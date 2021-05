Lufthansa Group: in aumento la domanda per gli Stati Uniti e le destinazioni di vacanza europee

In molte parti del mondo, sempre più persone vengono vaccinate e le restrizioni ai viaggi vengono revocate in molti paesi.

Anche le regole di ingresso tedesche sono state modificate solo pochi giorni fa. Ad esempio, le regole di quarantena non si applicano più alle persone che possono presentare un test negativo al ritorno da un’area a rischio. Ora sono accettati test PCR validi per 72 ore e test antigenici validi per 48 ore.

Di conseguenza, la domanda di biglietti aerei di Lufthansa Group sta aumentando in modo significativo.

Ad esempio, nelle ultime due settimane c’è stata molta più richiesta di voli estivi per gli Stati Uniti rispetto ai mesi precedenti. I collegamenti con New York, Miami e Los Angeles hanno registrato aumenti delle prenotazioni fino al 300%. Pertanto, le compagnie aeree del Gruppo stanno aumentando ulteriormente il numero di voli da e per gli Stati Uniti a partire da giugno e stanno ancora una volta volando verso destinazioni attraenti come Orlando e Atlanta.

Harry Hohmeister, member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Le persone attendono le vacanze e lo scambio culturale, nonché il ricongiungimento con le loro famiglie, amici e partner commerciali e, in questo contesto, soprattutto per i voli tra la Germania e gli Stati Uniti. A causa del grande significato dei viaggi aerei transatlantici per l’economia globale, ora abbiamo bisogno di una prospettiva chiara su come i viaggi tra gli Stati Uniti e l’Europa possono tornare su scala più ampia. Un numero inferiore di infezioni e un tasso crescente di vaccinazioni consentono un aumento cauto dei viaggi aerei transatlantici. Poiché alcuni paesi europei hanno già fatto corrispondere annunci, anche la Germania ha bisogno di un piano per aprire i viaggi aerei transatlantici”.

“Famose sono anche le classiche destinazioni turistiche europee come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. Per questi paesi del Mediterraneo, Lufthansa ed Eurowings hanno già ricevuto il triplo delle prenotazioni negli ultimi sette giorni rispetto alle settimane precedenti. Su alcune rotte verso la Spagna, come Palma di Maiorca, Ibiza o Barcellona, le prenotazioni sono state addirittura superiori rispetto al 2019. I voli per le Isole Baleari e le isole greche sono particolarmente richiesti. Eurowings ha quindi aggiunto più di 500 voli aggiuntivi per Palma di Maiorca, Ibiza o Grecia.

Lufthansa amplierà anche il proprio programma di volo con breve preavviso se la domanda continuerà ad aumentare. Con oltre 100 destinazioni di vacanza, Lufthansa ed Eurowings offrono quest’estate più destinazioni di vacanza che mai. Inoltre, Lufthansa per la prima volta vola senza scalo dalla Germania verso dodici destinazioni in Grecia, comprese le bellissime isole del paese.

I voli verso le principali destinazioni leisure a lungo raggio come Malé (Maldive), Cancún (Messico) e Punta Cana (Repubblica Dominicana) registrano già da settimane un forte aumento della domanda”, afferma Lufthansa Group.

“Chiunque pianifichi un viaggio ora può farlo senza problemi con le compagnie aeree di Lufthansa Group: continua ad essere applicata la piena flessibilità nelle opzioni di riprenotazione. Tutte le tariffe delle compagnie aeree possono essere riprenotate gratuitamente tutte le volte che lo si desidera fino al 31 luglio 2021, se anche la riprenotazione viene effettuata entro tale data. Dopodiché, i passeggeri possono riprenotare il biglietto ancora una volta gratuitamente. Il volo appena prenotato può essere valido fino a un anno per l’intero biglietto. Il percorso può anche essere modificato in base alla disponibilità senza restrizioni.

I clienti che hanno posticipato i loro voli a causa di restrizioni di viaggio negli ultimi 12 mesi e hanno i ticket credits corrispondenti possono ora riscattare spontaneamente il loro credito per le prenotazioni e accedere a offerte interessanti per destinazioni in tutto il mondo del Gruppo.

Per le famiglie sono attualmente numerose le offerte speciali per l’estate che includono ad esempio la prenotazione gratuita del posto. Tutti gli appassionati di sport che viaggiano con le compagnie aeree del Gruppo quest’estate possono portare con sé il proprio bagaglio sportivo a condizioni molto vantaggiose.

Su molte rotte, le compagnie aeree del Gruppo offrono prezzi estremamente bassi in Business Class. Un upgrade alla Business Class poco prima della partenza è possibile sui voli per la Spagna, l’Italia o la Grecia, ad esempio, a partire da 79€ (se disponibile).

Un concetto completo di protezione igienica, introdotto da Lufthansa Group all’inizio della pandemia, continua a garantire un volo sicuro.

Infine, Lufthansa ed Eurowings supportano anche i loro passeggeri nell’adempimento degli obblighi di test e forniscono un facile accesso ai laboratori partner in tutto il mondo.

Su lufthansa.travel-regulations.com, i passeggeri possono comodamente visualizzare tutti i documenti di cui hanno bisogno per il viaggio. I viaggiatori devono prendere nota delle normative vigenti in materia di ingresso e quarantena durante la pianificazione del viaggio”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)