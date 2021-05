News Brevi – 15.05.2021

AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI: GIOVEDI’ 20 MAGGIO WORKSHOP IN PRESENZA CON OPERATORI TURISTICI E COMPAGNIE AEREE – Airgest spa, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, in collaborazione con la Logos srl Comunicazione e Immagine, promuove giovedì 20 maggio dalle ore 10 alle 17, presso i locali dello scalo trapanese, un incontro tra gli operatori del turismo e le compagnie aeree per la presentazione dei nuovi collegamenti nazionali ed internazionali e della Summer 2021, in programma, nell’ambito della prima preview di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi. La partecipazione è gratuita. Il workshop “Time to travel” si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e coinvolgerà le compagnie aeree che operano sullo scalo, tour operator, agenzie di viaggio e operatori turistici professionali e stampa. “Il successo di una stagione turistica sta nell’unione delle forze del territorio e nella pianificazione dell’offerta. Tutti gli operatori sono quindi chiamati a confrontarsi per fornire i migliori servizi e le migliori occasioni ai tanti che, dopo una pausa forzata, torneranno a provare la gioia di partire e sceglieranno per le loro vacanze la ricchezza del territorio trapanese”, afferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest. “L’obiettivo è di favorire occasioni di business in presenza tra la domanda e l’offerta, e sviluppare, nel quadro di un’auspicabile strategia comune, ipotesi di collaborazione, essendo comune l’obiettivo di favorire l’avvio della stagione turistica che, come ha auspicato Travelexpo, si prospetta come “la stagione turistica più lunga del secolo” felice slogan per identificare la volontà di allungare la stagionalità”, spiega Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl comunicazione e immagine.

AERONAUTICA MILITARE: IMPORTANTI RISULTATI NELL’ESERCITAZIONE TIGER MEET 2021 – E’ terminata venerdì 14 maggio, a Beja, in Portogallo, l’esercitazione aerea NATO Tiger Meet 2021 organizzata quest’anno dall’Aeronautica Militare portoghese a cui hanno partecipato Reparti di Volo di differenti Nazioni appartenenti alla NATO Tiger Association (NTA). Uno scenario internazionale in cui addestramento ed esperienze operative si intrecciano per sviluppare e massimizzare l’integrazione e l’interoperabilità dei Reparti di volo sia ad ala fissa che ad ala rotante. Dal 2 al 14 maggio, nel pieno rispetto delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, piloti ed equipaggi di volo si sono addestrati, svolgendo operazioni aeree composite, attività di Personnel Recovery, nonché operazioni con le forze speciali. L’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione con i velivoli Eurofighter del 12° Gruppo delle Tigri Bianche del 36° Stormo caccia di Gioia del Colle, di cui uno in versione special color, e con gli elicotteri HH212 ed HH101A del 21° Gruppo Tiger del 9° Stormo di Grazzanise (CE). L’edizione 2021 ha visto il 12° Gruppo Volo vincitore dell’ambito e prestigioso “Silver Tiger Trophy”, riconoscimento che viene conferito al Gruppo Volo che si distingue maggiormente durante la manifestazione. AL 21° Gruppo “Tiger”, giunto a questa edizione per la prima volta con il nuovo aeromobile HH101A, assegnato l’altrettanto prestigioso riconoscimento quale miglior gruppo elicotteri. A far visita alla componente italiana durante l’esercitazione il Comandante delle Forze di Combattimento, Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, il quale ha espresso parole di forte apprezzamento per la professionalità che gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra esprimono in ogni contesto operativo ed internazionale.

