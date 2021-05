News Brevi – 08.05.2021

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI APRILE 2021 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali nel mese di aprile 2021. Ad aprile, sono stati consegnati 45 aerei a 30 clienti. Gli ordini nel mese sono stati 48. In tutto il 2021, sono stati consegnati 170 aerei a 55 clienti.

GOODYEAR E TREPEL COLLABORANO PER OPERAZIONI AEROPORTUALI EFFICIENTI – Goodyear è rinomata per aver sperimentato soluzioni intelligenti per i veicoli commerciali e la tecnologia degli pneumatici per aeromobili. L’azienda sta ora portando il suo pensiero innovativo ai veicoli che forniscono il collegamento tra viaggi terrestri e aerei: i trattori aeroportuali che manovrano gli aeromobili in posizione. Quando il produttore leader di attrezzature aeroportuali TREPEL stava sviluppando il suo potente trattore CHARGER 380, voleva assicurarsi che fosse ottimizzato per il traino a lunga distanza tra i terminal e le posizioni remote. Negli aeroporti affollati, un problema agli pneumatici o una foratura su un trattore da traino potrebbe arrestare le operazioni causando costosi ingorghi a terra e ritardi o deviazioni. Pertanto, TREPEL si è rivolta a Goodyear Proactive Solutions per supportarli nella prevenzione di un potenziale problema prima ancora che si verifichi. Bellavance David, Research & Development Manager Towbarless Aircraft Tractors at TREPEL, ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato il CHARGER 380 come il trattore più avanzato, potente e versatile. I nostri clienti danno la priorità alla sicurezza dei passeggeri e vogliono ridurre la complessità nella quotidianità operazioni. Abbiamo collaborato con Goodyear per creare una soluzione “plug and play”. Il nostro CHARGER 380 dashboard ha un cablaggio per consentire la Goodyear TPMS data integration. Questa tecnologia Goodyear si aggiunge alla nostra elettronica all’avanguardia. TREPEL ha già inclusi alti livelli di connettività per fornire precisione durante le manovre e l’aggiunta di TPMS è un complemento perfetto per la nostra sicurezza”. La collaudata Heavy-Duty version del suo Tyre Pressure Monitoring System è stata integrata nel dashboard di TREPEL. Si tratta di una prima pietra miliare nel settore per questa applicazione del sistema Goodyear TPMS, che normalmente opera tramite un’app o una piattaforma web. Il sensore TPMS è integrato nel pneumatico e avvisa immediatamente il guidatore se la pressione e la temperatura si discostano dai livelli operativi consigliati. Il sensore può essere rimosso e reinstallato quando si cambia lo pneumatico. Eric Ghirelli, Product Manager Off-The-Road EMEA, Goodyear Proactive Solutions, ha dichiarato: “Il TREPEL CHARGER 380 è estremamente versatile, essendo in grado di trasportare aeromobili di grandi dimensioni come il Boeing 777 o l’Airbus A340-600. La sua coppia elevata e la weight capacity portano sfide aggiuntive sul tyre front. Il livello richiesto di elevata capacità di carico, insieme al rischio di usura sulle vie di rullaggio abrasive, significa che la pressione degli pneumatici è fondamentale. In particolare, gli pneumatici interni sono difficili da controllare visivamente, quindi il TPMS Goodyear incorporato offre tranquillità per l’autista e il team operativo dell’aeroporto”.

