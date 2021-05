Air Dolomiti offre nuovi voli per la Svezia da Francoforte

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, rende note nuove destinazioni in partenza dall’hub di Francoforte.

A partire dal prossimo 19 settembre 2021, saranno operative cinque frequenze settimanali che collegheranno la città tedesca con l’aeroporto svedese di Ronneby e da lì proseguirano per la città di Kalmar, capitale dell’omonima contea. I passeggeri italiani potranno raggiungere le nuove destinazioni dall’hub di Francoforte, servito da Air Dolomiti da diversi aeroporti d’Italia.

Kalmar è una delle più antiche e importanti città della Svezia, ricca di storia e tradizioni, come testimoniano ancor oggi la bellissima cattedrale ed il maestoso castello rinascimentale, da qui passa la strada principale che conduce all’isola di Oland attraverso uno dei ponti più lunghi d’Europa.

Ronneby è situata nella parte meridionale della Svezia dove sono presenti numerose aziende con collegamenti commerciali internazionali, appartiene alla Regione di Blekinge, un’area incantevole tutta da scoprire e vicina a molte interessanti destinazioni. L’aeroporto di Ronneby fa parte del Gruppo Swedavia che gestisce dieci aeroporti svedesi.

Il volo sarà operato il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica con l’Embraer 195 da 120 posti.

Di seguito l’operativo:

Francoforte – Kalmar (via Ronneby):

Partenza da Francoforte alle ore 12:00 – arrivo a Ronneby alle ore 13:35 e a Kalmar alle ore 14:50.

Ronneby – Francoforte (via Kalmar):

Partenza da Ronneby alle ore 14:20 e da Kalmar alle ore 15:35 – arrivo a Francoforte alle ore 17:25.

Il nuovo collegamento aderirà a Miles & More, permettendo ai frequent flyer di ottenere i numerosi vantaggi previsti dal programma premio.

“Sono molto felice di questo nuovo collegamento che permetterà di raggiungere facilmente la Svezia da diverse città Italiane. Un territorio che è sempre sembrato lontano diventa ora facile da raggiungere e riusciamo in questo modo a dare continuità al nostro progetto di ampliare la nostra offerta di voli e proporre nuove mete ai nostri passeggeri”, commenta Joerg Eberhart, Presidente e Ceo di Air Dolomiti.

“Siamo molto felici e allo stesso tempo molto orgogliosi di questa opportunità che ci è stata data da Air Dolomiti e Lufthansa. Un collegamento internazionale verso sud renderà molto più facile viaggiare da e verso la nostra regione, sia per il business che per il tempo libero”, afferma Ronny Lindberg, CEO dell’aeroporto di Kalmar Öland.

“Siamo immensamente felici di avere un collegamento diretto tra la nostra regione e così come in avanti nella rete mondiale LH, la rotta soddisfa le richieste sia dei viaggiatori d’affari che dei turisti nella nostra regione. Ora possiamo offrire questo servizio ad alto livello con cinque partenze settimanali”, commenta Arri Kallonen, Direttore dell’aeroporto Swedavia Ronneby. “Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni a settembre e speriamo che la situazione attuale sia migliorate e che il mondo e i nostri passeggeri siano di nuovo pronti a viaggiare”.

“La regione di Blekinge ha la più grande esportazione pro capite di tutte le province della Svezia. Una via più facile da e verso l’Europa continentale e un hub internazionale è stato il sogno di molte imprese della regione per molto tempo ed è un’opportunità per un’ulteriore crescita economica sia per l’industria che per il turismo”, afferma Johan Sandberg, Presidente del Consiglio di Sviluppo Regionale di Blekinge.

Ulteriori informazioni sui voli sono disponibili sul sito www.airdolomiti.it oppure chiamando il Service Center al numero +39 0452886140, oltre che sulle pagine social della Compagnia.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)