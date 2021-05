SAS riprende i voli diretti per New York

Il 3 luglio SAS riprenderà la sua rotta diretta da Oslo a New York. La rotta Oslo – New York inizierà con due viaggi settimanali di andata e ritorno, con partenza da Oslo il mercoledì e il sabato e il ritorno il giovedì e la domenica. SAS esaminerà quindi continuamente un possibile aumento della frequenza in base alla domanda. Il percorso offre un facile accesso a New York e permette di proseguire il viaggio verso il resto degli Stati Uniti attraverso le numerose opzioni di trasferimento dal Newark Liberty International Airport.

“SAS è molto lieta di poter riprendere le rotte intercontinentali dirette con un programma interessante da Oslo. Molte persone non vedono l’ora di visitare parenti e amici negli Stati Uniti e i nostri clienti hanno richiesto questo percorso in particolare. La rotta verso New York sarà importante anche per le esportazioni di pesce norvegese”, afferma Kjetil Håbjørg, EVP and Norway director.

Il 13 marzo 2020 la pandemia aveva interrotto temporaneamente la rotta diretta di SAS tra Oslo e New York. Oltre un anno dopo, la rotta sta finalmente riaprendo e sarà operata dall’Airbus A330 con 266 posti. SAS continuerà anche a volare a Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e Washington da Copenaghen.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)