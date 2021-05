IATA: accettare passeggeri vaccinati dovrebbe essere la migliore pratica per riaprire le frontiere

L’International Air Transport Association (IATA) ha applaudito il numero crescente di paesi che prendono decisioni basate su dati e prove per aprire le proprie frontiere ai viaggiatori vaccinati. Gli ultimi dati raccolti da IATA, compreso il suo servizio Timatic, mostrano che più di 20 paesi hanno revocato totalmente o parzialmente le restrizioni per i viaggiatori vaccinati.

“IATA supporta l’accesso illimitato ai viaggi per i viaggiatori vaccinati. Nei casi in cui la vaccinazione non è possibile, l’accesso a viaggi senza quarantena dovrebbe essere fornito attraverso strategie di test COVID-19 basate su test gratuiti ampiamente disponibili.

La Germania è tra gli ultimi paesi ad apportare attenuazioni alla quarantena per i viaggiatori vaccinati. I viaggiatori vaccinati non sono più soggetti a misure di quarantena (tranne che da alcuni paesi ad alto rischio). La Germania ha anche rimosso i requisiti di quarantena per i viaggiatori con un risultato negativo del test COVID-19 (ad eccezione di alcuni paesi ad alto rischio).

La decisione del governo tedesco ha fatto seguito a una revisione dei pareri scientifici del famoso Robert Koch Institute (RKI), che ha concluso che i viaggiatori vaccinati non sono più significativi nella diffusione della malattia e non rappresentano un grave rischio per la popolazione tedesca. In particolare, ha affermato che la vaccinazione riduce il rischio di trasmissione di COVID-19 a livelli inferiori al rischio di un false negative rapid antigen test.

L’attuazione di questa politica allinea la Germania alle raccomandazioni della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, sulla base di pareri scientifici simili dell’European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC). Nella sua guida provvisoria sui benefici della vaccinazione completa, l’ECDC ha affermato che ‘sulla base delle limitate prove disponibili, la probabilità che una persona vaccinata infetta trasmetta la malattia è attualmente valutata da molto bassa a bassa’.

Conclusioni simili sono state raggiunte dall’altra parte dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, il Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) ha osservato che ‘con un vaccino efficace al 90%, i test pre-viaggio, i test post-viaggio e l’auto-quarantena di 7 giorni forniscono un vantaggio aggiuntivo minimo'”, afferma IATA.

“L’obiettivo è un’apertura sicura delle frontiere ai viaggi internazionali. Prove scientifiche e dati come quelli presentati da RKI, ECDC e US CDC dovrebbero essere la base per il processo decisionale necessario per raggiungere questo obiettivo. Ci sono prove scientifiche crescenti che la vaccinazione non solo protegge le persone, ma riduce anche drasticamente il rischio di trasmissione di COVID-19. Questo ci avvicina a un mondo in cui la vaccinazione e i test consentono la libertà di viaggiare senza quarantena. La Germania e almeno altri 20 paesi hanno già compiuto un importante passo avanti nella riapertura dei propri confini ai viaggiatori vaccinati. Questi sono gli esempi di best practice che gli altri possono seguire rapidamente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Secondo il CDC degli Stati Uniti, le attenuazioni dalle restrizioni COVID-19 sono un potente motivatore per la vaccinazione, in particolare nelle comunità in cui è prevalente l’esitazione del vaccino. Questo è un ulteriore e importante vantaggio del viaggio senza restrizioni per i vaccinati. I sondaggi IATA indicano che l’81% dei viaggiatori internazionali è disposto a vaccinarsi per poter viaggiare. Inoltre, il 74% delle persone nello stesso sondaggio ha convenuto che i vaccinati dovrebbero essere in grado di viaggiare in aereo senza restrizioni.

Le decisioni di un numero crescente di paesi di accettare viaggiatori vaccinati senza misure di quarantena aumentano la pressione per una soluzione digitale per gestire i certificati vaccinali e i risultati dei test COVID-19. I processi cartacei potrebbero portare a tempi di elaborazione estremamente lunghi al check-in e al controllo di frontiera. Inoltre aprono la porta alle frodi. Per gestire le credenziali sanitarie di viaggio in modo efficiente e sicuro durante il riavvio saranno necessari digital vaccine/test certificates, insieme ad app per i passeggeri come IATA Travel Pass.

I recenti sondaggi IATA mostrano un forte supporto per una soluzione digitale.

L’89% ha sostenuto COVID-19 test or vaccination certifications standardizzate a livello globale.

L’84% desidera un’app per gestire le proprie credenziali sanitarie di viaggio”, prosegue IATA.

“Si sta aprendo un divario tra i paesi che rispondono alle prove scientifiche e quelli che mostrano una mancanza di preparazione o un’eccessiva cautela nel riaprire le frontiere. I paesi che colgono l’opportunità offerta dal numero crescente di viaggiatori vaccinati possono proteggere le loro popolazioni e raccogliere una ricompensa economica”, ha detto Walsh.

