Bombardier: gli U.S. Service Centres ricevono i riconoscimenti 2020 FAA Diamond Award of Excellence

Bombardier ha annunciato oggi che i suoi cinque U.S.-based service centres hanno ricevuto ciascuno il 2020 Aviation Maintenance Technician (AMT) Diamond Award of Excellence, il più alto riconoscimento del settore per la manutenzione degli aeromobili.

Sponsorizzati dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, collettivamente questi premi riflettono l’impegno di Bombardier a supportare i propri clienti offrendo una customer experience di livello mondiale attraverso i suoi tecnici altamente qualificati, personale di supporto dedicato e ricerca dell’eccellenza attraverso l’apprendimento e la formazione continua per i vari team di assistenza.

“L’AMT Diamond Award of Excellence è il più alto riconoscimento del settore per aviation maintenance e mette in luce l’eccezionale esperienza dimostrata da tutti i nostri team all’interno della nostra rete di servizi”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “Questi premi riflettono la flessibilità e la creatività dei nostri team per fornire i più elevati standard di manutenzione possibili”.

L’AMT Diamond Award of Excellence viene assegnato alle organizzazioni che forniscono al 100% dei propri tecnici idonei, regulatory, airworthiness and safety awareness training programs entro un dato anno. Le strutture con sede negli Stati Uniti di Bombardier hanno costantemente ricevuto riconoscimenti FAA Diamond Awards per diversi anni, evidenziando i livelli di servizio mostrati dai team.

Solo nel 2020, i tecnici con sede negli Stati Uniti hanno eseguito quasi due milioni di ore su 6.600 ordini di lavoro per servire circa 1.700 aeromobili. Le procedure di manutenzione chiave includevano più di 20 Global aircraft 120-month inspections, 25 Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B Out) procedures, 12 Future Air Navigation (FANS) installs, nove Collins Pro Line 21 and Pro Line 21 Advanced installations.

Con i recenti annunci che sottolineano la crescita e l’espansione dei service centre a Melbourne, Australia, Biggin Hill, Regno Unito, Contea di Miami-Dade, USA e Berlino, Germania, l’introduzione di numerosi nuovi prodotti e servizi e gli ultimi sviluppi nel programma Smart Link Plus, Bombardier continua a consolidare il proprio impegno nel fornire ai clienti la migliore esperienza di servizio del settore.

(Ufficio Stampa Bombardier)