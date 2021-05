News Brevi – 13.05.2021

BRITISH AIRWAYS TESTA IL PRIMO 25 SECOND COVID-19 TEST – British Airways è la prima compagnia aerea al mondo a condurre una sperimentazione con la medical tech company Canary Global, per valutare come il suo Pelican Covid-19 Ultra Rapid Covid-19 test, che mostra un risultato entro 25 secondi, possa svolgere un ruolo nell’apertura dei viaggi. La compagnia aerea inviterà flight and cabin crew a sostenere il test Pelican Covid-19 e confronterà le performance del test con quelli esistenti che si stanno già utilizzando. Approvato di recente per l’uso in Europa e nel Regno Unito, il test è attualmente sottoposto all’approvazione della FDA statunitense e la compagnia aerea è la prima al mondo a testare la nuova tecnologia. A condizione che la valutazione abbia esito positivo, la compagnia aerea spera di essere in grado di offrire la tecnologia sulle rotte applicabili in cui i test devono soddisfare gli standard di specificità e sensibilità dichiarati. Il test è un non-invasive saliva ultra-rapid digital antigen test che fornisce una sensibilità del 98% e una specificità del 100% in individui sintomatici e asintomatici con SARS-CoV-2. Gli utenti prendono semplicemente un campione della loro saliva in una disposable sensor unit, lo agitano e lo inseriscono in un re-usable digital reader collegato a un dispositivo abilitato bluetooth, come uno smartphone, quindi attendono i risultati che appaiono attraverso una app. Il test è ottimizzato per rilevare varianti che hanno avuto origine in tutto il mondo. Sean Doyle, British Airways’ Chairman and CEO, ha dichiarato: “Rimaniamo impegnati a esplorare soluzioni di test facili e convenienti per aiutare i nostri clienti a viaggiare di nuovo, sia che si tratti di affari, di riunirsi con la famiglia o fare una pausa tanto necessaria all’estero. Riteniamo che questo nuovo test ultrarapido sia un punto di svolta, quindi siamo lieti di lavorare con il team di Canary per iniziare i test con i nostri flight and cabin crew, prima di esplorare quale ruolo potrebbe svolgere come opzione di test per i clienti”. Raj Reddy, CEO di Canary e inventore della tecnologia, ha dichiarato: “Combinando la potenza di nanosensor and digital detection technology, il Pelican CV19 è il primo test ultra rapido in grado di restituire una precisione simile al PCR del 98% di sensibilità e 100% di specificità. Abbiamo sviluppato il test pensando al settore dei viaggi, dove velocità, precisione e facilità d’uso sono fondamentali. Siamo molto entusiasti di collaborare con BA come pioniere e leader del settore per provare questo test. Speriamo che il test Pelican possa presto essere utilizzato come test standard per viaggiatori e equipaggi di tutto il mondo”. Canary Global sta discutendo con altri organizzatori di viaggi, ospitalità ed eventi in tutto il mondo per aiutarli ad aprirsi in sicurezza con il test ultra rapido Covid-19 Pelican.

