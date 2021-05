Geven lancia il nuovo Economy Class Seat SuperEco. Il SuperEco è stato concepito per soddisfare le esigenze essenziali dell’high-density cabin world, offrendo il massimo comfort e spazio abitativo all’interno di spazi ristretti, pur mantenendo il minor peso, bassi costi di gestione, semplicità e facilità di manutenzione.

“Ideale per narrow-body high-density application, la sua semplicità di base non diminuisce il comfort e il tocco fresco e giovane di questo nuovo Italian design seat. Dotato di un nuovo peso di riferimento di 7,9 kg per pax, ottimizza il comfort e lo spazio abitativo grazie a uno spazio senza pari per le ginocchia.

Con pitch di 28”, il sedile lascia spazio a un inaspettato generoso spazio per le gambe grazie alla struttura portante ridisegnata. Questo è il risultato dell’approccio multidisciplinare di Geven. La collaborazione tra R&D, Engineering and Operations departments, porta ad un modello di sedile innovativo, confortevole, leggero e affidabile, con full optimized operation e processi di produzione efficienti”, afferma Geven.

“Siamo orgogliosi del nostro lavoro di squadra”, afferma Alberto Veneruso, managing director at Geven. “L’impressionante shin and knee clearance di SuperEco, abbinata al suo peso ridotto e all’eccellente affidabilità, rappresenta un punto di riferimento senza precedenti nel settore dei sedili per aeromobili. Con SuperEco, le compagnie aeree saranno in grado di offrire il massimo comfort e spazio vitale ai passeggeri, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi di sostenibilità attraverso la riduzione del consumo di carburante”.

SuperEco offre anche una gamma di funzioni opzionali per soddisfare le esigenze delle diverse compagnie aeree. Tra una varietà di connectivity options and Power /USB Integration, sono disponibili opzioni di personalizzazione per dress covers, armrests and endbays.

“Inoltre, l’ampio vassoio portavivande e i braccioli che possono essere ripiegati e riposti a filo con lo schienale, renderanno ancora più piacevole l’esperienza dei passeggeri a bordo. Il prezzo ottimizzato e significativamente competitivo per l’intero ciclo di vita, insieme con short lead time, contribuirà ad aprire un nuovo scenario nel mondo dell’economy class seating”, conclude Geven.

Geven annuncerà presto i modelli di nuova generazione per economy, premium economy and business categories, progettati in collaborazione con PriestmanGoode.

Geven è un aircraft seats and interiors supplier con sede a Napoli, Italia.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)