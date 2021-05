Bombardier celebra il 15° anniversario del suo sito a Querétaro, Messico

Bombardier annuncia il 15° anniversario delle sue world-class manufacturing operations in Querétaro, Messico. Il risultato è ulteriormente evidenziato dal recente completamento da parte del sito della centesima rear fuselage per il business jet Global 7500.

Da quando ha stabilito uno stabilimento di produzione in Messico nel 2006, Bombardier ha dimostrato il suo impegno nel paese, aiutando a sviluppare e far crescere la sua industria aerospaziale. Oggi, il rispettabile cluster aerospaziale del Messico lo rende un attore importante su scala internazionale. Lo stabilimento all’avanguardia di Bombardier a Querétaro impiega team altamente qualificati per produrre componenti strutturali chiave per i principali business jet della società, inclusa la rear fuselage per tutti i Global aircraft.

“Siamo molto orgogliosi di commemorare questo importante anniversario. Bombardier ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo e nella crescita dell’industria aerospaziale messicana”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Operations and Operational Excellence, Bombardier. “Vorrei ringraziare i nostri team di Querétaro per tutto quello che hanno realizzato negli ultimi 15 anni. È attraverso il loro duro lavoro, impegno e ingegnosità che hanno contribuito a costruire i migliori business jet del mondo”.

Bombardier condivide questa celebrazione con varie organizzazioni che hanno supportato l’industria aerospaziale in Messico, tra cui: Aeronautical University in Querétaro (UNAQ), Mexican Federation of Aerospace Industries (FEMIA), Aerocluster Querétaro (ACQ).

Oltre all’impegno dell’azienda nei confronti dell’industria aerospaziale in Messico, Bombardier e i suoi dipendenti di Querétaro sono anche molto impegnati per la comunità locale. Tra le sue iniziative sociali, l’azienda ha un’alleanza di lunga data con la Sierra Gorda World Biosphere Reserve, uno dei più importanti ambienti naturali protetti del Messico, attraverso l’uso responsabile delle risorse naturali e il supporto di progetti specifici che hanno un impatto sull’ambiente a livello globale e locale.

Al centro del sito di Bombardier in Messico ci sono i circa 1.200 dipendenti altamente qualificati e dedicati che svolgono un ruolo chiave nella produzione di aircraft components and complex systems per i business jet Challenger e Global di Bombardier, inclusa la rear fuselage per il Global 7500. Con il completamento di un’altra major structure per il 100th Global 7500 business jet, il sito di Querétaro sta contribuendo alla progressione della learning curve del programma.

Il completamento della 100th Global 7500 aircraft rear fuselage segue la 100° produzione di Global 7500 aircraft wing e la 50th Global 7500 business jet delivery nel primo trimestre 2021, evidenziando un forte interesse per il business jet di punta del settore e le sue notevoli performance da quando è entrato in servizio.

(Ufficio Stampa Bombardier)