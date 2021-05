Airbus riprende i lavori sulla A320 Family FAL modernizzata a Tolosa

Airbus ha ripreso i lavori per la modernizzazione delle capacità industriali riguardanti l’A320 Family a Tolosa. Ciò fornirà ad Airbus una maggiore flessibilità in tutto il suo sistema di produzione industriale globale, per rispondere alla ripresa del mercato e alla domanda futura.

La digitally-enabled A320/A321 final assembly line (FAL) modernizzata sostituirà una delle originali A320 FAL di Tolosa. Sarà installata nell’ex A380 Lagardère facility e dovrebbe essere operativa entro la fine del 2022. I piani iniziali per introdurre capacità di produzione dell’A321 a Tolosa sono stati sospesi all’inizio della crisi COVID-19, a seguito della decisione di ridurre la produzione di aeromobili commerciali di circa il 40%. Ora, con la ripresa del mercato e in vista di un potenziale ritorno ai tassi di produzione pre-COVID per single-aisle aircraft tra il 2023 e il 2025, Airbus riprende le sue attività per il progetto.

Amburgo e Mobile (Alabama) sono attualmente gli unici siti di produzione Airbus configurati per assemblare gli A321. La modernizzata A320 Family FAL a Tolosa contribuirà a migliorare le condizioni di lavoro, il flusso industriale complessivo, nonché la qualità e la competitività, aggiungendo una linea di assemblaggio di nuova generazione all’Airbus single-aisle production system. Questo livello più elevato di flessibilità di produzione dell’A321 supporterà anche l’entrata in servizio dell’A321XLR da Amburgo a partire dal 2023.

Oltre 15.500 aeromobili A320 Family sono stati venduti a più di 320 clienti, con oltre 5.650 in backlog.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)