Embraer: JETS (Bournemouth) LTD dicenta Authorized Service Center per la Phenom Family

Embraer ha annunciato che JETS (Bournemouth) LTD, Regno Unito, è un nuovo Embraer Authorized Service Center (EASC) per la famiglia di jet executive Phenom 100 e Phenom 300.

Strategicamente situato nel sud dell’Inghilterra presso l’aeroporto internazionale di Bournemouth, JETS (Bournemouth) supporterà i clienti della regione EMEA. “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con JETS, che contribuirà a rafforzare il network a supporto della flotta in continua crescita nella regione dell’Europa occidentale, offrendo un’opzione aggiuntiva per la manutenzione dei velivoli Phenom 100 e Phenom 300”, ha affermato Frank Stevens, Embraer’s MRO Global Vice President Services & Support.

Il nuovo EASC eseguirà scheduled and non-scheduled maintenance, component and part exchange, ispezioni a diversi livelli di complessità.

“Avendo operato per 17 anni, JETS ha costruito la sua reputazione mettendo sempre i clienti al primo posto, basandosi sulle conoscenze e sulle capacità acquisite attraverso il nostro supporto fornito a un noto operatore portoghese come LASC. Siamo lieti di entrare nel prossimo capitolo della nostra relazione con Embraer, essendo stati scelti come più recente Authorized Service Center in the UK. JETS attende con impazienza di fornire un servizio leader del settore, da AOG e line support fino a heavy base maintenance, assicurando che la famiglia di aeromobili Phenom rimanga il business jet più venduto nella sua categoria per molti anni a venire”, ha affermato Daniel Rogers, CEO & Accountable Manager of JETS (Bournemouth) Limited.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)