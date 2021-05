Bombardier riporta i risultati finanziari del primo trimestre 2021

Bombardier ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il primo trimestre 2021 e ha affermato la sua guidance finanziaria per l’intero anno 2021 e le aspettative di consegna di 110-120 aeromobili.

“Nel nostro primo trimestre come pure-play business aviation company, Bombardier ha fornito solide prestazioni finanziarie”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Ciò include la crescita dei ricavi dei business jet, l’espansione dei margini e un significativo miglioramento delle performance di cassa. Continuiamo inoltre a fare grandi progressi su ciascuna delle nostre priorità strategiche: maturare il programma Global 7500, realizzare la nostra iniziativa di produttività, eseguire la nostra strategia di crescita post-vendita e ridurre la leva finanziaria del nostro bilancio, ponendo le basi per un’attività più resiliente e redditizia”.

I business jet revenues durante il primo trimestre 2021 sono stati pari a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 18% su base annua. Questo aumento è stato principalmente determinato da un migliore mix di consegne di large-cabin aircraft, inclusi otto Global 7500. Le consegne totali di aeromobili nel trimestre sono state pari a 26, in linea con le aspettative e gli obiettivi di consegna per l’intero anno della società. L’attività degli ordini nel trimestre è stata forte, con un rapporto book-to-bill superiore a 1,0. Si prevede che la robusta attività di vendita e le tendenze di mercato positive continueranno nel secondo trimestre.

L’adjusted EBITDA for continuing operations nel trimestre è stato di 123 milioni di dollari, con un aumento del 43% anno su anno, riflettendo un mix di aeromobili favorevole, i progressi sulla Global 7500 aircraft learning curve, i miglioramenti della struttura dei costi e le dismissioni di margin dilutive business. L’adjusted EBIT for continuing operations è stato di 29 milioni di dollari. Reported EBIT from continuing operations per il trimestre pari a 19 milioni di dollari.

Il first-quarter free cash usage for continued operations è stato pari a 405 milioni di dollari, inclusi circa 100 milioni di dollari di voci di cassa non ricorrenti, che rappresentano un miglioramento di 357 milioni di dollari anno su anno.

Come precedentemente rivelato da Bombardier, la vendita del suo Transportation business è stata completata il 29 gennaio 2021. Dalla cessione di Bombardier Transportation, Bombardier ha distribuito circa $2,4 miliardi di liquidità, inclusi i proventi della vendita di Trasportation, per ridurre la leva finanziaria del proprio bilancio.

La società continua a considerare varie opzioni per affrontare altre scadenze del debito in modo opportunistico.

“Con la nostra solida performance nel primo trimestre, i nostri mercati in ripresa e le iniziative chiave ben avviate, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere sia la nostra guidance finanziaria per l’intero anno che gli obiettivi a lungo termine”, ha continuato Martel. “Ciò include: diversificare il mix di ricavi della società aumentando i servizi post-vendita al 27% circa dei ricavi entro il 2025; ottenere una riduzione del 20% dei Global 7500 aircraft unit costs tra il 50° e il 100° aeromobile in consegna; ottenere 400 milioni di dollari di risparmi ricorrenti entro il 2023. Attraverso queste azioni, lavoriamo per trasformare Bombardier in un’azienda più prevedibile, redditizia e resiliente”.

Le business aircraft deliveries per il trimestre sono state pari a 26 unità, alla pari con il 2020; l’azienda mantiene i piani per 110-120 consegne nel 2021 all’interno di un mercato che mostra segnali preliminari di ripresa. L’attività di vendita più intensa nel primo trimestre ha prodotto un book-to-bill ratio superiore a 1,0, che dovrebbe continuare nel secondo trimestre.

