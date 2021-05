News Brevi – 11.05.2021

QANTAS LANCIA UN SUPERMOON SCENIC FLIGHT – Qantas lancerà un one-off B787 Dreamliner supermoon scenic flight per offrire a un numero limitato di passeggeri una visione più ravvicinata della prossima supermoon alla fine di questo mese. Sarà la seconda e ultima superluna per il 2021 e coinciderà anche con un’eclissi lunare completa, rendendolo un raro fenomeno doppio. L’astronomo del CSIRO, la dott.ssa Vanessa Moss, lavorerà con i piloti per progettare il percorso di volo ottimale sull’Oceano Pacifico e si unirà anche al volo per fornire informazioni sulle superlune e su tutto lo spazio e l’astronomia. Il volo partirà e tornerà a Sydney ed è l’ultimo di una serie di voli speciali che Qantas ha operato per i viaggiatori desiderosi di prendere il volo mentre l’industria si riprende. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, ha affermato: “Siamo stati assolutamente sopraffatti dalla popolarità dei nostri voli speciali. I recenti mystery flights sono andati esauriti in 15 minuti con centinaia di persone in lista d’attesa. Siamo molto entusiasti di fare ora un supermoon scenic flight e il 787 ha i finestrini più grandi di qualsiasi aereo passeggeri, quindi è l’ideale per osservare la luna. Pensiamo che questo volo abbia un grande fascino per chiunque abbia una passione per l’astronomia, la scienza, la fotografia spaziale, l’aviazione o semplicemente desideroso di fare qualcosa ‘fuori dal mondo'”. Il volo di tre ore partirà da Sydney e inizierà con un flyover panoramico del porto di Sydney, prima di salire sopra qualsiasi potenziale copertura nuvolosa e inquinamento atmosferico, fino a un’altitudine di crociera di 43.000 piedi – l’altitudine di crociera massima di un Dreamliner – per la visuale di supermoon and full lunar eclipse. Il volo opererà con zero emissioni nette, con il 100% di emissioni di carbonio compensate. Poco più di 100 posti saranno in vendita su Qantas.com a mezzogiorno mercoledì 12 maggio 2021, con tariffe a partire da $499 per l’economy (con un guadagno di Qantas Points di 1.500 punti più 20 crediti di stato), $899 per l’economy premium (2.500 Qantas Points guadagnati e 40 crediti di stato) e $1.499 per la business (4.000 Qantas Points guadagnati più 80 crediti di stato). Il volo opererà con le procedure Fly Well in atto.

SAS: NUOVA ROTTA DA LULEA A LONDON HEATHROW – SAS introdurrà una rotta stagionale con voli non-stop da Luleå a Londra Heathrow, dal 17 dicembre 2021 al 21 marzo 2022. I voli opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, e sarà l’unico collegamento diretto tra Luleå e il Regno Unito. Luleå e la regione della Lapponia svedese attirano i viaggiatori, con molti hotel e attività di fascia alta adatti al mercato inglese. L’orario opera bene anche per i viaggi del fine settimana a Londra da Luleå e ridurrà la distanza dal nord della Svezia a una delle grandi capitali del mondo e delle regioni d’affari. “Siamo lieti di poter offrire una rotta con un orario interessante che collega Luleå e il resto del nord della Svezia a Londra. L’interesse per la Scandinavia settentrionale è in continuo aumento poiché i viaggiatori cercano nuove e più esperienze nella natura. Diversi tour operator e agenti di viaggio hanno già espresso interesse per la nuova rotta. Londra è anche il più grande mercato europeo per molte aziende e questo percorso consentirà la crescita nella Svezia settentrionale”, afferma Theres Briger, Head of Sales, Sweden, SAS. La rotta sarà operata con aeromobili A320 a basso consumo di carburante che riducono le emissioni.

ROLLS-ROYCE: MTU GENERATOR SET PER L’U.S. NAVY FRIGATE PROGRAM – Rolls-Royce è stata selezionata per fornire i suoi mtu naval generator sets per la phase one dell’U.S. Navy Constellation (FFG-62) class frigate program, precedentemente noto come FFG(X) program. Rolls-Royce ha ricevuto un contratto per il primo shipset per la fornitura di quattro mtu naval generator sets, ciascuno con una potenza nominale di 3.000 kWe a 1.800 giri/min. Adam Wood, Director, Government Sales North America at Rolls-Royce business unit Power Systems, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che Fincantieri Marinette Marine abbia riposto la sua fiducia nei nostri mtu naval generator sets per questo importante programma. Non c’è dubbio che i nostri sistemi opereranno secondo le elevate aspettative e le richieste uniche della U.S. Navy Constellation Class”.

