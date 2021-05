Vueling ritorna a Firenze con un aereo basato e un totale di 15 rotte nazionali e internazionali

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), da questo mese è pronta a decollare dall’aeroporto di Firenze, recentemente ristrutturato, con un aereo basato e offrendo fino a 15 rotte domestiche e internazionali per l’estate 2021. La linea aerea spagnola torna così a essere leader della base fiorentina per capacità e rotte offerte, mantenendo il suo impegno nel collegare la città con destinazioni in Spagna, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, oltre che con tre mete italiane quali Catania, Palermo e Olbia.

Sul fronte delle rotte domestiche, la compagnia torna ad offrire dunque collegamenti diretti con Catania e Palermo, portando a 6 i voli settimanali per Catania e fino a 4 quelli per Palermo, durante l’estate. A queste, si aggiunge la terza nuova rotta che la compagnia opererà a partire dal 19 giugno e che collega la città fiorentina con Olbia per tutta la stagione estiva, con 4 voli alla settimana.

Oltre le connessioni domestiche, Vueling opera anche 12 rotte internazionali. I collegamenti con l’hub della compagnia, l’aeroporto di Barcellona El Prat, sono stati ulteriormente incrementati fino a 1 al giorno già nel mese di maggio e, in agosto, arriveranno fino a 3 giornalieri. Inoltre, da Firenze sono state ripristinate le rotte che permettono di raggiungere Madrid, Bilbao, Londra-Gatwick, Amsterdam, Parigi, Mykonos, Santorini, Monaco, Praga, Copenaghen e Vienna.

“La ripartenza della mobilità per la stagione estiva sarà fondamentale per riattivare la vita economica e sociale del paese. Con la nostra offerta, che include alcune delle principali destinazioni per le vacanze estive, siamo pronti a fare la nostra parte e a supportare la ripresa. Inoltre, con il lancio della rotta da Firenze a Olbia, arricchiamo ulteriormente la nostra proposta a livello domestico, offrendo una connessione diretta con una delle mete maggiormente preferite dai turisti italiani e anche da quelli stranieri. Un modo non solo per soggiornare in una delle isole più affascinanti d’Italia ma anche per visitare la città sarda”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances.

Inoltre, dall’aeroporto di Barcellona El Prat, i passeggeri provenienti dall’Italia potranno anche approfittare delle connessioni offerte da Vueling per raggiungere alcune delle mete più affascinanti e amate per trascorrere le vacanze. Tra queste, da non perdere le Isole Canarie con le bellissime Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e Palma e le Isole Baleari con Ibiza, Maiorca e Minorca.

Vueling continua a lavorare per offrire a tutti i suoi passeggeri il massimo della flessibilità e un’esperienza di volo sicura, oltre ad adattare l’operatività alla domanda e alle esigenze dei suoi clienti. La compagnia aerea continua a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, continua ad adottare una politica di totale flessibilità – permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona – agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)