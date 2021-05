ATR ottimizza le Asia Pacific Repairs con Skyways Technics

ATR sta rafforzando la sua partnership con la filiale malese di Skyways Technics, per supportare ulteriormente le esigenze aftermarket nella regione dell’Asia del Pacifico. La sinergia offrirà supporto e faciliterà la gestione di sensitive structural component repairs come Leading-Edge repairs, Flight Controls and Flaps. Questo rapporto più profondo offrirà agli operatori una repair solution a un prezzo più interessante, con un maggiore supporto tecnico.

Benjamin Nielsen, Chief Executive Officer and Owner of Skyways Technics A/S, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con ATR, la cui leadership nel mercato dell’aviazione regionale mostra sia la qualità che l’importanza dei loro aerei. Con l’industria che sta affrontando la sua peggiore crisi in assoluto, ora è fondamentale offrire alle compagnie aeree soluzioni innovative e creative per far volare i loro aerei e passeggeri. Partnership come questa svolgeranno un ruolo importante nel sostenere la ripresa degli operatori, che continuano a fornire connettività essenziale alle comunità che servono in tutta la regione Asia-Pacifico”.

David Brigante, SVP Programmes and Customer Support at ATR, ha commentato: “In qualità di produttore, siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare la nostra offerta alle nostre compagnie aeree e ai nostri clienti. Questa partnership ci consente di consolidare e migliorare la nostra offerta GMA. Gli operatori possono trarre vantaggio dal meglio di entrambi i mondi; un partner specializzato per le riparazioni e l’esperienza del produttore. La forte presenza locale di Skyways Technics in Asia Pacifico garantisce inoltre ai nostri operatori nella regione le migliori Leading Edge, Flap, and Flight Control repairs, gestite in modo tempestivo ed economico”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)