazione che prevediamo, usciremo da questa crisi tanto più forti e tanto più in grado di riportare SWISS a un successo sostenibile nella “New Normal””.

La procedura di consultazione che è stata ora avviata in relazione alla prevista ristrutturazione vedrà SWISS lavorare con le sue parti sociali, i suoi dipendenti e i loro rappresentanti per trovare ulteriori soluzioni che potrebbero mantenere il numero di eventuali licenziamenti forzati richiesti il più basso possibile e potrebbero garantire che tali licenziamenti siano condotti tenendo in massima considerazione le loro ramificazioni sociali. Anche questo sarebbe conforme alle disposizioni in base alle quali la Confederazione Svizzera si è impegnata a garantire i prestiti bancari di SWISS.

La procedura di consultazione e la successiva fase di valutazione dovrebbero concludersi entro metà giugno. SWISS comunicherà quindi le sue decisioni corrispondenti.

“In qualità di compagnia aerea svizzera, anche dopo qualsiasi ristrutturazione e con una flotta di aeromobili più piccola, SWISS continuerà a operare gran parte della sua rete precedente e continuerà quindi a svolgere la sua missione di soddisfare le esigenze di trasporto aereo dell’economia svizzera, in linea con le nuove esigenze. A tal fine, SWISS rimane inoltre pienamente impegnata nei suoi due Hub di Zurigo e Ginevra e continuerà a fornire servizi aerei intercontinentali diretti che manterranno la Svizzera collegata al mondo. Anche il posizionamento premium di SWISS rimarrà invariato: la compagnia, ad esempio, continuerà a offrire una First Class su tutti i suoi voli a lungo raggio.

Il ridimensionamento e la trasformazione previsti dal programma reaCH si estendono anche a un allineamento ancora più forte del modello di business SWISS sia alle considerazioni di sostenibilità che al cambiamento strutturale nel mondo del lavoro. Ciò si concentrerà in particolare sull’ulteriore ammodernamento costante della flotta di aeromobili SWISS, utilizzando carburante sostenibile per l’aviazione e sviluppando e perfezionando ulteriormente le soluzioni di trasporto intermodale. Adottando nuovi modelli di lavoro e strutture aziendali agili, SWISS terrà anche in pieno riguardo i cambiamenti strutturali nel mondo del lavoro. La compagnia continuerà ulteriormente a sfruttare tutte le nuove possibilità che vengono aperte dalla digitalizzazione in continua crescita.

Saranno inoltre intensificate le collaborazioni all’interno di Lufthansa Group, sfruttando ulteriori sinergie. SWISS mira inoltre a continuare a rafforzare la propria posizione all’interno del Gruppo, sviluppando ulteriori centri di competenza, non da ultimo nell’area commerciale. Verrà ulteriormente perseguita la già consolidata collaborazione con il sister carrier Edelweiss”, conclude Swiss International Air Lines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)