AIR CANADA: L’AEROPLAN MEMBER DONATION PROGRAM COMPIE 15 ANNI – Air Canada celebra il 15° anniversario del suo Aeroplan member donation program. Dal suo inizio nel 2006, oltre 1,3 miliardi di punti sono stati donati dai membri di Aeroplan, che hanno contribuito a sostenere più di 1.400 cause, principalmente iniziative con sede in Canada, che lavorano per migliorare la vita e assistere le comunità a livello locale, in Canada e in tutto il mondo. 1,3 miliardi di punti potrebbero rappresentare il volo di una persona intorno al mondo quasi 9.000 volte. “La giornata di oggi segna una pietra miliare significativa per l’Aeroplan member donation program. Abbiamo avviato questo programma nel 2006 per fare la differenza e certamente abbiamo raggiunto questo obiettivo”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing, and eCommerce at Air Canada. “Il successo di questo programma non sarebbe stato possibile senza la generosità dei nostri membri e il continuo impegno dei nostri fedeli partner di beneficenza e siamo estremamente grati per il loro sostegno. Nel corso degli anni abbiamo costruito forti relazioni con queste organizzazioni, che ci hanno permesso di assistere molte comunità locali e aiutare i bambini e le famiglie. Ci impegniamo a continuare a lavorare insieme per creare un futuro migliore per le persone bisognose in Canada e in tutto il mondo, perché ogni singolo punto donato ha il potere di avere un impatto sulla vita”. Da 15 anni i membri restituiscono a cause che stanno loro a cuore. Aeroplan supporta quasi 300 organizzazioni di beneficenza che si allineano ai valori fondamentali di Air Canada, quali: sicurezza, salute e benessere, inclusione, azione per il clima e uso responsabile delle risorse.

DELTA E LATAM RICEVONO L’APPROVAZIONE PER LA JOINT VENTURE DALLA COLOMBIA – Delta Air Lines, LATAM Airlines Group S.A. e la sua controllata LATAM Airlines Colombia S.A. hanno ricevuto l’approvazione della loro joint venture senza condizioni dalla Civil Aviation Authority of Colombia (Aeronáutica Civil de Colombia). La Joint Venture migliorerà la connettività aerea e fornirà a passengers and cargo customers un’esperienza di viaggio senza interruzioni tra il Nord e il Sud America, una volta ottenute le approvazioni normative. Da martedì all’accordo è stata concessa anche l’autorizzazione di enti regolatori in Brasile e Uruguay, mentre il processo di revisione continua in altri paesi, tra cui il Cile.

ANA INVITA I PASSEGGERI A PARTECIPARE ALLO IATA TRAVEL PASS TRIAL – All Nippon Airways (ANA) invita i clienti a partecipare a un trial dell’app mobile IATA Travel Pass, sviluppata dall’International Air Transport Association (IATA) per semplificare la verifica degli health records in linea con le ultime esigenze di viaggio di ogni paese. IATA Travel Pass sarà testato sulle rotte ANA Tokyo/Haneda – Honolulu e Tokyo/Haneda – New York/JFK dal 24 maggio al 6 giugno. I clienti che partecipano al trial potranno usufruire di uno sconto sul loro test COVID-19 presso determinati centri di test specificati e ricevere 1.000 miglia ANA nel loro account ANA Mileage Club dopo aver completato il sondaggio post-trial. I passeggeri possono saperne di più sul trial nella seguente pagina web ANA: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/IATA-travel-pass/. “Il comfort e la sicurezza dei passeggeri è stata la nostra massima priorità durante la pandemia e non vediamo l’ora di testare IATA Travel Pass su due delle nostre rotte internazionali più popolari”, ha dichiarato Junichiro Miyagawa, Executive Vice President of ANA Alliances and International Affairs. “Sfruttando le intuizioni e il feedback dei clienti da questa prova, il nostro obiettivo è rendere i viaggi internazionali più sicuri e più protetti e fornire opzioni più convenienti ai nostri clienti”. “Ci congratuliamo e non vediamo l’ora di lavorare con ANA sulla prova dal vivo di IATA Travel Pass. La prova contribuirà a creare fiducia tra i governi e i viaggiatori che le digital health apps possono aiutare in modo sicuro, protetto e conveniente a riavviare l’aviazione”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security. Oltre a lavorare con IATA, ANA ha condotto prove per il CommonPass digital health passport in collaborazione con The Commons Project. ANA si impegna a esplorare modi per migliorare l’esperienza di viaggio garantendo la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri.

