Austrian Airlines vola su Milano Linate dal primo giugno

Dal primo giugno Austrian Airlines volerà sull’aeroporto di Linate, vicino al centro città.

“Ciò si tradurrà in tempi di viaggio significativamente più brevi per i passeggeri da e per l’aeroporto. Il centro di Milano è raggiungibile con i mezzi pubblici in mezz’ora. I viaggiatori d’affari provenienti da Milano, in particolare, preferiscono l’aeroporto di Linate. Da giugno sulla rotta per Vienna saranno disponibili due voli al giorno, uno al mattino, uno alla sera. Milano Malpensa non sarà più servita dal 1° giugno, a favore di Linate”, afferma la compagnia.

“Linate è molto più comodo per i nostri passeggeri, soprattutto per i viaggiatori d’affari provenienti da Milano e dintorni”, afferma il CCO Michael Trestl. Sulla rotta verrà utilizzato un mix di Embraer 195 e aeromobili della famiglia A320. I biglietti possono essere prenotati fin da ora su austrian.com.

Vienna – Milano Linate: OS491, giornaliero, 08:05 – 09:30; OS497, giornaliero, 17:45 – 19:10.

Milano Linate – Vienna: OS492, giornaliero, 10:15 – 11:45; OS498, giornaliero, 19:55 – 21:25.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)