IBERIA ESTENDE LO IATA TRAVEL PASS TRIAL AI VOLI VERSO PANAMA – A partire dal 19 maggio, Iberia testerà il nuovo IATA Travel Pass sui voli per Panama. Il governo di Panama è stato il primo in America Latina ad accettare questa app per la digitalizzazione dei test COVID, consentendo ai clienti di utilizzarla per il controllo della documentazione all’arrivo. La compagnia aerea spagnola ha aiutato IATA a sviluppare l’app, che ha testato per la prima volta su un volo da Madrid all’Uruguay il 10 aprile. IATA Travel Pass porterà un quadro globale di coerenza, prevedibilità e sicurezza per i viaggiatori aerei, che non dovranno più presentare documenti cartacei negli aeroporti per dimostrare di essere conformi ai requisiti sanitari del paese di destinazione. Il Travel Pass è un’app per smartphone per archiviare, gestire e verificare la documentazione sanitaria di cui i passeggeri hanno bisogno per entrare in altri paesi, inclusi i certificati di risultati negativi del test Covid-19 e, in una seconda fase, i loro certificati di vaccinazione. Iberia ha contattato i clienti che voleranno sul volo IB6339 Madrid-Panama City mercoledì 19 maggio per invitarli a provare il nuovo Travel Pass. Per ulteriori informazioni su IATA Travel Pass, visitare: https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/. Gabriel Perdiguero, Iberia’s Manager of Customers, Transformation, and Systems, ha commentato: “Con la sicurezza la nostra principale preoccupazione, scommettiamo sulla tecnologia per riaprire i confini, incoraggiare le persone a viaggiare e tornare alla normalità il più rapidamente possibile. Siamo fiduciosi che i passaporti sanitari digitali svolgeranno un ruolo chiave nell’agevolare la mobilità, aumentare il traffico passeggeri e semplificare i viaggi, per un’elaborazione rapida e senza contatto dei documenti. Vogliamo che i nostri clienti prendano parte alla trasformazione digitale in corso di Iberia dal momento in cui prenotano i biglietti fino all’arrivo alle loro destinazioni. In questo caso, stiamo offrendo ai nostri clienti diretti a Panama l’opportunità di provare IATA Travel Pass”. Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Airports, Passengers, Cargo and Safety, ha dichiarato: “IATA è lieta che Iberia abbia esteso il suo IATA Travel Pass trial a Panama. Questa è una pietra miliare nello sviluppo di questa app, poiché Panama è il prima nazione delle Americhe ad accettare e autorizzare questo passaporto sanitario digitale per l’ingresso nel paese. L’uso di questo tipo di soluzione digitale per elaborare i risultati dei test Covid e dei certificati di vaccinazione diventerà essenziale con il recupero dei viaggi aerei, poiché l’elaborazione manuale diventerà impraticabile con l’aumentare dei volumi”.

BOEING SUPPORTA LE ASIAN AMERICAN AND PACIFIC ISLANDER SUPPORT ORGANIZATIONS NEGLI U.S. – In osservanza dell’Asian American and Pacific Islander Heritage Month negli Stati Uniti, Boeing ha annunciato che la società donerà $1,1 milioni a organizzazioni che lavorano per promuovere la giustizia, l’apprezzamento per la storia e la cultura, finanziando progetti di servizio alla comunità e programmi di sviluppo della leadership. “In Boeing, sappiamo che essere un’azienda veramente equa, diversificata e inclusiva richiede un impegno nei confronti dei membri del nostro team qui in azienda e nelle comunità in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti e partner. Questi investimenti si basano sull’impegno di lunga data di Boeing a sostenere coloro che vivono in comunità svantaggiate ed emarginate e riconoscono le problematiche impegnative attualmente affrontate dalla Asian American and Pacific Islander community”, afferma Tim Keating, Boeing’s executive vice president of Government Operations. Il contributo di Boeing sosterrà 17 iniziative nazionali e locali. Nel 2020, Boeing ha investito oltre $15,6 milioni per promuovere programmi di equità razziale e giustizia sociale, compresi i finanziamenti volti a diversificare l’aerospace pipeline.

RYANAIR INCREMENTA I VOLI TRA UK E PORTOGALLO DOPO CHE IL PAESE E’ ENTRATO NELLA GREEN LIST – Ryanair ha annunciato ancora più voli per il Portogallo dall’UK, con oltre 175.000 posti extra a partire dal 17 maggio, mentre il paese raggiunge le green destination del Regno Unito. Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare 175.000 posti in più per il Portogallo nella UK’s green list. Con i viaggi senza quarantena ora consentiti, sono stati aggiunti ancora più voli al nostro programma nel Regno Unito per soddisfare la domanda dei nostri clienti. L’UK Summer 2021 schedule comprende 480 destinazioni, avendo recentemente lanciato 26 nuove rotte e con altre da aggiungere poiché le restrizioni si allentano in tutta Europa durante i mesi estivi”.

