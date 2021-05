News Brevi – 18.05.2021

ICAO: I LEADER DEI TRASPORTI DISCUTONO SUL FUTURO POST-COVID AL 2021 ITF SUMMIT – Durante la partecipazione alla tavola rotonda di apertura dell’International Transport Forum’s Summit 2021, l’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha risposto alle domande sulla probabilità che gli effetti della pandemia sul trasporto aereo persistano, sul ruolo dei governi nella ricostruzione in termini di innovazione e sostenibilità e su ciò che l’ICAO ha imparato dagli emissions reduction Stocktaking Seminars in termini di soluzioni a breve termine, in particolare nell’area dei SAF. Sul tema della persistenza degli impatti pandemici a lungo termine, Liu ha affermato che il COVID-19 sta influenzando molti aspetti del modo in cui viviamo e lavoriamo e che ci si aspetta che questi impatti persistano in ciò che viene regolarmente riferito come una “nuova normalità” post-pandemia. Liu ha anche evidenziato l’evoluzione della domanda dei consumatori verso opzioni di viaggio a basse emissioni e maggiori aspettative dei passeggeri per un’esperienza di viaggio più protettiva per la salute. “I consumatori di viaggi vorranno che la loro esperienza di passeggeri a lungo termine sia personalizzata per difendersi meglio dalla trasmissione di malattie infettive, comprese soluzioni di prenotazione e imbarco senza contatto, nuovi tipi di controlli sanitari e di sicurezza combinati e cabine di aeromobili meglio attrezzate”. Il Segretario generale ICAO ha anche commentato che tutte queste evoluzioni dipendono fortemente dall’innovazione e dalla digitalizzazione. Sulla questione di come i governi svolgano un ruolo più importante nel settore, Liu ha rassicurato i partecipanti che sulla base di ciò che è stato il caso dell’ICAO negli ultimi tempi, i governi stanno dando la priorità all’innovazione oggi, ma anche esprimendo impegno a lungo termine per la definizione di standard basati sulle performance per il trasporto aereo. Sull’ultima domanda, Liu ha sottolineato il lavoro svolto a livello globale per velivoli avanzati e nuove tecnologie di propulsione, miglioramenti operativi e opportunità per aumentare gradualmente i SAF. La priorità principale per i SAF oggi è aumentare i livelli di produzione, ridurre i costi e aumentare la competitività con i carburanti convenzionali. Liu ha anche sottolineato che l’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) attualmente consente alle compagnie aeree di rivendicare i CO2 benefits dei SAF quando sono soddisfatti criteri di sostenibilità specifici.

LUFTHANSA GROUP SI BATTE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE – In occasione dell’International Day against Homophobia, Bisexuality, Inter- and Transphobia (IDAHOBIT), Diversifly – Lufthansa Group’s LGBTIQ network – effettua una chiara dichiarazione contro l’esclusione e la discriminazione insieme ai dipendenti solidali e interessati di Eurowings e Lufthansa Group. In una campagna sui social media congiunta con gli LGBTIQ networks di altre grandi società tedesche, tra cui Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Deutsche Post DHL, Vodafone e altre, i dipendenti pubblicano selfie con gli hashtag dell’iniziativa sui loro canali di social media privati. Per aumentare la portata della campagna e attirare maggiormente l’attenzione sulla causa comune, tutti sono invitati a collegarsi anche al canale Instagram diversifly.lhg o ai canali social delle società di Lufthansa Group. Christina Foerster, Member of the Excecutive Board and Chief Customer Officer Lufthansa Group: “La diversità arricchisce, per la società e anche per Lufthansa Group, come fornitore di servizi e come datore di lavoro. I team diversificati sono dimostrabilmente più performanti e di successo, sono innovativi e promuovono la tolleranza. La diversità ci supporta anche nella nostra interazione con i clienti quando adottiamo prospettive diverse. Ciò rende ancora più importante promuovere un ambiente in cui tutti i dipendenti possano svilupparsi, con le stesse opportunità, senza timore di esclusione”.