DELTA ESPANDE I SERVIZI A BOSTON E NEW YORK – Delta sta consolidando la sua posizione lungo la costa orientale mentre la compagnia aerea perfeziona il suo programma per i mesi a venire. I clienti Delta che risiedono nei dintorni di Boston e New York City godranno di una scelta più ampia, con servizi per quattro nuovi mercati e aeromobili aggiornati per un’esperienza a bordo di alto livello. “Con la crescita della domanda, il nostro impegno nei confronti di Boston e New York è più forte che mai, motivo per cui continuiamo a investire in queste comunità per offrire una maggiore connettività ai mercati principali”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. Delta sta espandendo ulteriormente la sua portata con nuove convenienti offerte dal Logan International Airport (BOS) e un’esperienza a bordo migliorata per i clienti. A partire dal 4 ottobre, Delta avvia il servizio due volte al giorno per Dallas/Ft. Worth International Airport (DFW), operato con Airbus A220-100; avvia il servizio tre volte al giorno con aeromobili Embraer 175 verso il Charlotte Douglas International Airport (CLT); upgrade del servizio non-stop verso il Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) sull’A220-100, segnando anche il debutto ufficiale dell’A220 a CVG da quando è entrato a far parte della flotta Delta nel 2019. Inoltre, dal 7 luglio, Delta offrirà un maggiore comfort a bordo per tutti i voli cross-country da Boston a Los Angeles aggiornando il servizio al Boeing 757, che è dotato della cabina Delta One. Queste aggiunte per BOS seguono il nuovo servizio di Delta per Reykjavík, Islanda, a partire dal 20 maggio, così come il nuovo servizio stagionale estivo per Hilton Head, S.C., Myrtle Beach, S.C., Traverse City, Michigan e Bangor, Maine. Quest’estate, i clienti da BOS possono scegliere tra una media di 84 voli giornalieri verso 38 destinazioni, incluso il servizio nel fine settimana per Cancún. L’A220 di Delta da 109 posti offre un’esperienza a bordo spaziosa e modernizzata per tutti i clienti. L’espansione dell’A220 di Delta a Boston integra il servizio esistente in altre importanti rotte commerciali, come da New York-LGA a Dallas/Ft. Worth e al George Bush Intercontinental Airport di Houston. Delta prevede di espandere ulteriormente l’A220 in altri mercati commerciali del nord-est questo autunno. Anche il servizio Delta diretto per il Toronto Pearson International Airport (YYZ) crescerà quest’anno con nuovi voli da Boston e New York-LGA, tra cui: un servizio tre volte al giorno da BOS a YYZ operato su aeromobili Embraer 175 a partire dal 4 ottobre; un servizio due volte al giorno da LGA a YYZ operato con aeromobili Embraer 175 a partire dal 5 agosto. Delta prevede inoltre di aumentare l’LGA-YYZ a sei volte al giorno questo autunno con il ritorno della domanda transfrontaliera. I servizi verso CLT e YYZ sono operati dal Delta Connection partner Republic Airlines.

DELTA RICHIEDE CHE I NUOVI ASSUNTI NEGLI US SIANO VACCINATI – Delta sa che i vaccini sono il miglior strumento disponibile per proteggersi a vicenda e porre fine alla pandemia e la compagnia aerea ha fatto grandi progressi, con oltre il 60% dei dipendenti già vaccinati. Per aiutare a mantenere questa traiettoria, Delta richiederà che tutti i nuovi assunti negli Stati Uniti siano vaccinati contro COVID-19, a meno che non si qualifichino per un accommodation, a partire da lunedì 17 maggio. “Questa è una mossa importante per proteggere le persone e i clienti di Delta, assicurando che la compagnia aerea possa operare in sicurezza quando la domanda ritorna e mentre accelera attraverso la ripresa e nel futuro. Delta non metterà in atto un company-wide mandate per richiedere la vaccinazione dei dipendenti attuali. I vaccini non sono solo estremamente efficaci nel prevenire malattie e sintomi da COVID-19, ma sono anche efficaci quasi al 100% nel prevenire il ricovero in ospedale. I vaccini sono sicuri, efficaci ed essenziali per il futuro della compagnia aerea e del nostro mondo”, afferma Delta.

DELTA: L’EUROPA RIAPRE GRADUALMENTE LE DESTINAZIONI – Con l’aumento dei tassi di vaccinazione COVID-19 e la riapertura dei confini in più paesi, i clienti sono ansiosi di riconnettersi con alcune delle loro destinazioni preferite in Europa, da Londra a Parigi ad Amsterdam. E mentre il Regno Unito ha rigorosi requisiti di quarantena e molte destinazioni europee sono attualmente limitate ai soli viaggiatori essenziali, le condizioni si stanno evolvendo. La scorsa settimana il governo del Regno Unito ha svelato un nuovo sistema per l’ingresso, classificando i paesi in base al rischio e assegnando una valutazione verde, ambra e rossa, che delinea le restrizioni associate all’ingresso in Inghilterra. Per i viaggiatori provenienti da paesi che sono sulla “lista verde”, il Regno Unito consentirà loro l’ingresso nel paese senza restrizioni di quarantena a partire dal 17 maggio. Tali viaggiatori dovranno comunque soddisfare i requisiti negativi dei test pre-partenza e post-arrivo. Gli Stati Uniti rimangono attualmente nell’elenco dell’ambra del Regno Unito, il che significa che gli americani diretti in Inghilterra dovranno ancora soddisfare i requisiti del test COVID-19 negativo e autoisolarsi per un massimo di 10 giorni all’arrivo. Il governo del Regno Unito continuerà a rivedere i paesi sulle liste verde, ambra e rossa ogni tre settimane, quindi occorre ricontrollare per vedere come sono influenzati i piani di viaggio. “L’Unione Europea sta anche valutando il modo migliore per riaprire i suoi confini e sta tenendo d’occhio i tassi di vaccinazione negli Stati Uniti per determinare come riaccogliere i viaggiatori dagli US. Anche se la tempistica per una riapertura su vasta scala rimane poco chiara, c’è motivo di entusiasmo. Diverse destinazioni europee si stanno aprendo a viaggiatori non essenziali senza rigorosi requisiti di quarantena e ci sono indicazioni che ne seguiranno altre nelle prossime settimane e mesi. I clienti possono trovare ulteriori informazioni sulle risorse di test nel Travel Planning Center di Delta. Si può controllare la Delta Discover Map per real-time pricing e travel requirement information”, informa Delta.