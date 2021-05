easyJet presenterà ricorso contro il provvedimento dell’AGCM

In merito alla decisione dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) nei confronti di easyJet, la compagnia in un suo comunicato afferma: “easyJet è fermamente convinta di aver sempre operato in maniera corretta e nel pieno rispetto delle leggi di volta in volta vigenti, pur con le difficoltà di un quadro normativo in continua evoluzione. La compagnia è in netto disaccordo con le conclusioni raggiunte dall’Autorità, ritenendo il provvedimento dell’AGCM del tutto infondato: per tali ragioni, easyJet presenterà ricorso contro questo provvedimento.

Durante la pandemia, easyJet ha continuato ad apportare miglioramenti alle sue politiche per i clienti, velocizzando le procedure di rimborso dei biglietti e migliorando i servizi alla clientela, oltre ad offrire ai passeggeri la maggiore flessibilità di sempre tramite la “Garanzia Flex”. Come parte del piano ‘Garanzia Flex’, infatti, tutti i passeggeri hanno la possibilità di cambiare i loro voli senza una penale per il cambio, in qualsiasi momento fino a due ore prima della partenza, nonché di ricevere un rimborso qualora il volo sia interessato da restrizioni governative. easyJet, nel pieno rispetto della legge, evade i rimborsi dei clienti entro 7 giorni”.

(Ufficio Stampa easyJet)