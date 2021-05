Pratt & Whitney celebra il millesimo GTF-powered aircraft

Pratt & Whitney ha recentemente celebrato il millesimo velivolo alimentato da motori GTF, con questo importante aereo consegnato a Sichuan Airlines Co., Ltd. (“Sichuan”). I motori GTF equipaggiano tre famiglie di aeromobili in servizio oggi: Airbus A320neo, Airbus A220 ed Embraer E-Jets E2. Il millesimo velivolo ha segnato il 30° aereo della famiglia A320neo della flotta Sichuan, con altri 51 da consegnare. Oltre agli aeromobili della A320neo Family con motore GTF, la compagnia aerea opera anche 87 aeromobili della famiglia A320ceo con motori V2500.

“Siamo onorati di prendere in consegna il millesimo velivolo alimentato da motori GTF”, ha dichiarato Li Haiying, Presidente di Sichuan Airlines Co., Ltd. “Offriamo le nostre congratulazioni per questo traguardo, che è una testimonianza non solo delle impareggiabili performance economiche e ambientali dei motori GTF, ma anche del rapporto a lungo termine che abbiamo con Pratt & Whitney”.

“Equipaggiando 54 compagnie aeree in tutto il mondo, i motori GTF hanno risparmiato più di 490 milioni di galloni (1,8 miliardi di litri) di carburante ed evitato più di 4,7 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, accumulando oltre 8,9 milioni di engine flight hours di esperienza.

Grazie in parte alla fuel efficiency, queste tre famiglie di aeromobili hanno registrato un utilizzo tra i più elevati durante il periodo di pandemia e recupero. Insieme a una dispatch reliability di livello mondiale, il GTF consente agli operatori di espandere le proprie reti di rotte in modo più sostenibile. È il motore scelto da più di 80 compagnie aeree e lessors, che hanno effettuato ordini e impegni per più di 10.000 motori. Per assistere la flotta in crescita, Pratt & Whitney ha creato un global network di repair and overhaul (MRO) facilities leader a livello mondiale”, afferma Pratt & Whitney.

“Gli aerei dotati di motori GTF hanno introdotto il mondo in una nuova era di aviazione più sostenibile, con drastiche riduzioni delle emissioni e del rumore”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer and senior vice president at Pratt & Whitney. “Insieme all’impareggiabile fuel efficiency e all’affidabilità di livello mondiale del motore, oltre all’offerta di servizi completi, stiamo fornendo soluzioni competitive per i nostri clienti. Ecco perché siamo così entusiasti di celebrare questo traguardo con Sichuan e con tutti i nostri stimati operatori in tutto il mondo”.

Da quando è entrata in servizio all’inizio del 2016, la famiglia di motori GTF ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20% e di ridurre drasticamente le emissioni regolamentate e l’impronta acustica.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)