News Brevi – 17.05.2021

BRITISH AIRWAYS: INIZIANO I VOLI VERSO DESTINAZIONI “GREN LIST” – Questa mattina il volo BA492 di British Airways da Heathrow a Gibilterra è decollato alle 07:10, il primo volo della compagnia per una ‘green list’ destination. La compagnia aerea opera una serie di voli nell’arco della giornata (17 maggio) verso altre destinazioni sulla “green list” del Regno Unito. Questi includono un volo per Lisbona, tre voli per Faro e un volo per Funchal a Madeira (la compagnia opera 70 partenze oggi, inclusi sei servizi verso ‘green list’ countries). La compagnia aerea ha sospeso i voli per Tel Aviv. Il 17 maggio 2019 la compagnia aerea ha operato centinaia di voli, rispetto alle sole 70 partenze che prevede di operare oggi, evidenziando l’impatto devastante che la pandemia Covid-19 ha avuto sul settore aereo. Questa mattina, British Airways e Heathrow Airport Limited hanno ospitato una conferenza virtuale dalla casa di British Airways al Terminal 5 con i loro amministratori delegati, Sean Doyle e John Holland-Kaye. Intervenendo durante la conferenza, Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Oggi, il primo giorno di un ritorno ai viaggi internazionali, è un giorno speciale per molte persone, perché per così tanto tempo le famiglie sono state separate, gli affari hanno sofferto e sappiamo che i nostri clienti non sono stati in grado di fare le pause all’estero che volevano. Dopo più di un anno di voli limitati, siamo lieti di essere tornati nei cieli, anche se con un numero molto ridotto di voli”. La compagnia aerea ha introdotto modifiche per garantire un’esperienza senza intoppi, compresi i trial delle travel app per caricare la documentazione e un sistema di accodamento virtuale, nonché l’introduzione di pre-flight food ordering per i clienti Euro traveller e la consegna di menu items nelle lounge ai posti a sedere tramite codice QR. British Airways ha anche recentemente lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria, mettendo le sue persone e i suoi clienti al centro del ritorno nei cieli. Nei prossimi mesi chi vola con la compagnia aerea riceverà un bentornato speciale con annunci di imbarco personalizzati, cartoline e cioccolatini.

QANTAS LANCIA UN SUPERMOON SCENIC FLIGHT – Qantas lancerà un one-off B787 Dreamliner supermoon scenic flight per offrire a un numero limitato di passeggeri una visione più ravvicinata della prossima supermoon alla fine di questo mese. Sarà la seconda e ultima superluna per il 2021 e coinciderà anche con un’eclissi lunare completa, rendendolo un raro fenomeno doppio. L’astronomo del CSIRO, la dott.ssa Vanessa Moss, lavorerà con i piloti per progettare il percorso di volo ottimale sull’Oceano Pacifico e si unirà anche al volo per fornire informazioni sulle superlune e su tutto lo spazio e l’astronomia. Il volo partirà e tornerà a Sydney ed è l’ultimo di una serie di voli speciali che Qantas ha operato per i viaggiatori desiderosi di prendere il volo mentre l’industria si riprende. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, ha affermato: “Siamo stati assolutamente sopraffatti dalla popolarità dei nostri voli speciali. I recenti mystery flights sono andati esauriti in 15 minuti con centinaia di persone in lista d’attesa. Siamo molto entusiasti di fare ora un supermoon scenic flight e il 787 ha i finestrini più grandi di qualsiasi aereo passeggeri, quindi è l’ideale per osservare la luna. Pensiamo che questo volo abbia un grande fascino per chiunque abbia una passione per l’astronomia, la scienza, la fotografia spaziale, l’aviazione o semplicemente desideroso di fare qualcosa ‘fuori dal mondo’”. Il volo di tre ore partirà da Sydney e inizierà con un flyover panoramico del porto di Sydney, prima di salire sopra qualsiasi potenziale copertura nuvolosa e inquinamento atmosferico, fino a un’altitudine di crociera di 43.000 piedi – l’altitudine di crociera massima di un Dreamliner – per la visuale di supermoon and full lunar eclipse. Il volo opererà con zero emissioni nette, con il 100% di emissioni di carbonio compensate.