DUE NUOVE ROTTE PER BRITISH AIRWAYS – British Airways lancerà due rotte aggiuntive quest’estate, da London City Airport verso Guernsey e da Guernsey verso Edimburgo, due volte a settimana dal 25 giugno 2021, operative il lunedì e il venerdì. Guernsey è la destinazione ideale per le vacanze nel Regno Unito quest’estate con spiagge e siti storici da esplorare. La rotta da Guernsey a Edimburgo è l’unico collegamento diretto offerto durante i mesi estivi. I voli tra London City Airport e Guernsey partono da £90 andata e ritorno, quelli tra Guernsey e Edimburgo a partire da £78 andata e ritorno. Entrambi i voli opereranno dal 25 giugno al 27 settembre 2021 su Embraer E190 di BA CityFlyer. Tom Stoddart, Managing Director of BA CityFlyer, che opererà i nuovi servizi, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che la nostra nuova rotta dall’aeroporto di London City a Guernsey sarà popolare quest’estate tra i clienti che cercano una vacanza nel Regno Unito. Ed è un onore lanciare quest’estate l’unico servizio diretto tra Guernsey ed Edimburgo”.

BRITISH AIRWAYS: NUOVI SERVIZI PER DESTINAZIONI DI VACANZA – In seguito all’annuncio che i britannici potrebbero essere in grado di volare verso una vacanza estiva quest’anno, British Airways ha aggiunto nuovi servizi alle destinazioni di vacanza per giugno e luglio in poi. Le 26 frequenze settimanali aggiuntive includeranno destinazioni in Grecia, Isole Canarie e Turchia verso popolari luoghi di villeggiatura tra cui Corfù, Kos, Paphos, Rodi, Lanzarote, Tenerife e Bodrum. I nuovi voli per la Grecia e le Isole Canarie potranno essere prenotati da martedì 11 maggio per viaggi tra il 21 giugno e il 5 settembre nel periodo di punta estiva. Anche Bodrum in Turchia sarà disponibile dal 18 luglio. I clienti possono ora prenotare verso 13 destinazioni estive: 10 nei luoghi di villeggiatura in Grecia, due destinazioni nelle Isole Canarie e una in Turchia. Neil Chernoff, British Airways’ Director of Networks and Alliances, afferma: “È chiaro che i britannici sperano che le loro destinazioni preferite saranno aperte entro l’estate. Vogliamo fornire loro l’accesso nei luoghi che amano e confidiamo che, se non possono viaggiare, saremo lì per loro con un’incredibile flessibilità per apportare modifiche alle loro prenotazioni”. British Airways sta attualmente volando verso 27 destinazioni a corto raggio, tra cui 112 hotspot per le vacanze per il picco del periodo estivo.

EASYJET: PIU’ VOLI VACANZE DALL’UK – easyJet sta lanciando ancora più voli dal Regno Unito per soddisfare la domanda di viaggi verso destinazioni della Green list quest’estate e ha messo in vendita oltre 80.000 posti aggiuntivi sulle rotte esistenti dall’UK. La compagnia aerea rilancerà anche la sua rotta da Newcastle a Faro, che opererà fino a tre volte a settimana dal 19 luglio 2021, con voli e vacanze ora disponibili per la prenotazione online su easyJet.com. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo assolutamente impegnati per un riavvio sicuro e siamo fiduciosi che ciò possa accadere proteggendo sia il sistema sanitario del Regno Unito che il successo del programma vaccinale. Siamo delusi dal fatto che così pochi paesi siano stati inseriti nella Green list perché semplicemente non è giustificato dai dati o dalla scienza ed è incoerente con l’approccio alla riapertura dell’economia nazionale. Tuttavia, easyJet è il più grande operatore dal Regno Unito verso paesi europei che sono attualmente nella Green list e abbiamo aumentato i nostri voli verso queste destinazioni. Siamo pronti e in grado di accelerare. Prevediamo inoltre che il mese prossimo il numero di paesi nella Green list aumenterà per includere molte delle nostre popolari destinazioni estive e abbiamo politiche flessibili in modo che i clienti possano prenotare con fiducia e modificare i loro piani se necessario”. Quest’estate sono ora in vendita posti aggiuntivi sulle rotte esistenti dal Regno Unito a Gibilterra e Portogallo.

