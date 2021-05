Emirates presenta i suoi Premium Economy Seats per la prima volta durante ATM 2021

Emirates presenterà per la prima volta i suoi Premium Economy seats all’Arabian Travel Market 2021 (ATM). La principale fiera dei viaggi e del turismo della regione si svolgerà dal 16 al 19 maggio e sarà il primo in-person travel industry event a svolgersi dall’inizio della pandemia.

“Lo stand Emirates offrirà ai visitatori del settore dei viaggi provenienti da oltre 60 paesi la possibilità di provare il prodotto distintivo della compagnia aerea e i miglioramenti del servizio recentemente introdotti in ogni classe di cabina a bordo dell’A380, ed è un promemoria delle elevate esperienze a bordo in serbo per i viaggiatori una volta che torneranno nei cieli.

Il tanto atteso Emirates premium economy seat sarà esposto ai visitatori. Il sedile vanta un pitch abbondante fino a 40 pollici, i visitatori che proveranno il sedile premium economy di Emirates noteranno anche la sua generosa larghezza di 19,5 pollici e la capacità di reclinarsi in una comoda posizione a culla, con ampio spazio per allungarsi.

I sedili sono rivestiti in pelle color crema antimacchia con dettagli di cucitura ispirati alle automobili e una finitura del pannello in legno simile alla Business Class, tutti progettati per offrire comfort e supporto ottimali, con poggiatesta regolabili in 6 direzioni, poggia polpacci e poggiapiedi. I clienti troveranno anche altri dettagli tra cui punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale, nonché una storage area.

Emirates presenterà anche le sue rivoluzionarie Boeing 777-300ER game-changer First Class fully enclosed private suites, il Boeing 777 Business Class seat, la A380 OnBoard lounge appena rinnovata, insieme ad altri prodotti iconici come la First Class Shower Spa e l’ultima versione dei game-changer Economy Class seats. Su entrambi i prodotti Emirates A380 e 777 Gamechanger, i visitatori noteranno nuove finiture interne e dettagli di design con il motivo dell’albero Ghaf, oltre a una tavolozza di colori champagne aggiornata”, afferma Emirates.

I visitatori potranno provare tutti i prodotti nello stand e tutti i sedili e le superfici saranno puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo. In linea con i rigorosi protocolli di salute e sicurezza di ATM, lo stand Emirates opererà sempre a capacità limitata, per garantire un adeguato distanziamento sociale dei visitatori mentre esplorano i prodotti.

I visitatori possono anche mettere alla prova le loro conoscenze Emirates attraverso una sfida interattiva di 60 secondi giocata su un touch screen presso lo stand.

Lo stand Emirates si trova nella Hall 3 stand number ME3310 presso ATM.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)