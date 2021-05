Ryanair chiude l’anno fiscale con una perdita di 815 milioni di euro

Ryanair Holdings plc ha registrato una perdita per l’intero anno (terminato il 31 marzo) di 815 milioni di euro, rispetto a un profitto di 1,002 miliardi di euro lo scorso anno.

Il traffico FY21 è diminuito dell’81%, da 149 a 27,5 milioni a causa delle restrizioni Covid-19. La conservazione della liquidità era prioritaria, con 3,15 miliardi di euro di liquidità a fine anno (31 marzo).

“Il FY21 è stato il più impegnativo nei 35 anni di storia di Ryanair. Il Covid-19 ha visto il traffico crollare, quasi da un giorno all’altro, da 149m a solo 27,5m. Molti governi europei (con poco preavviso o coordinamento) hanno imposto divieti di volo, restrizioni di viaggio e blocchi nazionali. C’è stata una ripresa parziale durante l’estate 2020, quando i blocchi iniziali si sono attenuati, tuttavia una seconda ondata Covid-19 in Europa è seguita rapidamente in autunno, con una terza ondata in primavera. Ciò ha creato enormi interruzioni e incertezza sia per i nostri clienti che per le nostre persone. Ryanair ha risposto prontamente ed efficacemente a questa crisi, lavorando duramente per assistere milioni di clienti con cambi di volo, rimborsi e piani di viaggio modificati. Abbiamo ridotto al minimo le perdite di posti di lavoro attraverso tagli salariali concordati e partecipazione in Govt. job support schemes, mantenendo allo stesso tempo i nostri piloti, equipaggi di cabina e aeromobili aggiornati e pronti a riprendere il servizio una volta tornata la normalità”, afferma Ryanair.

“I ricavi FY21 sono diminuiti dell’81% a 1,64 miliardi di euro, in linea con il calo del traffico a soli 27,5 milioni, da 149 milioni (pre Covid-19). Le ancillary revenue hanno fornito una performance solida poiché più ospiti hanno scelto l’imbarco prioritario e posti riservati, con un conseguente aumento dell’11% della spesa per passeggero a quasi €22. La performance dei costi nel FY21 è stata buona, con un calo del 66%. A causa di una riduzione dell’81% del traffico e dei ritardi nelle consegne degli aeromobili, il Gruppo ha registrato un ineffectiveness charge di €200m su coperture di carburante e valuta nel FY21.

Durante lo scorso anno è stato intrapreso un lavoro sostanziale per dimensionare correttamente la leadership dei costi a lungo termine del Gruppo. Questo processo è iniziato con tagli significativi nella retribuzione del senior management e l’annullamento dei pagamenti dei bonus di gestione per il FY21. Le compagnie aeree del Gruppo hanno negoziato modesti tagli salariali con i dipendenti e i loro sindacati, che hanno ridotto al minimo le perdite di posti di lavoro

A dicembre il Gruppo ha aumentato il suo ordine fermo per il B737-8 200 Gamechanger da 135 a 210 aeromobili, assicurandosi ulteriori, modesti, sconti sui prezzi. È stato inoltre concordato con Boeing un ragionevole ed equo compenso per i ritardi di consegna di 2 anni di questi aeromobili. Questi nuovi aeromobili hanno il 4% in più di posti, consumano il 16% in meno e presentano il 40% in meno di emissioni sonore. Consentiranno al Gruppo Ryanair di crescere fino a 200 milioni di passeggeri all’anno nei prossimi 5 anni. Ryanair spera di prendere in consegna il suo primo aereo Gamechanger a fine maggio e spera di avere oltre 60 Gamechanger nella flotta prima del picco S.22”, prosegue la compagnia.

“Come precedentemente consigliato, Ryanair ha limitato i diritti di voto degli azionisti non UE (ora inclusi i cittadini britannici) dal 1° gennaio 2021 per proteggere le sue licenze aeree UE dopo la Brexit”, informa Ryanair.

“Il FY22 continua a essere impegnativo, con incertezze su quando e dove verranno allentati i blocchi e le restrizioni di viaggio. Il Gruppo prevede che il traffico del primo trimestre sarà fortemente ridotto a un numero di ospiti compreso tra 5 e 6 milioni. Con una curva di prenotazione molto ravvicinata, la visibilità per il resto del FY22 è prossima allo zero, sebbene le prenotazioni siano aumentate in modo significativo da una base molto bassa dalla settimana 1 di aprile. È quindi impossibile fornire una guidance significativa per il FY22 in questo momento. Tuttavia, come recentemente annunciato, riteniamo che il traffico FY22 sarà probabilmente verso il limite inferiore del range precedentemente indicato da 80 a 120m di passeggeri. Crediamo anche (con cautela) che il probabile esito per il FY22 sia attualmente vicino al pareggio, supponendo che un’introduzione di successo dei vaccini questa estate consenta un tempestivo allentamento da parte dei governi europei delle restrizioni di viaggio per il traffico intraeuropeo, in tempo per il periodo di alta stagione di luglio / agosto / settembre.

Mentre guardiamo oltre la crisi Covid-19 e il completamento con successo delle vaccinazioni, il Gruppo Ryanair prevede di avere una base di costi molto migliorata e un bilancio molto solido. Beneficeremo anche di una riduzione dei costi della flotta per il prossimo decennio, poiché riceveremo più consegne dei nuovi aerei, il che migliorerà materialmente i ricavi con il 4% in più di posti, riducendo sostanzialmente i costi unitari. Il Gruppo prevede di beneficiare di un forte rimbalzo della domanda di viaggi repressa fino alla seconda metà del 2021. Ryanair si impegna a fornire questa crescita in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorando allo stesso tempo il suo servizio clienti e l’esperienza del cliente”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)