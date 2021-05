Emirates sigla partnership con l’Indonesia per supportare la ripresa del turismo

Emirates si è impegnata a sostenere il turismo in Indonesia attraverso un Memorandum of Commitment (MoC) che delinea le attività di marketing congiunte per promuovere il paese.

Il MoC è stato firmato all’Arabian Travel Market 2021 da Orhan Abbas, Senior Vice President of Commercial Operations – Far East, Emirates e Nia Niscaya, Vice Minister for Marketing, Ministry of Tourism & Creative Economy of the Republic of Indonesia. Alla cerimonia della firma erano presenti anche K. Candra Negara, Console Generale della Repubblica di Indonesia per Dubai and Northern Emirates e Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates.

Poiché l’Indonesia è una parte importante della rete Emirates dal 1992, entrambe le parti collaboreranno a campagne congiunte a beneficio della compagnia aerea e del turismo per le destinazioni indonesiane. Sulla base della relazione di lunga data e fruttuosa che Emirates ha condiviso con l’Indonesia nel corso degli anni e del successo delle sue rotte verso Giacarta e Bali, Emirates spera di basarsi sui risultati finora raggiunti e di supportare la fase di recupero man mano che le restrizioni si attenuano, oltre a fornire preziosi contributi al settore turistico del paese.

Creando la nuova partnership, entrambe le parti si sono impegnate a rafforzare la relazione attraverso collaborazioni su strategie e iniziative di marketing, che mostreranno ciò che le destinazioni hanno da offrire e avranno un impatto positivo sull’industria turistica e sull’economia.

L’accordo vedrà attività di marketing tra cui il supporto per la partecipazione a fiere del turismo, viaggi di familiarizzazione commerciale, presentazioni di prodotti e workshop, campagne pubblicitarie, la fornitura di supporto logistico, tra gli altri, da intraprendere congiuntamente da Emirates e dal Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, mentre l’Indonesia si sta preparando per accogliere nuovamente i visitatori internazionali.

Dopo la pandemia, Emirates ha ripreso le operazioni su Giacarta nel giugno 2020 e ora serve i viaggiatori sulla rotta con voli giornalieri, operati dal Boeing 777-300ER.

Emirates ha iniziato le sue operazioni in Indonesia con il lancio della rotta per Giacarta nel 1992 e ha aumentato la frequenza a due voli al giorno nel 2010. Nel 2015 ha iniziato a servire la sua seconda destinazione in Indonesia con l’aggiunta di Bali alla sua rete, con voli giornalieri. Nel 2018 Emirates ha lanciato il suo servizio di collegamento tra Bali e Auckland, fornendo un accesso diretto e conveniente ai viaggiatori provenienti dalla Nuova Zelanda per visitare la destinazione.

