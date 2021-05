Emirates lancia un ponte aereo umanitario in India per trasportare i soccorsi urgenti COVID-19

Emirates ha istituito un ponte aereo umanitario tra Dubai e l’India per il trasporto di articoli medici e di soccorso urgenti, per sostenere l’India nella sua lotta per controllare la grave situazione COVID-19 nel paese.

Emirates offrirà cargo capacity gratuitamente su “as available” basis su tutti i suoi voli verso nove città in India, per aiutare le ONG internazionali a fornire rapidamente i soccorsi dove è necessario.

Nelle scorse settimane, Emirates SkyCargo ha già trasportato medicinali e attrezzature mediche su scheduled and charter cargo flights verso l’India. Quest’ultima iniziativa per un ponte aereo porta il sostegno di Emirates all’India e alla comunità delle ONG a un livello superiore.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates’ Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “India ed Emirates sono profondamente collegati, sin dai nostri primi voli per l’India nel 1985. Emirates ha molta esperienza nelle operazioni di soccorso umanitario e con 95 voli settimanali verso 9 destinazioni in India, offriremo una widebody capacity regolare e affidabile per i materiali di soccorso. La International Humanitarian City in Dubai è il più grande centro di soccorso in caso di crisi al mondo e lavoreremo a stretto contatto con loro per facilitare il movimento di forniture mediche urgenti”.

La prima spedizione inviata come parte dell’Emirates India humanitarian airbridge è una spedizione di oltre 12 tonnellate di tende polivalenti della World Health Organization (WHO), destinate a Delhi e coordinate dall’IHC di Dubai.

Giuseppe Saba, CEO di International Humanitarian City, ha dichiarato: “His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid ha realizzato l’International Humanitarian City (IHC) in coordinamento con le agenzie umanitarie, per assistere le comunità e le famiglie più bisognose intorno il mondo. La creazione dell’humanitarian airbridge tra Dubai e l’India, facilitato da Emirates SkyCargo, International Humanitarian City a Dubai e le UN agencies, per il trasporto di articoli medici e di soccorso urgenti, è un altro esempio della visione di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid per l’IHC. L’anno scorso oltre 1.292 spedizioni sono state effettuate dall’IHC a Dubai, stabilendo lo standard per la risposta umanitaria a livello globale. Apprezziamo i grandi sforzi compiuti dal partner di IHC, Emirates SkyCargo, per stabilire questo ponte aereo umanitario tra Dubai e l’India in questo momento di bisogno”.

La freight division di Emirates ha una stretta collaborazione con IHC, sviluppata in diversi anni di fornitura di materiali di soccorso alle comunità di tutto il mondo colpite da disastri naturali e altre crisi. IHC supporterà Emirates SkyCargo nell’incanalare i soccorsi in India attraverso il ponte aereo.

Dopo le esplosioni del porto di Beirut nell’agosto 2020, Emirates ha anche sfruttato la sua esperienza nella logistica umanitaria per allestire un ponte aereo per il Libano, per assistere con gli sforzi di soccorso.

Emirates ha guidato il settore dell’air cargo industry nei suoi sforzi per aiutare i mercati di tutto il mondo a combattere la pandemia COVID-19. Il vettore cargo ha aiutato a trasportare migliaia di tonnellate di DPI urgenti e altre forniture mediche in sei continenti nell’ultimo anno, adattando rapidamente il suo modello di business e introducendo additional cargo capacity attraverso i suoi mini freighters modificati, con sedili rimossi dalla Economy Class su Boeing 777-300ER passenger aircraft, insieme al cargo trasportato sui sedili e negli overhead bins all’interno degli aerei passeggeri, per il trasporto dei materiali urgentemente richiesti.

Inoltre, Emirates SkyCargo ha collaborato con l’UNICEF e altre entità a Dubai attraverso la Dubai Vaccine Logistics Alliance, per trasportare rapidamente i vaccini COVID-19 verso le nazioni in via di sviluppo attraverso Dubai. Finora, sui voli Emirates sono state trasportate quasi 60 milioni di dosi di vaccini COVID-19, pari a quasi 1 su 20 di tutte le dosi di vaccino COVID-19 somministrate in tutto il mondo.

Attraverso i suoi scheduled cargo flights verso quasi 140 destinazioni in sei continenti, Emirates aiuta a mantenere supply chain ininterrotte per beni vitali come forniture mediche e cibo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)