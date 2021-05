Unito in tempi rapidi il primo T-7A Red Hawk, grazie al Digital Design

In un momento storico, la front fuselage del primo Boeing-Saab T-7A Red Hawk advanced trainer si è unita perfettamente alla sua aft section in meno di 30 minuti, a testimonianza del patrimonio digitale del primo U.S. Air Force “eSeries” aircraft e dei vantaggi di model-based engineering and 3D design.

La giunzione digitale è stata completata nel 95% in meno di tempo rispetto alle giunzioni tradizionali e con sostanziali miglioramenti della qualità.

“Questo momento segna una tappa fondamentale nell’evoluzione del T-7A Red Hawk”, ha affermato Chuck Dabundo, vice president and program manager of Boeing T-7 programs. “Impiegando digitally advanced manufacturing and build techniques sviluppate da Boeing negli ultimi due decenni, stiamo portando questo trainer ai futuri piloti il prima possibile e con maggiore qualità”.

La aft fuselage è stata progettata e costruita da Saab a Linköping, Svezia, in base a un accordo di sviluppo congiunto con Boeing. Dopo aver effettuato il viaggio di oltre 4.500 miglia (7.200 chilometri) fino a St. Louis (leggi anche qui), la aft section è stata allineata perfettamente alla forward fuselage dai Boeing aircraft mechanics.

Il velivolo, che sarà utilizzato per i test statici, è il primo engineering and manufacturing development test asset ad essere unito. Sarà seguito da cinque engineering and manufacturing development jets come parte di 351 T-7A Red Hawk trainers che saranno prodotti per l’U.S. Air Force.

“Quello che stiamo vedendo in questa nuova evoluzione di velivoli progettati, ingegnerizzati e fabbricati digitalmente è un miglioramento del 50% nella qualità complessiva della produzione e una riduzione fino al 98% dei drilling defects”, afferma Andrew Stark, Boeing T-7A Red Hawk production director. “È un nuovo modo di produrre aeroplani con una qualità migliore durante l’intero percorso”.

(Ufficio Stampa Boeing)