IAG: LANCIO DI CONVERTIBLE BOND – International Consolidated Airlines Group, SA (“IAG”) annuncia oggi che sta lanciando un’offerta di senior unsecured bonds convertibili in azioni ordinarie di IAG. IAG ha ora fissato i termini finali delle Obbligazioni. In base alla richiesta, la dimensione iniziale dell’emissione dell’Offerta è stata fissata nell’ammontare di EUR 825.000.000. Il mercato di riferimento per le Obbligazioni sono solo controparti qualificate e clienti professionali. L’Offerta è stata emessa da IAG nell’ambito dei poteri delegati al proprio board of directors nel suo annual general meeting tenutosi l’8 settembre 2020. Il regolamento delle obbligazioni dovrebbe avvenire intorno al 18 maggio 2021. Dall’inizio della pandemia COVID-19, IAG ha intrapreso azioni decisive per rafforzare la propria liquidità. Data la perdurante incertezza riguardo ai viaggi aerei, i proventi netti dell’Offerta saranno utilizzati da IAG per rafforzare il bilancio del Gruppo e aumentare la posizione di liquidità complessiva, per trarre vantaggio da una ripresa della domanda.

ETIHAD AIRWAYS INTRODUCE IL SERVIZIO “VERIFIED TO FLY” – Dal 12 maggio 2021, i viaggiatori che volano da Abu Dhabi con Etihad Airways potranno convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto. Gli ospiti possono arrivare in aeroporto con sicurezza e tranquillità, sapendo di aver soddisfatto tutti i requisiti essenziali prima del volo. I viaggiatori verificati possono usufruire del check-in rapido in aeroporto recandosi al banco Verified to Fly, dedicato per un’esperienza più rapida e agevole. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Poiché Etihad è alla continua ricerca di soluzioni innovative per semplificare l’esperienza di viaggio, Verified to Fly rimuove qualsiasi congettura e rende il check-in più veloce. Gli ospiti hanno la massima tranquillità sapendo che quando arrivano in aeroporto, hanno già soddisfatto tutte le esigenze di viaggio Covid”. Per utilizzare il servizio Verified to Fly, gli ospiti possono registrarsi visitando Manage my Booking e riceveranno ulteriori informazioni su come inviare i loro documenti. Una volta che l’invio è stato controllato dal team di Verified to Fly, gli ospiti riceveranno una ‘success’ email se i loro documenti soddisfano i requisiti governativi. Se i requisiti mancano o non vengono soddisfatti, all’ospite verrà chiesto di inviare nuovamente o controllare i propri documenti. Gli ospiti possono anche controllare il loro Verified to Fly status in qualsiasi momento visitando Manage my Booking. Verified to Fly sarà disponibile per tutti gli ospiti in partenza da Abu Dhabi dal 12 maggio 2021 (Cina esclusa) e per i voli in partenza da Amman, Beirut, Dhaka e Manila poco dopo. Sono in corso sviluppi futuri per introdurre il servizio su altre destinazioni.

RESTARTING MICE – FARE SISTEMA PER IL TURISMO ITALIANO – Si è tenuto in presenza e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid l’appuntamento dal titolo “Restarting Mice, fare sistema per il turismo italiano” dedicato, dopo un anno di stop, alla ripartenza del settore dei meeting e congressi (ovvero il MICE Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), che in Italia muove normalmente un giro d’affari pari a 20 miliardi di euro grazie a 13 mila operatori che organizzano più di 400.000 eventi, con 42 milioni di presenze (il 40% dei pernottamenti alberghieri è legato a eventi, meeting e congressi). I principali operatori di questo importante settore- tra cui CWT, Cisalpina, Gruppo Uvet, Gruppo Gattinoni, ACI Blueteam, SG Company, EGA, Gruppo Next, Match Music, Triumph Group – si sono incontrati, su iniziativa di 5 fra le realtà più importanti del turismo italiano – MSC Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy, per confrontarsi su tematiche quali scenario e previsioni sulla ripresa, nuove modalità e ripresa in sicurezza, meeting e turismo e per fare sistema a sostegno di un mercato che è stato, assieme a quello del turismo, fortemente colpito dalla pandemia. Nonostante la voglia e le aspettative di tutto il mercato, la pianificazione è ancora scarsa e l’orizzonte è di breve termine, per un settore che vive, invece, di programmazione. Bisognerà attendere il 2022 per vedere una vera e propria ripartenza del comparto. Per l’autunno del 2021 si attende una debole ripresa che, però, non promette di far chiudere l’anno con risultati migliori rispetto a quelli del 2020, in quanto le aziende non stanno ancora pianificando investimenti in grandi eventi. Nicola Bonacchi, Vice President Sales leisure di Alitalia ha illustrato le nuove destinazioni dell’estate della compagnia. Alitalia raggiungerà oltre le capitali europee e New York, anche le maggiori località delle vacanze estive come Cagliari, Olbia, Alghero, Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo,Pantelleria, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cefalonia, Creta, Corfù, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos, Preveza, Zante, Ibiza, Minorca,Palma Di Maiorca, Dubrovnik, Spalato.