IBERIA LANCIA L’INIZIATIVA “DELIVERFLY” – Iberia celebra l’International Recycling Day annunciando la sua iniziativa “Deliverfly”, che migliora l’esperienza del cliente e riduce gli sprechi sull’aereo. Deliverfly è ora disponibile per i clienti che prenotano voli a corto o medio raggio, consentendo loro di acquistare una vasta gamma di opzioni alimentari deliziose e salutari, preparate quotidianamente dal catering di Iberia Do&O a Madrid. La gamma Deliveryfly comprende sia piatti caldi che freddi e si rivolge a tutti, a prezzi convenienti. A seguito del Covid-19, Iberia ha smesso di fornire il servizio di acquisto a bordo al dettaglio come parte dei protocolli di salute e sicurezza. Ora, oltre a offrire una più ampia scelta di cibi più gustosi e sani ai clienti, il servizio di ristorazione preordinato e prepagato Deliverfly ha lo scopo di ridurre gli sprechi – e il peso – a bordo dell’aeromobile, poiché saranno disponibili solo i cibi specificatamente ordinati dai clienti, eliminando lo spreco di cibo. Meno peso significa minor consumo di carburante e minori emissioni di CO2. Iberia ha progettato il servizio Deliverfly in collaborazione con la start-up spagnola Homeria, che ha sviluppato la piattaforma Windelivery. Deliverfly è disponibile dal momento della prenotazione del volo e fino a 60 minuti prima della partenza per bevande e snack confezionati, mentre i piatti freschi come insalate e panini devono essere ordinati quattro ore prima della partenza da Madrid e 24 ore prima dalla altre città servite da Iberia. Per effettuare un ordine Deliverfly, i clienti devono solo cliccare su “Manage my booking” nella home page di iberia.com, fornendo il loro numero di volo, e fare nuovamente clic su “Personalise your flight”, dove possono fare le loro scelte dal menu Deliverfly. I clienti riceveranno messaggi di posta elettronica di conferma dei loro ordini, che verranno consegnati ai loro posti dal personale di cabina durante il volo.

AIR FRANCE RIAFFERMA IL SUO IMPEGNO A FAVORE DI INCLUSIONE E DIVERSITA’ – La Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia è un’opportunità per Air France di riaffermare il proprio impegno a garantire che solo le competenze contino sul posto di lavoro: combattere tutte le forme di discriminazione è essenziale per il progresso e per garantire uguaglianza, rispetto e tolleranza. Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da diverse tappe. Ad esempio, nel 2019 la compagnia aerea ha firmato la LGBT+ Commitment Charter dell’associazione l’Autre Cercle, che combatte la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Nel 2020 Air France ha partecipato al secondo barometro di l’Autre Cercle sull’inclusione delle persone LGBT+ sul posto di lavoro in Francia. Questo sondaggio ha messo in discussione, a livello nazionale, più di 1.200 persone LGBT+ rappresentative della popolazione metropolitana e quasi 17.000 dipendenti che lavorano in organizzazioni che hanno firmato la Carta dell’impegno LGBT+ di l’Autre Cercle. In Air France, oltre 600 dipendenti hanno preso parte a questo sondaggio. Quasi il 90% di loro si è dichiarato soddisfatto della politica sulla diversità di Air France contro la discriminazione. Nel 2021 Personn’ailes festeggia il suo 20° anniversario. Fondata nel 2001, Personn’ailes è la prima associazione LGBT+ e gay friendly creata da una compagnia aerea francese. In 20 anni di lavoro congiunto tra Air France e Personn’ailes, molto è stato realizzato. Il 17 maggio 2021 si celebra con vari eventi e azioni, tutti volti a promuovere l’inclusione e il rispetto della diversità: due voli speciali “LGBT+ friendly” volano da Parigi-Charles de Gaulle a San Francisco (AF084) e Atene (volo AF1532); Air France e altri importanti gruppi e associazioni saranno tra i firmatari di una tribuna promossa dall’Autre Cercle e pubblicata sul quotidiano Les Echos; un webinar per il personale dell’azienda, che promuove lo scambio e la condivisione, si terrà con Anne Rigail, CEO di Air France, l’Autre Cercle e l’associazione Personn’ailes.

