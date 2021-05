News Brevi – 19.05.2021

RYANAIR LANCIA UNA OFFERTA FLASH: VOLI A PARTIRE DA €5 A GIUGNO – Ryanair ha lanciato oggi (19 maggio) la più grande offerta flash del 2021, con tariffe a partire da €5 disponibili per 48 ore. “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni accelerano in Europa e con la diminuzione della pressione sul sistema sanitario, torna la voglia di viaggiare verso Spagna, Grecia, Regno Unito, Germania Francia, Malta e Cipro. Per queste destinazioni, oltre a mete nazionali, sono disponibili tariffe a partire da soli €5 per viaggiare a giugno. Le prenotazioni devono essere effettuate entro la mezzanotte di giovedì 20 maggio, solo sul sito di Ryanair o sull’App della compagnia”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Dopo mesi di restrizioni, l’Italia si prepara alla stagione estiva e siamo lieti di lanciare questa super offerta flash valida per sole 48 ore. I consumatori italiani potranno prenotare i loro viaggi a giugno in destinazioni come Madrid, Barcellona, Malaga, Alicante, Salonicco, Rodi, Corfù, Londra, Edimburgo, Manchester, Berlino, Francoforte, Parigi, Marsiglia oltre a numerose mete nazionali a partire da soli €5. La super offerta flash di Ryanair con voli a €5 per viaggiare a giugno inizia alle 00:01 di mercoledì 19 maggio e termina alla mezzanotte [00:00] di giovedì 20 maggio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”. Si applicano termini e condizioni: https://www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/esplora/offerte-incredibili.

WIZZ AIR FESTEGGIA I SUOI 17 ANNI DI ATTIVITA’ OFFRENDO VOLI SCONTATI FINO AL 35% – Wizz Air festeggia il 17° anno di attività e di risultati in costante crescita che le hanno permesso di aprire 5 basi in Italia (Bari, Catania, Milano Malpensa,Roma Fiumicino e Palermo). Con più di 250 milioni di passeggeri trasportati da 187 aeroporti in tutto il mondo, una flotta di 138 aeromobili Airbus A320 e A321 tra le più giovani e green d’Europa, Wizz Air ha deciso di celebrare questo importante traguardo lanciando una promozione: sconti fino al 35% per chi prenoterà entro la mezzanotte di oggi una qualsiasi rotta del suo network tramite il sito wizzair.com o l’applicazione WIZZ mobile app. Con questa promozione la compagnia aerea ha deciso di omaggiare i suoi passeggeri di uno sconto sul biglietto per permettergli di concedersi una piccola fuga primaverile, visitare una città d’arte, programmare un weekend di relax o volare verso nuove mete scegliendo tra le numerose rotte dell’intero network. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. La promozione è valida il 19 maggio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto fino al 35% si applica alla tariffa, tasse e costi amministrativi esclusi. Lo sconto fino al 35% si applica a tutti i voli e a tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è illimitato. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo.

SWISS TESTA UN’ULTERIORE DIGITAL HEALTH SOLUTION – Swiss International Air Lines (SWISS) inizia oggi le sperimentazioni di un’ulteriore soluzione digitale per verificare i test COVID-19 dei viaggiatori e lo stato di vaccinazione, per contribuire a rendere i viaggi di nuovo semplici e affidabili durante l’attuale pandemia. SWISS sta conducendo queste prove sotto la sua appartenenza alla BlueIcareUs Alliance, una partnership di aziende e organizzazioni con sede in Svizzera dei settori dell’aviazione e della sanità. La soluzione internazionale è stata sviluppata con l’obiettivo di stabilire un national and international COVID vaccination and test results certificate da parte della start-up svizzera Cyberfish, in collaborazione con Swiss Federal Office of Public Health (FOPH) e Swiss Federal Office of Information Technology, Systems and Telecommunication (FOITT), in coordinamento con i preparativi per l’EU Green Certificate. Con la nuova soluzione, che non richiede il download di app e che è pienamente conforme alle più severe disposizioni in materia di protezione dei dati, i viaggiatori possono avere tutte le certificazioni di vaccinazione e i risultati dei test trasmessi dai laboratori partecipanti direttamente a un portafoglio digitale, dove possono essere immagazzinate e amministrate. Il viaggiatore può quindi utilizzare questo documento digitale per presentare la conferma a prova di manomissione alle compagnie aeree e alle autorità che soddisfano i requisiti di ingresso del paese di destinazione, senza dover divulgare ulteriori informazioni sulla loro salute personale. Con la tecnologia di codici a barre crittografati, il nuovo sistema di certificazione porterà anche maggiore velocità ed efficienza ai processi aeroportuali rilevanti. SWISS testerà la funzionalità di questa nuova soluzione digitale nei prossimi giorni, in vista della sua possibile adozione nel terzo trimestre di quest’anno. Durante questa prima fase di prova, i viaggiatori SWISS coinvolti devono continuare a portare e presentare tutta la documentazione sanitaria convenzionale richiesta dalle autorità a destinazione. SWISS ha già testato il nuovo IATA Travel Pass sui suoi servizi tra Zurigo e London Heathrow. Anche i viaggiatori SWISS su determinate rotte hanno potuto caricare i risultati dei loro test COVID fino a 12 ore prima dell’inizio del viaggio. Questi possono quindi essere verificati per garantire che il cliente sappia prima della partenza se soddisfano tutti i requisiti di ingresso della loro destinazione.

