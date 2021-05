Qatar Airways partecipa al St. Petersburg International Economic Forum

Qatar Airways sarà una delle principali compagnie internazionali che parteciperanno al prossimo St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), in programma a San Pietroburgo, Russia, dal 2 al 5 giugno.

Giunto alla sua 24a edizione, SPIEF è uno dei più grandi eventi al mondo incentrati sugli investimenti e sull’economia e vedrà lo Stato del Qatar come paese ospite.

“Tenuto sotto il patrocinio del presidente russo Vladimir Putin ogni anno, SPIEF è organizzato dalla Roscongress Foundation e convoca individui di importanti società russe e internazionali, personalità politiche e leader aziendali di tutto il mondo. La posizione onoraria dello Stato del Qatar al Forum come paese ospite dimostra la dedizione e l’impegno di entrambi i paesi a consolidare ulteriormente le loro attuali relazioni economiche, culturali e turistiche”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il St. Petersburg International Economic Forum è un evento globale estremamente importante e lo sviluppo economico sarà di fondamentale importanza a seguito dei danni causati dalla pandemia. Qatar Airways è orgogliosa di essere tra i principali motori del commercio tra lo Stato del Qatar e la Federazione Russa, come dimostrato dal nostro continuo impegno nel mercato russo nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di accogliere ospiti e visitatori nel nostro stand fieristico, dove possono sperimentare in prima persona i nostri prodotti di prima classe e l’ospitalità”.

Qatar Airways ha iniziato le sue operazioni verso la capitale della Russia nel 2003 e celebra oltre 17 anni di voli diretti per Mosca. Nel 2017 la compagnia aerea ha ulteriormente dimostrato il suo impegno nella regione aggiungendo voli diretti per San Pietroburgo.

Il Forum era originariamente previsto per il 2020, ma è stato successivamente posticipato a giugno 2021, alla luce della pandemia COVID-19. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 2 al 5 giugno, nel rispetto di rigide misure di salute e sicurezza. La precedente edizione del Forum, tenutasi nel 2019, ha raccolto oltre 19.000 partecipanti da ben 145 paesi e ha visto la firma di circa 745 accordi commerciali.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)