ENAC: TAVOLA ROTONDA “SUSTAINABLE CIVIL AVIATION ROUNDTABLE: A DIALOGUE ON CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” – L’ENAC informa che mercoledì 19 maggio 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Sustainable Civil Aviation roundtable: a dialogue on challenges and opportunities”, evento online in lingua inglese organizzato dal Department for International Trade in Italy.

FLYING BLUE INVITA AD UNIRSI AD UN NUOVO VIAGGIO – Flying Blue, il programma frequent flyer di Air France-KLM Group, presenta la sua nuova piattaforma di comunicazione che riecheggia le aspirazioni di questi tempi e i suoi profondi cambiamenti in termini di viaggio. Con l’aiuto dell’agenzia Isobar, Flying Blue ha creato un film su larga scala che ridefinisce la nozione stessa di distanza durante un viaggio. “Oggi più che mai il viaggio può assumere infinite forme: siamo capaci di andare ai confini del mondo per rivelare ciò che è nascosto dentro di noi, ma anche di essere trasportati in un altro universo senza muoverci di un millimetro. Il film alterna immagini di paesaggi grandiosi e momenti più intimi, portando lo spettatore in una moltitudine di viaggi: fisici, emotivi, immaginari. Ci sono tanti diversi tipi di viaggio che Flying Blue ora supporta attraverso la sua partnership con le compagnie aeree e la sua rete di oltre 500 partner come hotel, autonoleggi, ma anche shopping e cultura. Il film fa luce sulla duplice missione del programma: arricchire l’esperienza del viaggio aereo e offrire nuove opportunità per guadagnare e spendere Miglia su base giornaliera”, afferma Air France-KLM Group. Costruita intorno a questo film di 1,5 minuti, la campagna verrà lanciata anche sull’ecosistema sociale di Flying Blue in formati progettati per raggiungere il pubblico in modo comprensibile. Sarà anche trasmesso ai 17 milioni di membri del programma.

EMIRATES PRESENTE ALL’APERTURA DI ATM 2021 – Emirates, Official Airline of the 2021 Arabian Travel Market (ATM), ha accolto His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum al suo stand in occasione dell’apertura del più grande evento di commercio di viaggi e turismo della regione e il primo evento fisico dell’industria del turismo e dei viaggi dall’inizio della pandemia. His Highness Sheikh Ahmed è stato ufficialmente accolto da Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing & Brand for the Emirates Group, e Mohammad Al Hashimi, Vice President Commercial Products Dubai, che hanno offerto un tour degli Emirates Premium Economy Class seats appena lanciati. Questa è la prima volta che i nuovi posti Premium Economy Class vengono presentati a una fiera di viaggi e commercio. Lo stand Emirates si trova nel padiglione 3 stand ME3310 presso ATM.

