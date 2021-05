Air Canada riporta i risultati del primo trimestre 2021

Air Canada ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2021. Ricavi operativi pari a 729 milioni di dollari, in calo dell’80% rispetto al primo trimestre 2020. EBITDA negativo, esclusi gli special items, di 763 milioni di dollari, rispetto all’EBITDA di 71 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2020. Perdita operativa di 1,049 miliardi di dollari, rispetto a una perdita operativa di 433 milioni di dollari nel primo trimestre 2020. Net loss di 1,304 miliardi di dollari o $3,90 per diluted share, comparata a una net loss di 1,049 miliardi o $4,00 per diluted share nel primo trimestre 2020. Net cash burn di 1,274 miliardi di dollari, o circa 14 milioni di dollari al giorno in media. L’unrestricted liquidity ammontava a 6,582 miliardi di dollari al 31 marzo 2021.

Nel primo trimestre del 2021, con una riduzione della capacità dell’82%, le spese operative di 1,778 miliardi di dollari sono diminuite di 2,377 miliardi di dollari o del 57% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

“La persistenza del COVID-19 e la sua ripresa in Canada stanno pesando sull’industria aerea canadese, come si riflette nei risultati del primo trimestre. Tuttavia, attraverso il duro lavoro e la dedizione dei nostri dipendenti, stiamo operando uno schedule limitato per i viaggi necessari e le spedizioni di merci essenziali. Ringrazio i nostri dipendenti per la loro professionalità e assicuro loro, così come i nostri investitori e tutte le parti interessate, che tempi migliori si prospettano per la nostra compagnia aerea”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Durante il trimestre, il cash burn di Air Canada è progressivamente migliorato, anche se moderatamente dato il continuo impatto della pandemia sulle vendite anticipate di biglietti. Air Canada aveva quasi 6,6 miliardi di dollari di liquidità alla fine del trimestre e successivamente abbiamo finalizzato un pacchetto finanziario con il governo del Canada (composto principalmente da prestiti rimborsabili) per fornire accesso fino a 5,9 miliardi di dollari in più di liquidità. Oltre a fungere da livello di assicurazione, questo mette a disposizione, se necessario, le risorse necessarie per ricostruire e competere nel mondo post-pandemico”.

“Continuiamo a perseguire altre opportunità di guadagno. Air Canada Cargo ha ora completato più di 7.500 voli all-cargo da marzo dello scorso anno. Stiamo costruendo il nostro programma Aeroplan trasformato. Abbiamo anche mantenuto la nostra attenzione su clienti e dipendenti, diventando il primo vettore in Canada ad aver ricevuto l’APEX Diamond Status per il nostro COVID-19 Air Canada CleanCare+ biosafety program e siamo stati nominati uno dei migliori datori di lavoro di Montreal per l’ottava volta. Continuando il nostro impegno per la sostenibilità, ora miriamo a raggiungere net zero emissions entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo ci siamo impegnati a investire 50 milioni di dollari in carburante per aviazione sostenibile e nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica”, ha proseguito Rousseau.

“Con queste e altre misure, Air Canada è pronta a uscire con forza dalla pandemia. Ora è essenziale che i governi comunichino e attuino un piano di riapertura per il nostro paese, riconoscendo che un settore dell’aviazione sano è vitale per la ripresa economica del Canada. A partire dalla sostituzione delle restrizioni generali con test scientifici e misure di quarantena limitate ove appropriato, il Canada può riaprire e allentare in sicurezza le restrizioni di viaggio man mano che i programmi di vaccinazione vengono introdotti. Abbiamo visto altrove, in particolare negli Stati Uniti, che i viaggi riprendono mentre il COVID-19 si allontana e le restrizioni sono revocate, e ci aspettiamo pienamente che ciò possa essere replicato in Canada”, ha concluso Rousseau.

Nel 2020 Air Canada ha implementato un piano di mitigazione e ripristino in risposta agli impatti negativi della pandemia COVID-19.

Nel primo trimestre del 2021, a seguito del continuo impatto della pandemia, Air Canada ha ridotto la sua ASM capacity dell’82% rispetto al primo trimestre 2020 (una riduzione dell’84% rispetto al primo trimestre 2019).

Il 1° marzo 2021, Air Canada ha consolidato i suoi voli regionali con Jazz Aviation LP (Jazz). Attraverso il CPA modificato, che entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, Jazz è diventato l’unico operatore di voli sotto l’Air Canada Express banner (leggi anche qui).

Da marzo 2020, Air Canada ha operato più di 7.500 voli all-cargo utilizzando i suoi aeromobili passeggeri wide-body, nonché alcuni Boeing 777 e Airbus A330 temporaneamente modificati, che dispongono di spazio di carico aggiuntivo a causa della rimozione dei sedili dalla cabina passeggeri. Nel primo trimestre del 2021 sono stati operati un totale di 2.362 voli all-cargo.

Air Canada prevede di raddoppiare approssimativamente la ASM capacity del secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020. Nel secondo trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, la ASM capacity dovrebbe diminuire dell’84%. La compagnia aerea continuerà ad adattare dinamicamente la capacità e ad adottare altre misure, se necessario, per tenere conto di avvertenze sanitarie, restrizioni di viaggio, chiusura delle frontiere a livello globale e domanda dei passeggeri.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Copyright: Air Canada)