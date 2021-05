Qatar Airways riprende i voli tra Doha e Mykonos

Qatar Airways ha ripreso i voli regolari tra Doha e Mykonos, segnando l’inizio di una nuova travel bubble tra Qatar e Grecia, il che significa che i vacanzieri completamente vaccinati non dovranno più mettersi in quarantena all’arrivo.

Il primo dei voli ripresi, un A320, è atterrato sulle isole greche dopo il breve volo da Doha.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “A poco meno di tre anni da quando abbiamo lanciato per la prima volta i voli tra Doha e Mykonos e nonostante l’enorme impatto che la pandemia ha avuto sui viaggi leisure, questo importante accordo tra Qatar e Grecia si spera sia l’inizio di una forte ripresa per i viaggi. La Grecia è un mercato importante per noi e la rotta per Mykonos è stata estremamente popolare dopo il suo lancio nel maggio 2018. Attendiamo con impazienza una rinascita di tale popolarità nei prossimi mesi”.

Qatar Airways ha mantenuto la rotta verso la capitale greca Atene durante la pandemia e il servizio giornaliero è attualmente operato da un Boeing 787. La rotta verso Mykonos è servita da un aeromobile A320 con 12 sedili reclinabili in business class e 120 posti in economy class.

Orario dei voli per Mykonos: lunedì, venerdì, sabato.

Da Doha (DOH) a Mykonos (JMK), QR311, partenza 07:30, arrivo 12:05.

Da Mykonos (JMK) a Doha (DOH), QR312, partenza 13:05, arrivo: 17:05.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)