EMIRATES RICEVE LA DELEGAZIONE EGIZIANA AD ATM – His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, insieme a H.E. Sultan Al Mansouri, ha ricevuto una delegazione ufficiale del governo dall’Egitto all’Arabian Travel Market, la principale mostra di viaggi e turismo del Medio Oriente. La delegazione del governo egiziano era guidata da S.E. Mohamed Manar, Ministro dell’Aviazione. Durante la visita, sono state esplorate le opportunità per aumentare i flussi turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto. La delegazione ha anche discusso dei servizi di Emirates in Egitto e del contributo in corso della compagnia aerea alla ripresa del commercio e del turismo nel paese. Emirates ha ripreso i suoi servizi per il Cairo nel giugno 2020 e ha rapidamente aumentato i suoi servizi solo due mesi dopo, con il dispiegamento del suo A380. La compagnia aerea attualmente opera due volte al giorno voli A380 per il Cairo, per soddisfare la domanda costantemente elevata di passeggeri come parte dei suoi 21 servizi settimanali per la capitale egiziana, migliorando la connettività tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto e oltre. Durante la pandemia COVID-19, Emirates SkyCargo ha aiutato a trasportare forniture mediche e cibo urgentemente necessari dentro e fuori l’Egitto. Emirates serve l’Egitto dal 1986 e da allora quasi 8,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato da e per il Cairo con Emirates.

DELTA E NIKE DONANO $1 MILIONE IN TICKETS INUTILIZZATI – Dopo un anno impegnativo, NIKE, Inc. e Delta hanno lavorato insieme per fare una donazione senza precedenti per un totale di oltre $1 milione di equivalent Delta ticket value, per aiutare tre valide organizzazioni senza scopo di lucro a fornire aiuto in disastri e aree di conflitto in tutto il mondo e promuovere l’uguaglianza attraverso empowerment programs. A causa di una significativa riduzione dei viaggi d’affari causata da COVID-19, NIKE si è trovata con oltre $1 milione di biglietti inutilizzati. In linea con il suo impegno per la creazione di un impatto positivo nelle comunità di tutto il mondo, NIKE ha collaborato con Delta per donare l’equivalente del valore dei biglietti non utilizzati sotto forma di Universal Air Travel Plan cards a Direct Relief, International Medical Corps e NAACP Empowerment Programs. Questa è la più grande donazione singola riguardo unused Delta ticket value in beneficenza da qualsiasi società. Delta ha rinunciato a tutte le commissioni rimanenti, inclusa la commissione per il cambio nome, e ha consentito la donazione del valore dell’intero biglietto non utilizzato. I fondi inutilizzati sono stati distribuiti tra le organizzazioni di beneficenza e ciascuna prevede di utilizzare i fondi a sostegno dei propri sforzi.

IBERIA PARTECIPA AL FITUR DI MADRID – Mercoledì si apre la fiera annuale del turismo e dei viaggi FITUR di Madrid. Nelle parole di Javier Sánchez-Prieto, CEO di Iberia, la fiera è “un evento chiave a cui partecipiamo con grandi speranze di recuperare il viaggio, fiducia nel volo, gioia di vivere e viaggi piacevoli. Inoltre, vogliamo valorizzare l’hub di Madrid e la connettività dalla Spagna per recuperare come potenza turistica”. Quest’anno Iberia vanta uno stand di 600 mq realizzato con carta riciclata, che verrà nuovamente riciclata alla chiusura della fiera. Una replica della famosa Puerta de Alcalá di Madrid accoglie i visitatori allo stand, proprio come Iberia li accoglie nell’Iberia T4 hub dell’aeroporto di Madrid, il suo punto di collegamento con il resto dell’Europa, le Americhe, l’Africa e l’Asia. Mantenere la Spagna connessa al mondo è stato l’obiettivo principale di Iberia durante la pandemia ed è il tema dello stand FITUR di quest’anno. Una mappa del mondo sul pavimento consente ai visitatori di esplorare le 114 destinazioni Iberia in tutto il mondo, comprese quelle più recenti di quest’anno: Lubiana, le isole Maldive e le Azzorre. La realtà aumentata consente ai visitatori di viaggiare virtualmente verso alcune di queste destinazioni e persino di scattare selfie lì. Una mostra creativa accompagna i visitatori in un tour delle misure di sostenibilità della compagnia aerea volte a raggiungere la neutralità ambientale, insieme a progetti di ricerca intrapresi in collaborazione con il Politecnico di Madrid. Come negli anni precedenti, lo stand Iberia si trova nel Padiglione 10, posizione C-02, ingresso nord.

