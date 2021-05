Embraer vende un Praetor 600 ad Aerodata per Flight Inspections

Embraer ha firmato un contratto con Aerodata AG, Germania, per vendere un Praetor 600 da convertire in un Flight Inspection Aircraft, per soddisfare l’intera gamma di flight inspection missions. La consegna del velivolo è prevista ad Aerodata nel 2022, quando inizieranno a installare i sistemi e le attrezzature necessarie per eseguire le missioni previste.

Il Praetor 600 soddisfa pienamente i requisiti di alto livello dell’utente finale ed è preparato per l’installazione del più moderno flight inspection system AeroFIS® di Aerodata.

Dopo la modifica, l’aereo sarà operato dal Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Seoul Regional Office of Aviation, Flight Inspection Center in South Korea, che ha condotto una gara d’appalto pubblica internazionale per questa acquisizione, di cui sarà end-user. Questa è la prima volta che Embraer vende un aereo per questo tipo di missione al di fuori del Brasile, aprendo nuove opportunità di mercato per le soluzioni innovative di Embraer che utilizzano i prodotti attuali.

Il contratto con Aerodata include anche l’addestramento sia per i piloti che per i tecnici e un initial support package per il final end-user. Il velivolo sarà dotato di equipaggiamenti all’avanguardia, come head-up displays (HUD), high-end communication systems, paperless operation capability e funzionalità interne personalizzate aggiuntive.

Il fully configured Praetor 600 Flight Inspection Aircraft sarà una piattaforma all’avanguardia in grado di eseguire un’ampia gamma di flight inspection tasks in varie modalità, come surveillance, commissioning inspection, periodic inspection, special inspection, procedure validation, ADS-B airborne checks.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)