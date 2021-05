KLM vince il Diamond Award come best airline for Health Safety

KLM ha ricevuto l’APEX Diamond Award Health Safety. Questo premio è il più alto livello possibile di certificazione per le compagnie aeree nella health and safety area. KLM è la seconda compagnia aerea europea a ricevere questa Diamond certification, dopo Virgin Atlantic.

APEX Health Safety (Airline Passengers Experience Association) mira a incoraggiare le compagnie aeree ad assumere un ruolo proattivo nella ripresa sicura dei viaggi globali e a creare uno standard comune per la salute e l’igiene dei passeggeri durante il viaggio. APEX Health Safety definisce lo standard del settore per una customer-centric COVID-19 certification. “È un risultato encomiabile che sarà riconosciuto dai vostri clienti e che vi posizionerà come leader in salute e igiene”, afferma l’APEX report.

APEX è stata fondata 42 anni fa e da allora è diventata una rinomata organizzazione di ricerca e valutazione nel campo dell’airline passenger experience. Quando scoppiò la pandemia COVID-19, APEX ha creato l’Health Safety Award. Singapore Airlines e Qatar Airways, tra le altre, da allora hanno vinto questo premio.

“Abbiamo fatto della salute e dell’igiene dei nostri clienti, dipendenti e società nel suo insieme la nostra priorità numero uno in questi tempi. Il raggiungimento del livello più alto possibile di APEX certification significa che KLM è una delle compagnie aeree leader nel campo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. Le persone scelgono di viaggiare con noi perché voliamo in modo responsabile. Questo è il motivo per cui quest’anno abbiamo analizzato l’intero customer journey e stabilito gli standard più elevati possibili per garantire salute e igiene ottimali per i nostri clienti, prima, durante e dopo il loro viaggio. Questo elevato APEX status è una garanzia importante per i viaggiatori, che stanno volando in sicurezza con KLM, al massimo livello possibile in tutto il mondo”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

(Ufficio Stampa KLM)