Le Lufthansa Group Airlines offono un medical travel companion service

Swiss International Air Lines (SWISS), Austrian Airlines e Brussels Airlines stanno ampliando ulteriormente la loro gamma di servizi di assistenza speciale per i clienti.

Grazie a una nuova partnership con Medical Travel Companions, gli ospiti con esigenze speciali possono ora beneficiare di un accompagnatore personale e di un servizio di assistenza medica prima, durante o dopo il volo, a pagamento.

La nuova opzione, disponibile con effetto immediato, offre una selezione di pacchetti di servizi personalizzati che il cliente può prenotare insieme al suo volo per soddisfare le sue specifiche esigenze speciali.

Il nuovo servizio metterà a disposizione del viaggiatore un accompagnatore qualificato come un infermiere, un paramedico o un medico, a seconda del pacchetto scelto. L’accompagnatore assegnato non solo fornirà assistenza in caso di necessità mediche: supporterà anche il viaggiatore su richiesta per i servizi desiderati prima, durante e dopo il volo, nei tempi attuali, ad esempio, accompagnandolo ad un test PCR.

“Cerchiamo costantemente di sviluppare ulteriori prodotti e servizi innovativi che renderanno i viaggi aerei dei nostri clienti un’esperienza ancora migliore”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Con questa ultima partnership, ora possiamo offrire ai nostri ospiti con esigenze particolari un supporto aggiuntivo lungo tutta la catena di viaggio”.

“In Brussels Airlines vogliamo rendere i viaggi più accessibili migliorando continuamente i nostri servizi. Con questo servizio di assistenza medica personale, possiamo offrire ai passeggeri con esigenze speciali la possibilità di viaggiare con la massima tranquillità”, afferma Frederic Dechamps, Head of Sales Belgium for the Lufthansa Group.

Il nuovo servizio si rivolge a un ampio gruppo target come famiglie con bambini piccoli, anziani e passeggeri con mobilità ridotta o problemi medici che necessitano di assistenza durante il viaggio o che cercano una maggiore autonomia durante il viaggio. Le tariffe per un medical travel companion dipendono dai servizi richiesti e vanno da circa 450 EUR a 2.900 EUR. Ulteriori dettagli sull’offerta possono essere visualizzati tramite swiss.com, www.lufthansa.com/it/it/accompagnamento-medico, www.austrian.com/at/en/medical-travel-companions, brusselsairlines.com.

Le Lufthansa Group Airlines SWISS, Lufthansa, Austrian Airlines e Brussels Airlines sono tra le poche compagnie aeree occidentali ad offrire questo servizio.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines)