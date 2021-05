KLM è pronta per l’estate con quattro nuove destinazioni europee

L’Europa si sta gradualmente riaprendo e i Paesi Bassi si stanno preparando per maggiori opportunità di viaggio. KLM è pronta a trasportare nuovamente i suoi clienti, sia in patria che all’estero, in modo responsabile e sicuro. Verso l’estate, la rete europea di destinazioni di KLM sarà rafforzata. Non appena possibile, KLM aumenterà la frequenza dei voli verso destinazioni popolari, con capacità maggiori. Le novità di questa estate sono Belgrado, Verona, Palma di Maiorca e Dubrovnik.

KLM volerà dove può, a condizione che i costi variabili siano coperti. Con questa strategia, KLM è stata in grado di ricostruire completamente la sua rete e offrire ai clienti la più ampia scelta possibile di destinazioni. Questo vale sia per i viaggiatori d’affari che per i vacanzieri. Nell’estate del 2019, KLM ha volato verso 92 destinazioni, ma quest’estate KLM offrirà 96 destinazioni.

Rispetto all’estate 2019, sono state apportate numerose modifiche alla rete:

– Växjö (Svezia) è temporaneamente sospesa e le destinazioni Marsiglia e Nantes saranno nuovamente operate da Air France da Schiphol.

– Southampton, Poznan e Cork sono stati aggiunti alla rete all’inizio del 2021. Nel programma estivo del 2021, KLM volerà verso quattro nuove destinazioni europee:

Belgrado – dal 13 maggio, fino a 7 volte a settimana.

Verona – dal 26 giugno, fino a 7 volte a settimana.

Palma di Maiorca – dal 26 giugno, fino a 7 volte a settimana.

Dubrovnik – dal 26 giugno, fino a 7 volte a settimana.

KLM aggiungerà voli o opererà aerei più grandi verso destinazioni popolari come Porto e Ibiza nei mesi di luglio e agosto. Rispetto agli anni precedenti, KLM distribuirà una capacità relativamente maggiore verso destinazioni dell’Europa meridionale in Portogallo, Spagna, Italia, Croazia e Grecia. La capacità prevista sui voli europei sarà dal 50% al 75%. Tuttavia, questo potrebbe ancora cambiare. I codici colore che si applicano alle destinazioni potrebbero cambiare, così come la frequenza dei voli.

Quest’anno, KLM ha stabilito gli standard più elevati possibili per garantire salute e igiene ottimali ai passeggeri, prima, durante e dopo il viaggio. Per questi sforzi, KLM ha recentemente ricevuto la certificazione Diamond APEX, il che significa che KLM è una delle compagnie aeree leader nel campo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. Inoltre, KLM offre la massima flessibilità al momento della prenotazione, modifica o cancellazione del viaggio. Ovviamente KLM seguirà tutte le restrizioni di viaggio stabilite dal governo.

“Siamo estremamente lieti che ci siano più possibilità di viaggiare di nuovo. A questo proposito, rispondiamo nel modo più flessibile possibile alle condizioni di mercato. In KLM siamo pronti a trasportare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni in modo completamente responsabile. Offriamo ai nostri clienti una polizza di viaggio flessibile e i più alti standard di igiene”, afferma il Presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers

(Uficio Stampa KLM)