AERONAUTICA MILITARE: COSTITUITA LA BRIGATA CONTROLLO AEROSPAZIO DEL COA – Giovedì 6 maggio, nella base di Poggio Renatico, si è svolta la cerimonia di costituzione della Brigata Controllo Aerospazio (BCA), posta alle dirette dipendenze del Comando Operazioni Aerospaziali (COA). L’evento, che rende pienamente operativa la nuova struttura organica del COA, entrata in vigore lo scorso 12 aprile, ha visto la partecipazione del Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Gianni Candotti, in qualità di massima autorità, del Comandante del COA, Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini e del Comandante della neo costituita Brigata Controllo Aerospazio, Colonnello Giuseppe Mega. Il Colonnello Mega, nel corso del suo discorso ha sottolineato come la BCA nasca “dalla lungimiranza dei vertici della Forza Armata che hanno deciso di intraprendere un passo avanti nell’ottimizzazione delle risorse per lo svolgimento del primario compito di Difesa Aerea Integrata nazionale e della gestione dello spazio aereo”. La Brigata Controllo Aerospazio è stata infatti costituita “con l’obiettivo di dirigere e armonizzare il complesso delle attività della Forza Armata per lo svolgimento del suo compito primario di Difesa Aerea e l’utilizzo ordinato e coordinato dello Spazio Aereo nazionale da parte del Traffico Aereo Operativo”. La Brigata Controllo Aerospazio si pone come Service Provider e referente di Forza Armata, attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali, nei settori di Difesa Aerea Missilistica Integrata (DAMI) e di Coordinamento e Controllo del Traffico aereo Operativo. Essa si occupa della gestione e dello sviluppo dei sistemi e dei programmi di Comando e Controllo (C2) Nazionali e NATO; sovraintende la formazione e l’addestramento del personale del settore DAMI e Traffico Aereo Operativo ed è l’interfaccia di Forza Armata con i settori Difesa Aerea della NATO e dell’Unione Europea.

EASYJET: COMMENTO RIGUARDO LA GREEN LIST UK – Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo assolutamente impegnati per un riavvio sicuro e siamo fiduciosi che ciò possa accadere proteggendo sia l’UK health system che il successo del programma vaccinale. La decisione di inserire così pochi paesi europei nel livello Green non è semplicemente giustificata dai dati o dalla scienza ed è incoerente con l’approccio per riaprire l’economia nazionale. Abbiamo dimostrato che viaggiare senza restrizioni in gran parte dell’Europa è sicuro e comporterebbe un rischio minimo per l’NHS. Con i governi europei che iniziano a consentire ai loro cittadini di viaggiare senza restrizioni se vaccinati, i cittadini del Regno Unito rischiano di essere lasciati indietro e non possono ottenere le migliori tariffe per gli hotel poiché saranno prenotati dai turisti europei. Questa decisione significa che tante persone continueranno a non essere in grado di vedere le loro famiglie e i loro cari, sviluppare i loro affari o andare in una vacanza tanto necessaria all’estero. Quindi, chiediamo al governo di fornire trasparenza sul processo decisionale e chiarezza su quando possiamo aspettarci che altri paesi europei entrino a far parte della Green list, in modo che i consumatori e le compagnie aeree possano pianificare allo stesso modo per questa estate. Nel frattempo, devono essere ridotti i costi dei test e rivisti e rimossi i test per i paesi Green a basso rischio. Il verde dovrebbe davvero significare il verde. Ora, poiché easyJet è il più grande operatore dal Regno Unito verso i paesi europei che sono attualmente sulla Green list, aumenteremo i nostri voli verso queste destinazioni e lanceremo nuove rotte dove possiamo per trasportare il maggior numero possibile di clienti. Siamo pronti e in grado di accelerare. Prevediamo inoltre che il mese prossimo il numero di paesi nella Green list aumenterà per includere molte delle nostre popolari destinazioni estive e abbiamo politiche flessibili in modo che i clienti possano prenotare con fiducia e modificare i loro piani se necessario”.

EASA: FIRST VIRTUAL EASA GA SEASON OPENER – Il primo virtual EASA GA Season Opener è stato organizzato con successo dal 28 al 29 aprile 2021. Con l’annullamento della regolare AERO exhibition per il 2021, questo formato virtuale ha consentito all’EASA di connettersi e raggiungere la GA community nonostante le sfide di COVID-19. È stata trattata un’ampia varietà di argomenti: dal riavvio in sicurezza, alla gestione delle condizioni meteorologiche, all’aeronavigabilità e alla manutenzione. Le registrazioni video dell’evento sono ora disponibili sul dedicated event website.