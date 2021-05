Rolls-Royce: performance in linea con le aspettative e fiduciosi nella ripresa

Rolls-Royce Holdings plc tiene oggi la sua assemblea generale annuale. Nel suo discorso agli azionisti, il Chief Executive Warren East commenterà: “Abbiamo affrontato sfide senza precedenti nel 2020 con eventi che erano al di fuori del nostro controllo. Abbiamo agito in modo rapido e deciso mettendo in atto le misure necessarie per proteggere le nostre persone e la nostra attività. Vorrei ringraziare i nostri colleghi per la dedizione e il duro lavoro di quest’anno e tutti i nostri stakeholder per il loro impegno e supporto.

Guardando al futuro, siamo fiduciosi che le significative azioni di ristrutturazione che abbiamo intrapreso nel 2020 porteranno a riduzioni permanenti dei costi, posizionandoci bene per la ripresa dei viaggi aerei internazionali. In Business Aviation siamo molto orgogliosi di annunciare che recentemente Dassault ci ha scelto per equipaggiare il suo nuovo velivolo ammiraglia Falcon 10X.

Ci impegniamo a raggiungere i nostri obiettivi di zero emissioni e a cogliere l’opportunità di supportare la transizione nei nostri mercati finali verso soluzioni a basse emissioni di carbonio. Negli ultimi mesi, abbiamo compiuto passi significativi, tra cui testare con successo carburanti per aviazione sostenibili al 100% nei motori per aeromobili della generazione attuale a Derby, mentre il nostro velivolo completamente elettrico Spirit of Innovation prenderà il volo entro poche settimane”.

La performance operativa e finanziaria dall’inizio dell’anno è stata in linea con le aspettative in tutte le unità di business.

“Nei primi quattro mesi del 2021 le large engine flying hours sono state circa il 40% dei livelli del 2019, supportate dalla domanda di voli cargo e dal mantenimento delle rotte chiave. Questo è sostanzialmente invariato rispetto al tasso di esercizio alla fine del 2020 e coerente con le nostre ipotesi di pianificazione. Sebbene i tempi del recupero rimangano incerti, i progressi dei programmi di vaccinazione COVID-19 in un numero significativo di paesi, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, sono incoraggianti. In combinazione con un aumento dei test, i programmi di vaccinazione sono fattori chiave per un’ulteriore ripresa nei viaggi aerei internazionali”, afferma Rolls-Royce.

“In Power Systems, le performance sono sulla buona strada nonostante il contesto difficile, con la domanda governativa che rimane resiliente e la domanda post-vendita in aumento. Prevediamo che la ripresa acceleri nei restanti mesi dell’anno.

In Defence, abbiamo continuato a comportarci in modo resiliente con elevati livelli di copertura del portafoglio ordini, dopo un periodo di forte raccolta ordini negli ultimi anni. Attendiamo l’esito della nostra gara per il B-52 new engine programme, per la quale è prevista una decisione del Dipartimento della Difesa statunitense nella seconda metà di quest’anno. Il recente riesame della difesa del governo britannico ha confermato gli investimenti in soluzioni guidate dalla tecnologia, supportate dall’aumento dei finanziamenti per la difesa annunciato lo scorso anno, inclusi 2 miliardi di sterline per il Future Combat Air System.

Continuiamo a prevedere di rendere positivo il free cash flow ad un certo punto durante la seconda metà del 2021, poiché l’attività di volo dei motori si riprende e si ottengono risparmi sui costi. Come evidenziato in precedenza, la nostra guidance rimane sensibile alla tempistica del recupero dell’EFH e alla tempistica degli original equipment (OE) concession outflows sui motori widebody già consegnati.

Il nostro programma di ristrutturazione fondamentale, annunciato a maggio dello scorso anno, ridurrà la nostra base di costi fissi, migliorerà la produttività e creerà il quadro che ci consentirà di recuperare con forza quando i livelli di attività torneranno. Abbiamo già compiuto buoni progressi sull’obiettivo di risparmio sui costi annualizzato di 1,3 miliardi di sterline. Stiamo procedendo bene nel nostro disposal programme con una serie incoraggiante di parti interessate per ITP Aero e forniremo un aggiornamento quando appropriato.

Il nostro prossimo scheduled trading update sarà il 5 agosto 2021, quando pubblicheremo i nostri risultati del primo semestre 2021”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)