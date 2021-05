Airbus accoglie la prima sezione dell’ACJ TwoTwenty a Mirabel in Canada

La prima sezione dell’ACJ TwoTwenty, lanciato di recente, è arrivata alla linea di assemblaggio finale (FAL) dell’A220 a Mirabel, in Canada, in linea con quanto programmato. Questo arrivo della sezione centrale della fusoliera segna il debutto del primo corporate jet Airbus mai assemblato in Canada.

L’ACJ TwoTwenty include per la prima volta un catalogo di cabine flessibili e iconiche e si basa sull’A220-100.

“L’ACJ TwoTwenty è dotato del rinomato DNA ACJ: massimo comfort, range intercontinentale, economia imbattibile con una disponibilità operativa senza pari”, afferma Airbus.

“L’ACJ TwoTwenty è stato lanciato alla fine del 2020 e ha già ottenuto ordini per sei aeromobili. Comlux sarà il primo a prendere in consegna l’ACJ TwoTwenty questo inverno e sarà il fornitore esclusivo per i primi 15 aeromobili.

L’ACJ TwoTwenty sarà caratterizzato da uno spazio vivibile senza precedenti con 73 m2/785 ft2 di superficie, ed è l’unico corporate jet con sei ampie aree soggiorno VIP per un massimo di 19 passeggeri. L’ACJ TwoTwenty avrà un’autonomia intercontinentale, in grado di volare fino a 5.650 nm/10.500 km (oltre 12 ore di volo), ad un prezzo appena sotto il prezzo dei bizjet Ultra Long Range”, prosegue Airbus.

Più di 200 corporate jet Airbus sono in servizio in ogni continente, compreso l’Antartide, evidenziando la loro versatilità operativa, anche in ambienti difficili.

“Airbus Corporate Jets (ACJ) offre la famiglia di corporate jet più moderna e completa al mondo, dando ai clienti la più grande scelta di cabine uniche, personalizzabili e spaziose, permettendo loro di selezionare il comfort che desiderano nella dimensione di cui hanno bisogno – offrendo loro un’esperienza di volo unica”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)