ACI World: i fondamentali economici sono il punto di riferimento per la ripresa

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi il suo 2021 Economics Report e gli industry Key Performance Indicators, che esplorano i fondamenti del settore mentre gli aeroporti pianificano la loro ripresa a lungo termine dall’impatto della pandemia COVID-19.

Il rapporto include analisi per il 2019 – l’intero anno prima dell’avvento della pandemia nel 2020 – e include dati da oltre 950 aeroporti di tutte le dimensioni e modelli di business in tutte le regioni, che rappresentano l’81% del traffico aereo mondiale. Fornisce un’immagine di un settore pre-COVID-19, fornendo quindi informazioni sul percorso di ripresa futuro.

“Nel 2019, le entrate aeroportuali totali sono state di $180,9 miliardi, rispetto a $178,4 miliardi nel 2018 (tutte le cifre in dollari USA). Questo aumento dell’1,4% a livello globale, tuttavia, è ben al di sotto dell’aumento del 3,5% del traffico aereo nello stesso periodo, a testimonianza di una reale diminuzione dei ricavi aeroportuali per unità di traffico prima della catastrofica perdita di ricavi causata dalla pandemia.

Con l’intensificarsi della concorrenza aeroportuale, le aeronautical revenue generate dai diritti aeroportuali per passeggero sono rimaste stabili, aumentando allo stesso ritmo della domanda mondiale di trasporto aereo”, afferma ACI World.

“Mentre l’industria aeronautica pianifica una ripresa dagli impatti catastrofici della pandemia COVID-19, i fondamentali economici del nostro settore fungono da punto di riferimento per valutare la ripresa – e la trasformazione – del business aeroportuale, aprendo la strada al ritorno al percorso di crescita”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Il nostro rapporto economico mostra che, sebbene i ricavi del settore abbiano continuato a crescere allo stesso ritmo del traffico passeggeri prima della pandemia, i ricavi per passeggero sono diminuiti leggermente anno su anno dal 2015, il che testimonia una vasta gamma di forze competitive che hanno plasmato il settore. Ciò dimostra l’impegno dell’industria a mantenere stabile la base dei costi, facilitando l’ulteriore sviluppo dell’aviazione.

Questa è una chiara dimostrazione che le richieste di una più stretta e rigida regolamentazione economica dei diritti aeroportuali sono infondate poiché i diritti aeroportuali sono rimasti stabili e ragionevoli in risposta a forti pressioni concorrenziali. I diritti aeroportuali sono una componente vitale per la sostenibilità delle operazioni e dello sviluppo dell’aeroporto in quanto consentono agli operatori di gestire e pianificare le infrastrutture che soddisfano la domanda attuale e futura di trasporto aereo.

Gli aeroporti sostengono spese in conto capitale, una parte significativa delle quali riguarda l’ammodernamento delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove infrastrutture e, sulla scia della pandemia, sono necessari nuovi investimenti per garantire aeroporti sostenibili e resilienti. Il periodo post-pandemia richiederà processi tecnologicamente più avanzati, senza interruzioni e senza contatto per quanto riguarda la gestione dei passeggeri, i movimenti degli aerei, il carico e il bagaglio”.

ACI World ritiene che, con la ripresa dei piani del settore, la concorrenza aeroportuale continuerà a plasmare il settore e la sua capacità di generare ricavi.

“I costi aeroportuali sono in gran parte fissi, in parte a causa degli investimenti in infrastrutture, ma anche a causa dei costi operativi associati, compresi quelli sulla sicurezza e la protezione, e ora l’igiene e la salute, che variano poco con l’entità del traffico”, ha detto Luis Felipe de Oliveira. “Le compagnie aeree stanno sfruttando appieno la libertà di cui hanno bisogno per abbandonare gli aeroporti e con il rapido sviluppo di nuove rotte, gran parte dei passeggeri di oggi ha la possibilità di scegliere tra due o più aeroporti locali per la partenza o l’arrivo e anche una scelta in hub airports per i voli in coincidenza. La combinazione di questi fattori suggerisce che i passeggeri hanno un grado di scelta significativo e crescente su quale aeroporto volare, il che rappresenta una pressione competitiva per gli aeroporti che devono rendersi sempre più attraenti per i passeggeri”.

(Ufficio Stampa ACI World)