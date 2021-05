Il Ministero della Salute rende operativi i voli covid-tested all’aeroporto Marco Polo

Gruppo SAVE, in un proporio comunicato, informa: “Il Gruppo SAVE esprime grande soddisfazione per l’ordinanza emessa oggi (ieri NdR) dal Ministero della Salute, che estende la procedura dei voli covid-tested anche all’aeroporto Marco Polo di Venezia, terzo scalo intercontinentale nazionale.

Per lo scalo veneziano significa che i passeggeri dei voli dal Nord America (USA e Canada) e dagli Emirati Arabi non dovranno più effettuare la quarantena in arrivo se hanno eseguito un tampone antigienico (negativo) 48 ore prima dell’imbarco, confermato da un tampone antigienico negativo effettuato in arrivo al Marco Polo.

L’ordinanza sui voli covid-tested imprime una forte accelerazione alla ripartenza del Marco Polo, rafforzata ulteriormente dall’eliminazione con Ordinanza odierna sempre del Ministero della Salute dei 5 giorni di quarantena per i passeggeri provenienti da Paesi europei a partire da domenica 16 maggio”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE)