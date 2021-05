IAG annuncia i risultati del primo trimestre 2021

International Consolidated Airlines Group (IAG) ha presentato oggi i risultati consolidati del Gruppo per i tre mesi fino al 31 marzo 2021.

La capacità passeggeri nel primo trimestre è stata pari al 19,6% del 2019 e continua a essere influenzata negativamente dalla pandemia COVID-19, insieme alle restrizioni governative e ai requisiti di quarantena. Gli attuali passenger capacity plan per il secondo trimestre prevedono circa il 25% della capacità del 2019, ma rimangono incerti e soggetti a revisione. 1.306 cargo-only flights operati nel trimestre, rispetto ai 969 nel quarto trimestre 2020.

Forte liquidità, aumentata a 10,5 miliardi di euro alla fine del trimestre (dalla liquidità pro-forma totale di 10,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2020), guidata dalla conclusione positiva delle iniziative di finanziamento nel trimestre, insieme alle azioni di costo e al differimento dei contributi pensionistici.

I costi operativi di cassa per il trimestre si sono ridotti a 175 milioni di euro a settimana.

Total revenue pari a 968 milioni di euro. First quarter operating loss pari a 1,068 miliardi di euro (2020: operating loss 1,860 miliardi di euro) e operating loss before exceptional items pari a 1,135 miliardi di euro (2020: operating loss before exceptional items 535 milioni di euro).

Loss after tax and exceptional items per il trimestre di 1,067 miliardi di euro (2020: perdita di 1,683 miliardi di euro) e loss after tax before exceptional items di 1,124 milioni di euro (2020: perdita di 556 milioni di euro).

Liquidità di 8,0 miliardi di euro al 31 marzo 2021, in aumento di 2,1 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Impianti generali e aerei impegnati e non utilizzati per 2,5 miliardi di euro, portando la liquidità totale a 10,5 miliardi di euro.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha dichiarato: “Nel primo trimestre, segnaliamo una perdita operativa di 1,135 miliardi di euro al lordo degli exceptional items, rispetto a una perdita operativa di 535 milioni di euro lo scorso anno. Abbiamo agito in modo decisivo per creare resilienza aumentando la liquidità e riducendo la nostra base di costi. Al 31 marzo, la liquidità del gruppo è aumentata a 10,5 miliardi di euro, a dimostrazione del buon accesso di IAG ai mercati dei capitali.

Cargo ci ha permesso di gestire un passenger longhaul network più esteso. Inoltre, abbiamo operato 1.306 voli solo cargo e generato entrate per 350 milioni di euro, un record per il primo trimestre.

Stiamo intraprendendo tutte le azioni necessarie per garantire la salute finanziaria della nostra attività a lungo termine, compreso l’aumento di capitale di 2,7 miliardi di euro dello scorso anno, e rimaniamo concentrati sulla riduzione della nostra base di costi e sull’aumento dell’efficienza. Nonostante le sfide poste dall’attuale pandemia, la nostra attenzione alla sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti rimane fondamentale, insieme ai nostri impegni sul clima. Il nostro impegno ad alimentare il 10% dei nostri voli con carburante per aviazione sostenibile entro il 2030 dimostra che non ci ritireremo dalla nostra ambizione di guidare gli sforzi dell’aviazione per ridurre la sua carbon footprint.

Stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per emergere in una posizione competitiva più forte. Siamo assolutamente fiduciosi che possa avvenire una ripresa sicura del viaggio, come dimostrato dai dati scientifici. Siamo pronti a partire, ma è necessaria un’azione dei governi attraverso quattro misure chiave: corridoi di viaggio senza restrizioni tra paesi con implementazioni di vaccinazioni di successo e test efficaci, come il Regno Unito e gli Stati Uniti; test convenienti, semplici e proporzionati per sostituire la quarantena e i test più costosi; confini con personale adeguato che utilizza contactless technology, inclusi gli e-gate, per garantire un flusso di persone sicuro e regolare; pass digitali per test e documentazione di vaccinazione, per facilitare i viaggi internazionali.

Queste misure consentiranno una riapertura sicura dei nostri cieli. I viaggi sono alla base di un’industria globale che sostiene 13 milioni di posti di lavoro nella sola Europa. C’è un alto livello di domanda repressa e l’aviazione svolgerà un ruolo fondamentale nel ricollegare le persone e nel far ripartire le economie”.

Data l’incertezza sui tempi della revoca delle restrizioni ai viaggi e sul continuo impatto e durata del COVID-19, IAG non fornisce indicazioni sugli utili per il 2021.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)