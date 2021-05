airBaltic pubblica la nuova programmazione per l’Estate

La compagnia aerea lettone airBaltic ha pubblicato oggi il programma aggiornato con i voli per i prossimi mesi estivi. Da oggi i passeggeri possono prenotare anche per le nuove destinazioni da Riga a Pisa in Italia (lunedì e venerdì), Valencia in Spagna e Kos in Grecia.

Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic: “Il mercato si sta lentamente riprendendo grazie all’incremento della campagna vaccinale in tutta Europa. Il nostro team aggiorna costantemente la programmazione dei voli in linea con la mutevole domanda dei passeggeri. In totale, quest’anno prevediamo di offrire voli su 96 rotte attraverso i Paesi Baltici”.

Riga–Pisa, 2 voli settimanali dal 2 Luglio 2021.

Riga–Kos, 2 voli settimanali dal 3 Luglio 2021.

Riga–Valencia, 2 voli settimanali dal 1 Luglio 2021.

In estate airBaltic offrirà un totale di sette destinazioni in Italia (Milano, Roma, Venezia, Pisa, Napoli, Olbia e Catania), sei destinazioni in Grecia e cinque destinazioni in Spagna, oltre a molte altre mete adatte alle vacanze. Inoltre, una vasta gamma di proposte in tutta Europa, comprese: Londra, Aberdeen, Manchester, Edimburgo nel Regno Unito e Dublino in Irlanda.

airBaltic ha introdotto stringenti misure sanitarie secondo gli standard internazionali raccomandati. airBaltic chiede ai passeggeri di seguire rigorosamente tutte le norme e i regolamenti emanati dalle autorità competenti. Si consiglia vivamente di verificare i regolamenti di viaggio e le restrizioni aeroportuali sui siti web ufficiali o presso le ambasciate locali prima di mettersi in viaggio. Le normative cambiano rapidamente e variano a seconda del Paese, pertanto ai passeggeri viene chiesto di assicurarsi sempre di disporre delle informazioni più recenti per viaggiare senza contrattempi.

airBaltic collega la regione baltica con oltre 70 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Comunità degli Stati Indipendenti. La compagnia opera 25 aeromobili Airbus A220-300.

(Ufficio Stampa airBaltic)