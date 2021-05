GE completa con successo i test del primo XA100 Adaptive Cycle Engine

GE ha completato i test del suo primo XA100 adaptive cycle engine, inaugurando una nuova era nella combat propulsion. GE ha avviato i test presso la sua Evendale, Ohio, altitude test facility il 22 dicembre 2020. Le performance del motore e il comportamento meccanico erano coerenti con le previsioni pre-test e completamente in linea con gli U.S. Air Force’s Adaptive Engine Transition Program (AETP) objectives. Questo test di successo convalida la capacità del motore XA100 di GE di fornire transformational propulsion capability ai fighter aircraft.

“Siamo rimasti eccezionalmente soddisfatti delle performance del motore durante il test”, ha affermato David Tweedie, GE Edison Works’ General Manager for Advanced Combat Engines. “Portare un nuovo centerline fighter engine in test per la prima volta è un’impresa impegnativa e questo successo è una testimonianza del grande team che ha lavorato così duramente per portarci qui. Non vediamo l’ora di lavorare con l’Air Force e altre parti interessate per identificare i prossimi passi per portare questa capacità rivoluzionaria fuori dalla test cell e nelle mani dei warfighter”.

Il motore XA100-GE-100 combina tre innovazioni chiave per offrire un cambio generazionale nelle combat propulsion performance:

– Un adaptive engine cycle che fornisce sia un high-thrust mode per la massima potenza che un high-efficiency mode per un risparmio di carburante ottimale.

– Una third-stream architecture che fornisce un cambiamento radicale in thermal management capability, consentendo ai future mission systems di aumentare l’efficacia.

– Ampio uso di advanced component technologies, inclusi ceramic matrix composites (CMC), polymer matrix composites (PMC) e additive manufacturing.

Queste innovazioni rivoluzionarie aumentano la spinta del 10%, migliorano la fuel efficiency del 25% e forniscono una aircraft heat dissipation capacity significativamente maggiore, il tutto all’interno dello stesso physical envelope degli attuali propulsion systems.

“Questo è stato l’engine test strumentato in modo più elevato nella storia di GE e della U.S. Air Force. Siamo stati in grado di ottenere un’immensa quantità di high-quality test data, che dimostrano le capacità del motore e un buon ritorno sull’investimento dell’Air Force”, ha spiegato Tweedie. “L’Air Force è stata parte integrante del team durante l’intero processo di progettazione e test. Questo ampio coinvolgimento è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo. È stata un’incredibile partnership e collaborazione”.

I full-scale prototype engine nell’AETP program sono la pietra miliare di una maturazione tecnologica pluriennale e di uno sforzo di riduzione del rischio, per portare gli adaptive cycle engines alla piena maturità, in stretta collaborazione con la U.S. Air Force. Gli sforzi sono iniziati nel 2007 con l’Adaptive Versatile Engine Technology (ADVENT) program, sono proseguiti nel 2012 con l’Adaptive Engine Technology Development (AETD) program e sono culminati nel lancio di AETP nel 2016. Questo lavoro di sviluppo ha fornito a GE una solida base per design analysis and empirical test activities, per ottenere con successo un full-scale prototype engine.

L’assemblaggio del secondo prototipo dell’XA100 engine di GE è ben avviato, con i test su quel motore che dovrebbero iniziare più tardi nel 2021. Una volta completato, ciò concluderà i principali risultati dell’AETP program.

L’XA100 è un prodotto di GE Edison Works, una business unit dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di advanced military solutions. Questa business unit ha la piena responsabilità della strategia, dell’innovazione e dell’esecuzione di programmi avanzati.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Photo Credits: GE Aviation)