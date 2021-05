Embraer: nuovi ordini per gli E175 in Nord America

Embraer ha firmato un accordo per la vendita di otto nuovi E175 a SkyWest, Inc. per operazioni con Alaska Airlines, aggiungendoli ai 32 SkyWest E175 che SkyWest già vola per Alaska. L’E175 volerà esclusivamente con Alaska Airlines in base a un Capacity Purchase Agreement (CPA). Il valore del contratto, che sarà incluso nel portafoglio ordini del secondo trimestre di Embraer, è di 399,2 milioni di dollari, in base al prezzo di listino.

Alaska Airlines, nuovo membro dell’alleanza oneworld, ha attualmente 62 jet Embraer E175 nella propria flotta, operati da Horizon Air e SkyWest Airlines. L’aereo da 76 posti sarà consegnato in livrea Alaska e nella configurazione a tre classi, a partire dal 2022.

Il presidente e CEO di SkyWest, Chip Childs, ha dichiarato: “Con questi velivoli avremo oltre 220 E175, operandone più di qualsiasi altro vettore al mondo. I nostri clienti adorano l’E175 e abbiamo grande fiducia e apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Embraer da oltre 35 anni”.

“Abbiamo attraversato la pandemia e siamo su un solido percorso verso la ripresa. L’E175 rimane una parte fondamentale della nostra strategia”, ha affermato Nat Pieper, Alaska Airlines senior vice president of fleet, finance and alliances. “Siamo entusiasti della crescita negli anni a venire, che è sempre stata al centro del DNA di Alaska. L’E175 è un aereo fantastico che ci aiuta ad aggiungere nuove rotte e frequenze, complementare al nostro mainline aircraft per soddisfare la domanda fluttuante con la giusta capacità”.

Mark Neely, VP Sales and Marketing, The Americas, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “L’E175 è veramente la spina dorsale del North American regional market. La quota di mercato di Embraer nel 0-90-seat segment della regione è dell’85%. Attualmente ci sono 588 E175 che servono vettori statunitensi e canadesi in città in Canada, Stati Uniti, Messico e America centrale”.

Embraer ha concordato la vendita di nove nuovi jet E175 ad Alaska Air Group e alla sua controllata Horizon Air. L’E175 volerà esclusivamente con Alaska Airlines in base a un Capacity Purchase Agreement (CPA). Il valore del contratto, che sarà incluso nel portafoglio ordini del secondo trimestre di Embraer, è di 449,1 milioni di dollari, sulla base dei prezzi di listino correnti.

Joe Sprague, Presidente e CEO di Horizon Air, ha dichiarato: “I nostri clienti amano il comfort e la praticità dell’E175, in particolare il loro two by two layout, il che significa che nessuno deve sedersi nel sedile centrale. Le dimensioni e l’efficienza dell’E175 ci consentono inoltre di aumentare i voli nei mercati chiave, offrendo ai nostri clienti la flessibilità che desiderano”.

Una volta consegnati tutti i 17 aeromobili E175 annunciati oggi, Alaska Air Group avrà 79 E175 nella sua flotta regionale operata da Horizon e SkyWest.

Horizon sta convertendo nove opzioni dal contratto di aprile 2016 in ordini fermi. In aggiunta ai tre ordini fermi rimanenti di Horizon in arretrato, avranno una flotta di 42 E175 che voleranno per Alaska Airlines, quando tutti gli aeromobili saranno consegnati.

“L’E175 è stato un’ancora di salvezza per i vettori in quanto sono perfettamente adatti per ricostruire le frequenze e aggiungere capacità incrementali per soddisfare la domanda interna in rimbalzo. Durante il 2020 è stato il primo tipo di aeromobile a riprendersi, rispettando il 100% dell’Alaska 2019 schedule entro novembre 2020. Lo scorso ottobre l’E175 ha iniziato a integrare aeromobili più grandi su diverse rotte intra-Alaska per soddisfare le fluttuazioni della domanda. Alaska Airlines ha anche rafforzato la sua presenza in California con l’aggiunta di nuove rotte stagionali tra le città del Golden State e del Montana con l’E175”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)