LA JV INTERNAZIONALE a4ESSOR OTTIENE L’ACCETTAZIONE DELLA FORMA D’ONDA ESSOR HDR BASE WAVEFORM – a4ESSOR S.A.S (Alliance for ESSOR), joint venture multinazionale impegnata nello sviluppo di una tecnologia europea Secure Software Defined Radio (SDR), ha ottenuto l’accettazione formale della forma d’onda High Data Rate (HDR) Base Waveform, progettata nell’ambito del contratto ESSOR OC1 (European Secure SOftware Definito Radio – Operational Capability 1) firmato con OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Questo passaggio segue il riconoscimento di qualità e i test di accettazione della forma d’onda, effettuati con successo a novembre scorso nei laboratori Leonardo di Pisa. Si tratta di un importante risultato che premia due anni e mezzo di attività di sviluppo che hanno coinvolto tutte le industrie partner. Nella fase successiva i partner di a4ESSOR porteranno la forma d’onda ESSOR HDR Base Waveform nelle rispettive Software Defined Radio (SDR). I test finali di interoperabilità tra le radio dei Paesi coinvolti completeranno il progetto ESSOR OC1 con il rilascio di ESSOR Target Waveforms aggiornate e pronte per essere impiegate negli scenari operativi. Questo traguardo conferma non solo la maturità della tecnologia ESSOR ma dimostra anche che la cooperazione, sia tra Stati che tra aziende, rappresenta un elemento chiave per aumentare l’efficacia dei prodotti e la competitività delle industrie europee attive nel mercato mondiale delle comunicazioni. a4ESSOR è una joint venture tra Bittium (Finlandia), Indra (Spagna), Leonardo (Italia), Radmor (Polonia), Rohde & Schwarz (Germania) e Thales (Francia), responsabile della gestione delle attività industriali nel quadro del programma ESSOR e del coordinamento del lavoro di tutti i partner. Il programma ESSOR è stato lanciato nel 2009 sotto l’egida dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA). L’obiettivo è sviluppare un’architettura radio software e una nuova compagine ESSOR HDR WF, al fine di facilitare l’interoperabilità tra le Forze Armate europee. Lo scopo del programma ESSOR è sviluppare la tecnologia pan-europea Software Defined Radio (SDR) al fine di migliorare la capacità delle Forze Armate di cooperare nelle operazioni di coalizione. Il programma è stato avviato nel 2009 sotto l’egida dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) ed è attualmente sponsorizzato dai governi di Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna. La joint venture Alliance for ESSOR (a4ESSOR SAS) è stata scelta dall’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement (OCCAR) per gestire il consorzio industriale. In aggiunta alla forma d’onda HDR (European High Data Rate), il programma ha prodotto e convalidato un’architettura SDR europea, che è stata qualificata su sei diverse piattaforme europee. I vantaggi dell’interoperabilità della forma d’onda sono regolarmente dimostrati attraverso test di rete che coinvolgono diverse piattaforme nazionali.

EASYJET INCREMENTA I POSTI TRA UK E PORTOGALLO – easyJet ha messo in vendita altri 105.000 posti sulle rotte esistenti per Gibilterra e Portogallo da quando l’elenco è stato confermato dal governo del Regno Unito la scorsa settimana, per soddisfare la domanda di viaggi verso destinazioni Green list quest’estate. Ciò include ulteriori 25.000 posti e più pacchetti vacanze dal Regno Unito al Portogallo. Ali Gayward, UK Country Manager of easyJet, ha commentato: “Sappiamo quante persone desiderano una fuga, quindi abbiamo aumentato i nostri voli per le destinazioni della Green List per trasportare il maggior numero di clienti possibile. Ci impegniamo per un riavvio sicuro e siamo fiduciosi che ciò possa accadere proteggendo i nostri clienti. Prevediamo inoltre che il numero di paesi nella Green list aumenterà il mese prossimo e abbiamo politiche flessibili in modo che i clienti possano prenotare con fiducia e modificare i loro piani se necessario”.

AEROPORTO DI BERGAMO: INFORMAZIONE AI PASSEGGERI – L’Aeroporto di Bergamo informa: “Si invitano i passeggeri a raggiungere l’aerostazione con congruo anticipo per espletare in tempo utile le operazioni previste dai protocolli Covid-19, check-in e consegna del bagaglio da stiva, i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco. Si consiglia di presentarsi in aerostazione almeno due ore prima dell’orario di partenza del volo, anche se già anche in possesso di check-in online. Per informazioni inerenti specifiche destinazioni, si consiglia di consultare il sito web della compagnia aerea prescelta”.