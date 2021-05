Airbus Corporate Jets si aggiudica un nuovo ordine per l’ACJ319neo

Airbus Corporate Jets (ACJ) si è aggiudicata un ordine integrativo per l’ACJ319neo con un cliente il cui nome non viene rivelato, evidenziando l’attrattiva del mercato per questo aeromobile che offre un’esperienza di volo unica con la sua cabina spaziosa e il range intercontinentale. L’ACJ319neo sarà equipaggiato con motori LEAP-1A di CFM International.

Ad oggi sono stati effettuati un totale di 16 ordini per la Famiglia ACJ320neo, tra cui sei ACJ319neo, da 12 clienti.

“Siamo lieti di esserci aggiudicati un altro ordine per l’ACJ319neo. I clienti si divertiranno a viaggiare in questa cabina spaziosa mentre volano su rotte intercontinentali. L’ACJ319neo ha una solida affidabilità. I clienti beneficeranno anche di una maggiore capacità passeggeri con un comfort eccezionale e costi operativi simili a quelli dei business jet tradizionali, grazie a una manutenzione più efficiente in termini di costi, alla formazione e al miglior valore”, ha dichiarato Benoit Defforge, Presidente di ACJ.

Con la possibilità di far volare otto passeggeri per 6.750 nm/12.500 km o 15 ore, l’ACJ319neo porterà gran parte del mondo a una distanza raggiungibile senza scali. Le consegne dell’ACJ319neo sono iniziate nel 2019 e tre aeromobili sono già operativi con tre clienti.

L’ACJ319neo fa parte della Famiglia ACJ320neo.

Oltre 13.000 aeromobili Airbus sono stati consegnati in tutto il mondo, supportati da una rete mondiale di centri di assistenza e formazione. I clienti dei corporate jet di Airbus beneficiano anche di servizi su misura per le loro particolari esigenze, come il centro di assistenza clienti per i corporate jet “one call handles all” (C4you), programmi di manutenzione personalizzati e l’ACJ Service Centre Network.

“Airbus Corporate Jets (ACJ) offre la famiglia di corporate jet più moderna e completa al mondo, dando ai clienti la più grande scelta di cabine uniche, personalizzabili e spaziose, permettendo loro di selezionare il comfort che desiderano nella dimensione di cui hanno bisogno – offrendo loro un’esperienza di volo unica”, afferma Airbus.

Più di 200 corporate jet Airbus sono in servizio in ogni continente, compreso l’Antartide, evidenziando la loro versatilità in ambienti difficili.

Inoltre, Airbus Corporate Jets (ACJ) e Latécoère Interconnection Systems (LIS) hanno firmato un accordo di partnership per sviluppare una nuova e unica tecnologia In-Flight Entertainment (IFE) – “The ACJ Smart LiFi Monitor”.

LiFi (Light Fidelity) è la più recente tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce per trasmettere dati. Con questo accordo, ACJ diventa il pioniere e l’unico produttore di aeromobili ad offrire la prossima generazione di tecnologia dei sistemi di comunicazione a bordo di un corporate jet.

L’ACJ Smart LiFi Monitor offre un’esperienza di intrattenimento unica ed è stato progettato per essere una semplice soluzione plug and play. Si tratta di un monitor 4K smart e multi-tecnologico che offre connettività Wi-Fi, Bluetooth e LiFi. Permette un’uscita audio analogica, porte USBc e connessioni HDMI. Le caratteristiche includono l’Audio Video On Demand (AVOD), il casting, il mirroring, il browser web, la live TV e la propria videoconferenza integrata.

In linea con l’eccellenza di ACJ nell’assistenza ai clienti, ACJ sta sviluppando il monitor ACJ Smart LiFi per rendere l’esperienza in cabina dei clienti unica e facilmente scalabile e con le stesse caratteristiche che si avrebbero a casa. Questa nuova tecnologia sarà disponibile in retrofit e nell’allestimento della cabina entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)