EDMONTON INTERNATIONAL AIRPORT E AIR CANADA SIGLANO UNA GREEN PARTNERSHIP – Edmonton International Airport (EIA) e Air Canada stanno firmando una nuova partnership per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere un settore dell’aviazione verde e sostenibile. La partnership per la sostenibilità EIA-Air Canada mira a ridurre il carbon impact del viaggio aereo, con entrambe le organizzazioni che lavorano insieme per testare tecnologie verdi emergenti presso l’Airport City Sustainability Campus di EIA, un ecosistema creato da EIA per promuovere l’innovazione ambientale. La partnership riflette gli impegni di entrambe le società per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio, verso un net-zero future. La partnership si concentrerà su iniziative che promuoveranno un ambiente più pulito e includerà: elettrificazione degli equipaggiamenti aeronautici; hydrogen fuel cell technologies; generazione di energia verde utilizzando Airport City Solar, il parco solare aeroportuale più grande del mondo; sviluppo e utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione, biocarburanti e idrogeno; sostituzione di plastiche monouso con materiali in fibra vegetale; droni per e-commerce e consegna merci; altre iniziative in settori come l’agricoltura e la silvicoltura per compensare le emissioni di carbonio. “Trovare buoni partner che condividano i nostri valori è fondamentale. La nostra partnership mostra come le compagnie aeree e gli aeroporti possono lavorare insieme per promuovere un futuro sostenibile”, afferma Myron Keehn, Vice President, Air Service and Business Development, Edmonton International Airport. “Questa partnership con Edmonton Airports è un passo importante verso i nostri obiettivi di medio termine per il 2030 e verso il net zero by 2050 emissions goal. Non vediamo l’ora di lavorare insieme alla riduzione delle emissioni a lungo termine”, ha detto Samuel Elfassy, Vice President, Safety at Air Canada. EIA e Air Canada hanno collaborato per un volo da Edmonton a San Francisco nel 2018 che ha utilizzato combustibili sostenibili per l’aviazione (SAF), riducendo le emissioni nette di questo volo del 20%. Air Canada e EIA continueranno a perseguire e sostenere lo sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione come passo fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio.

EGO AIRWAYS: CAMBIO GRATUITO FINO AL 31 OTTOBRE – EGO Airways comunica: “Se c’è una cosa che abbiamo imparato tutti noi con l’arrivo del Covid-19 è l’importanza di sapersi adattare. Quanti piani saltati all’ultimo minuto e riprogrammati, quante cose che non siamo riusciti a fare quando ce lo aspettavamo, quante gite che abbiamo dovuto annullare o posticipare. Anche qui da noi a EGO Airways abbiamo dovuto accettare cambi di programma, però il nostro obiettivo è sempre rimasto quello di mantenere le promesse. È anche per questa ragione che abbiamo deciso di fare un regalo a tutti coloro che sanno che per qualsiasi motivo le cose potrebbero non andare esattamente come pianificato. Per tutti i biglietti acquistati fino al 31 ottobre 2021 sarà infatti possibile cambiare la data del volo, senza alcun costo aggiuntivo. Sperando che il 2021 vada secondo i piani, noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi cambio di programma”.

CONDOR LANCIA IL NUOVO PORTALE B2B PER LE AGENZIE – La compagnia aerea Condor annuncia il nuovo sistema di prenotazioni B2B per le agenzie partner. Tramite l’Extranet di Condor è possibile prenotare tutte le tariffe B2B, comprese le tariffe “agenti di viaggio”. Carten Sasse, Head of International Sales di Condor: “Siamo lieti di informarvi che il nostro nuovo sistema di prenotazione B2B online è ora disponibile per le nostre stimate agenzie partner nell’Extranet di Condor, nella sezione “Book”. Con il vostro codice agenzia è possibile prenotare facilmente sia i voli Condor che quelli delle nostre compagnie aeree partner, così come i servizi aggiuntivi tipo il posto o i pasti. Stiamo lavorando costantemente per migliorare ulteriormente il nostro nuovo servizio e vi auguriamo un grande successo con i voli Condor”. Per accedere all’Extranet è necessario essere in possesso di un codice agenzia dedicato (CFI) oppure del codice IATA.

ETHIOPIAN AIRLINES INIZIA A VACCINARE I SUOI DIPENDENTI – Ethiopian Airlines ha iniziato a vaccinare i suoi dipendenti contro il COVID-19 a partire dal 14 maggio 2021 nel suo centro di vaccinazione temporaneamente aperto. L’Ethiopian Medical Center è dotato delle strutture più moderne per fornire il servizio nel suo centro di vaccinazione temporaneo allestito presso l’Ethiopian Aviation Academy. I dipendenti in prima linea a contatto diretto con clienti e partner avranno la priorità. Tutti i dipendenti riceveranno la seconda dose del vaccino quattro settimane dopo aver assunto la prima dose. Il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: “La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e la vaccinazione dei nostri dipendenti migliorerà la sicurezza dei nostri colleghi e clienti a bordo e a terra. La vaccinazione dei dipendenti aumenterà la fiducia dei passeggeri a volare con noi. Continueremo a implementare tutte le misure di sicurezza obbligatorie e la vaccinazione completerà tali misure preventive. Questa è una grande pietra miliare nella nostra lotta contro la pandemia e speriamo di accogliere i nostri passeggeri con dipendenti completamente vaccinati in volo e a terra”. Ethiopian ha implementato misure di sicurezza per proteggere i suoi clienti, il personale e i partner. Ethiopian ha lanciato un laboratorio di analisi COVID-19 di alto livello presso il suo hub principale, l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole, per rivitalizzare l’attività dei passeggeri creando un’esperienza di viaggio senza interruzioni che include Test COVID-19 per i passeggeri in partenza o in transito da Addis Abeba. Ethiopian continua a trasportare vaccini COVID-19 in tutto il mondo e finora ha trasportato più di 27 milioni di vaccini in oltre 24 paesi.