BOMBARDIER: ULTERIORI AZIONI DI RIDUZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA – Bombardier ha annunciato che, come parte del suo piano per migliorare la redditività e ridurre la leva finanziaria del proprio bilancio, ha completato il rimborso completo delle sue obbligazioni senior in scadenza il 15 maggio 2021, utilizzando le disponibilità in liquidità. Il pagamento è stato di EUR 426.663.291 a copertura dell’importo del capitale in sospeso e degli interessi maturati. Durante l’Investor Day del 4 marzo 2021, Bombardier ha delineato il suo piano quinquennale basato su quattro priorità strategiche: maturazione del programma di Global 7500, aumento della produttività e redditività, crescita del business aftermarket e rimodellamento e rafforzamento del proprio bilancio. “Abbiamo intrapreso un’azione decisiva per mantenere il nostro impegno di ridurre la leva finanziaria del bilancio di Bombardier nel nostro percorso per diventare un’azienda più redditizia”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “A marzo abbiamo presentato un piano per rimodellare Bombardier e, nel breve periodo di tempo da allora, abbiamo compiuto progressi significativi. Sostenuto da solidi risultati del primo trimestre, l’esecuzione della nostra strategia è il nostro obiettivo principale ed è progettata per posizionare Bombardier in modo da realizzare il suo pieno potenziale, aumentare il valore per clienti e azionisti, il tutto mantenendo una forte attenzione al coinvolgimento dei dipendenti e agli sforzi di sostenibilità all’interno delle nostre operazioni, famiglie di prodotti e comunità”.

EASA E CAA CONCORDANO LE TECHNICAL IMPLEMENTATION PROCEDURES – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la UK Civil Aviation Authority (CAA) hanno concordato le Technical Implementation Procedures (TIP) come base per il loro lavoro futuro. Il TIP, firmato il 17 maggio 2021, conferisce alle due parti la supervisione dell’Air Safety Agreement che è stato firmato tra il Regno Unito e l’Unione europea a dicembre e stabilisce le misure che il settore aerospaziale deve adottare per progettare e produrre nuove aerospace parts che transitano tra il Regno Unito e l’UE. Il TIP fornisce anche chiarezza alle organizzazioni di progettazione e produzione e affronta eventuali differenze tra standard, regole, pratiche, procedure e sistemi relativi all’implementazione dell’allegato. Regola anche il rapporto di lavoro tra le due organizzazioni, ora che il Regno Unito ha lasciato l’European regulatory system.

ETIHAD REGALA 10.000 PREMI DURANTE ARABIAN TRAVEL MARKET – Etihad Airways distribuirà 10.000 premi questa settimana durante l’Arabian Travel Market (ATM) che si terrà negli Emirati Arabi Uniti. I premi fanno parte dell’impegno della compagnia aerea a distribuire 50.000 premi durante tutto l’anno per celebrare il 50° anniversario degli Emirati Arabi Uniti. Tutti gli iscritti alla campagna UAE50 della compagnia aerea verranno automaticamente inseriti nel sorteggio. La registrazione è semplice e può essere effettuata su etihad.com/UAE50 o presso lo stand Etihad presso ATM. Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad è entusiasta di partecipare ad ATM live quest’anno, che è un importante indicatore della capacità degli Emirati Arabi Uniti di ospitare eventi in sicurezza. Per celebrare l’occasione e per celebrare l’anniversario d’oro degli Emirati Arabi Uniti, la compagnia aerea questa settimana sta regalando molti premi ed Etihad incoraggia tutti a prendere parte alla campagna UAE50”. I premi includono voli gratuiti in classe Business, fino a 50.000 miglia bonus Etihad Guest per vincitore e voucher di viaggio. I vincitori saranno annunciati su etihad.com e sugli schermi nello stand Etihad presso ATM e informati tramite e-mail nelle prossime settimane. La registrazione a UAE50 di Etihad è gratuita.