ICAO – ICC: DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE PUBBLICO/PRIVATA – Sottolineando che la distribuzione efficiente di vaccini e il recupero sostenibile del trasporto aereo richiedono una cooperazione pubblico-privata ampia e globale, ICAO e la International Chamber of Commerce (ICC) hanno rilasciato una nuova dichiarazione congiunta che conferma diverse aree chiave della cooperazione futura su priorità comuni. La nuova dichiarazione è stata formalizzata la scorsa settimana dai rispettivi segretari generali dell’ICAO e dell’ICC, Fang Liu e John W.H. Denton AO. Riconosce il ruolo centrale dell’aviazione internazionale nello sviluppo economico e sociale globale e negli affari internazionali e sottolinea l’impegno di entrambe le parti ad attuare le ICAO Council Aviation Recovery Task Force’s (CART) guidance and recommendations. “La documentazione ICAO CART fornisce le basi internazionali per la risposta e il recupero dell’aviazione”, ha spiegato Liu. “Migliorando la nostra collaborazione con l’ICC per promuovere l’adesione a CART e comprendere le esigenze del sistema di trasporto aereo, possiamo aiutare a ricostruire la fiducia dei consumatori nei viaggi, ripristinare le attività transfrontaliere e, infine, rilanciare l’economia globale”. La dichiarazione ICAO-ICC sottolinea inoltre l’importanza che i governi applichino misure di mitigazione del rischio a più livelli su una base allineata e coerente, per facilitare la ripresa del settore e promuove l’adozione di strumenti e sistemi interoperabili e sicuri per controlli sanitari efficienti dei viaggiatori. L’ICC si impegna inoltre a sostenere entità del settore privato impegnate nell’accelerazione delle spedizioni globali di vaccini attraverso i controlli doganali e le frontiere. “La distribuzione transfrontaliera di vaccini richiede un’efficace collaborazione del settore pubblico-privato al fine di garantire che le supply chain funzionino correttamente e in modo che le “catene del freddo” non siano interrotte o compromesse”, ha spiegato Liu. “Finora l’aviazione ha consentito alle international vaccine supply chains di avere successo e questa più stretta cooperazione tra ICAO e ICC contribuirà a garantire che questo continui”.

BRITISH AIRWAYS INTRODUCE POWER NAP PODS NELLE SUE ‘FORTY WINKS’ LOUNGE – British Airways ha svelato questa settimana il suo ultimo lounge enhancement, la nuova ’Forty Winks’ nap lounge, con power nap sleep pods. I nuovi pod sono attualmente disponibili nella First Lounge di British Airways a Londra Heathrow. La compagnia aerea aggiungerà quindi questi sleep pods alle sue Concorde Room a London Heathrow Terminal 5 e New York JFK Terminal 7, quando le restrizioni di viaggio globali saranno allentate e quelle lounge saranno aperte. Introdotta in collaborazione con Restworks, la lounge “Forty Winks” offre ai clienti che necessitano di un po’ di riposo prima del volo la possibilità di effettuarlo in un EnergyPod dedicato. L’EnergyPod è la prima sedia al mondo progettata esclusivamente per power napping. Con la sua combinazione unica di gravity neutral positioning and privacy visor, l’EnergyPod è il primo nap pod per il riposo breve. Fornendo nap pod per il riposo nelle sue lounge First e Concorde, British Airways sostiene il benessere dei clienti e aiuta a sconfiggere il jet lag durante gli spostamenti. La Heathrow First Class ‘Forty Winks’ lounge è gratuita e opera su base self-service, quindi i clienti non devono prenotare in anticipo. Sono disponibili sette pod e i clienti possono utilizzare la ‘Your Menu’ lounge app per verificare se un pod è disponibile in tempo reale. Queste informazioni saranno disponibili anche su uno schermo fuori dall’ingresso di Forty Winks. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti dopo un anno molto difficile e siamo sempre alla ricerca di nuove idee per supportare la salute e il benessere dei nostri clienti prima del volo”.

QANTAS INCORAGGA A UTILIZZARE I TRAVEL BENEFITS – Qantas Frequent Flyer ha rivelato che oltre 100.000 Points Club members hanno travel benefits non rivendicati come pass per lounge, sconti sugli hotel e punti bonus in attesa di essere utilizzati. Olivia Wirth, Qantas Loyalty CEO, ha affermato che mentre Points Club è cresciuto del 35% nell’ultimo anno, migliaia di membri dovevano ancora utilizzare il programma al massimo delle sue potenzialità: “Abbiamo introdotto Points Club per garantire che i nostri acquirenti abituali che guadagnano molti punti, possano godere dei vantaggi di viaggio associati ai voli frequenti. Mentre i viaggiatori si dirigono verso una vacanza, potrebbero perdere l’opportunità di godersi le nostre lounge o di ottenere sconti sul soggiorno in hotel. Stiamo incoraggiando tutti i Frequent Flyer a controllare i propri account per vedere se sono Points Club members”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA ETIHAD PARK AD ABU DHABI – Lo spazio all’aperto di Yas Island è ora conosciuto come Etihad Park, come parte di un accordo di partnership più ampio annunciato tra Etihad Airways e Flash Entertainment. E’ l’ultima aggiunta alla crescente lista di centri di intrattenimento sponsorizzati da Etihad, dopo l’introduzione di Etihad Arena all’inizio di quest’anno. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Ampliare il nostro portafoglio di partner ad Abu Dhabi per promuovere ulteriormente Yas Island come destinazione per il tempo libero è un onore. Etihad Park testimonia il nostro impegno nel posizionare la capitale degli Emirati Arabi Uniti come un centro di intrattenimento di livello mondiale e si sposa bene con la nostra attuale sponsorizzazione di Etihad Arena e dell’Etihad Airways Abu Dhabi Formula 1 Grand Prix”. La sede ospita i più grandi e prestigiosi eventi sportivi e musicali della regione, situata nel cuore della pista di F1 di Abu Dhabi, il circuito di Yas Marina.

DELTA AL LAVORO PER L’INSTALLAZIONE DEL WI-FI SULLA DOMESTIC FLEET – Negli ultimi mesi, i team di Delta hanno lavorato duramente per mettere a punto la tecnologia per il Wi-Fi system e hanno costruito un modello che consentirà alla compagnia aerea di rispettare un’ambiziosa tempistica di installazione nei prossimi mesi, aggiornando più di 300 aeromobili, un tasso di quasi 50 installazioni al mese, solo quest’anno. “Nessuno ha fatto quello che stiamo cercando di fare con questo nuovo sistema”, ha affermato Glenn Latta, Managing Director – In-Flight Connectivity. “I nostri team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare un processo che ci consentirà di equipaggiare rapidamente centinaia di aeromobili in tutta la nostra flotta per sbloccare ciò che è possibile per i clienti a bordo”. L’aggiunta di un nuovo Wi-Fi a quasi tutta la domestic mainline fleet di Delta non è un’impresa da poco: richiede know-how tecnico, un approccio rigoroso ai test e all’innovazione e un agile team di esperti di tutta l’azienda che collaborano per risolvere problemi complessi. Il lavoro svolto in ogni fase del processo è fondamentale per fornire l’esperienza che i clienti si aspettano. Con il nuovo sistema arriva anche la nuova piattaforma Delta Portal. La nuova piattaforma, in arrivo entro la fine dell’estate, unificherà l’esperienza dell’utente attraverso i touchpoint digitali di Delta, tra cui l’app Fly Delta e l’integrazione con il profilo Delta SkyMiles del cliente, portando un aspetto più familiare e una maggiore connettività. Al lancio di questa estate, i clienti potranno connettersi, acquistare, navigare e trasmettere in streaming dai propri dispositivi e aprire le porte a un’esperienza Delta end-to-end in volo.

EASYJET RILANCIA I VOLI LEISURE DALL’UK – easyJet attualmente opera più posti sui voli per le destinazioni della Green List europea di qualsiasi altro operatore del Regno Unito e vola da più aeroporti del Regno Unito a Gibilterra rispetto a qualsiasi altro vettore UK, con oltre 1,6 milioni di posti ora disponibili per le destinazioni della Green List. Per tutto il mese di maggio la compagnia aerea opererà 186 voli verso i paesi della Green List con il primo volo della lista che è decollato da Londra Luton a Faro ieri alle 08:55. easyJet opera in Portogallo, Gibilterra, Israele e Islanda che sono sulla Green List e continuia a operare il programma di volo verso le rotte Amber, con la domanda tra i clienti disposti a effettuare la quarantena come richiesto al loro ritorno. L’unico paese europeo sulla lista rossa è la Turchia e di conseguenza la compagnia ha cancellato i voli fino alla fine di giugno