ENAC HA PARTECIPATO ALLA TAVOLA ROTONDA “SUSTAINABLE CIVIL AVIATION ROUNDTABLE: A DIALOGUE ON CHALLENGES AND OPORTUNITIES” – L’ENAC ha partecipato oggi alla tavola rotonda sul tema Sustainable Civil Aviation roundtable: a dialogue on challenges and opportunities, evento online in lingua inglese organizzato dal Department for International Trade in Italy. Per l’ENAC è intervenuto come relatore il Dott. Andrea Marotta, Direttore Trasporto Aereo e Ambiente: “L’Italia sostiene l’adozione da parte dell’ICAO di un obiettivo a lungo termine di zero emissioni nette dell’aviazione internazionale entro il 2050. La direzione che abbiamo preso è quella giusta. Ora dobbiamo andare avanti in linea con il nostro ambizioso obiettivo su un piano di reale cooperazione tra Paesi sapendo che più velocemente ci muoviamo, prima riusciremo, insieme, a raggiungere zero emissioni e un vero trasporto #trasportoaereo sostenibile”.

SAAB: LA BULGARIA ORDINA LA DEPLOYABLE MAINTENANCE FACILITY (DAM) – Saab ha firmato un contratto per fornire l’innovativa Deployable Maintenance Facility (DAM) per l’utilizzo da parte della Bulgarian Air Force. Il sistema fornirà alla Bulgarian Air Force un modo efficiente e flessibile per ottimizzare la propria capacità infrastrutturale. Il DAM sarà utilizzato in numerose basi aeree in tutta la Bulgaria. Fornirà un complemento alle infrastrutture permanenti esistenti e fornirà capacità sufficienti per il parcheggio, la protezione e la manutenzione di una varietà di velivoli ad ala fissa e rotante. “Con questo contratto, stiamo aumentando la nostra base installata di DAM nella regione dell’Europa centrale, a seguito di una precedente consegna in Ungheria. La chiave del successo per noi è stata la proattività e uno stretto dialogo con i clienti”, afferma Christoffer Rashdan, Business Development Director at Saab’s business unit Aviation Services. La Deployable Maintenance Facility (DAM) fornisce una capacità di manutenzione avanzata e mobile. “Questa è un’altra grande testimonianza della grande capacità polivalente della DAM. Una risorsa ugualmente adatta per l’uso nel paese così come durante le deployed operations”, afferma Stefan Eriksson, head of Saab business unit Aviation Services.

AIR CANADA SUPPORTA L’INDIA CON UN CARGO-ONLY FLIGHT – Air Canada ha annunciato che sta sostenendo i soccorsi in India in collaborazione con il Toronto Business Development Centre (TBDC) e il Governo dell’Ontario, operando un cargo-only flight per Delhi, fornendo rifornimenti medici urgenti alla popolazione indiana, che è stata duramente colpita dalla pandemia COVID-19. “Siamo tutti profondamente rattristati dalla situazione devastante in India e nessuno può rimanere indifferente a ciò che sta accadendo ora in quella parte del mondo”, ha detto Jason Berry, Vice-President, Cargo at Air Canada. “Quando i voli per l’India sono stati sospesi il 22 aprile, è stato interrotto anche il movimento di beni essenziali tra i due paesi. Oggi, con questo eccezionale cargo-only flight, siamo grati di poter contribuire a questi soccorsi. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Toronto Business Development Centre e il Governo dell’Ontario per garantire un supporto tempestivo, in solidarietà con le comunità colpite”. Un Boeing 787-9 Dreamliner di Air Canada opererà un cargo-only flight con 40 tonnellate di rifornimenti essenziali dall’aeroporto di Toronto Pearson a Delhi.

ANA MODIFICA LE FREQUENZE VERSO DETERMINATE DESTINAZIONI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo per selezionate città a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, alle misure di quarantena recentemente istituite e della tendenza della domanda passeggeri. ANA continuerà a monitorare le restrizioni, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per decidere la frequenza dei voli e la ripresa di determinate rotte. Inoltre, ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo, in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al collegamento seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/.

ANA HD ANNUNCIA L’EMISSIONE DI BOND LEGATI ALLA SOSTENIBILITA’ – ANA HD ha annunciato che offrirà pubblicamente Sustainability-Linked Bonds, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda per i suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Le obbligazioni saranno offerte a giugno per un importo di 10 miliardi di yen con una scadenza di 5 anni, supportate da SMBC Nikko Securities Inc. “Il Gruppo ANA ha costantemente dato la priorità al bene sociale nelle sue azioni e attraverso l’emissione delle obbligazioni legate alla sostenibilità, guiderà ulteriormente il cambiamento mentre cerchiamo modi per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ESG”, ha affermato Ichiro Fukuzawa, CFO di ANA HD. “Forniamo un servizio cruciale che collega persone e culture, ed è nostra speranza che il Gruppo ANA sarà un leader del cambiamento mentre il mondo emerge dalla crisi COVID-19”.

IBERIA RIPRENDE I VOLI VERSO PORTO RICO – A partire dal prossimo 2 luglio, Iberia riprenderà i voli con Porto Rico, con tre frequenze settimanali. La compagnia punta a mantenere il volo tutto l’anno, non solo nei mesi estivi, il che dimostra l’impegno della compagnia aerea in questo mercato e rafforza la sua leadership in America Latina. Questi voli saranno operati con aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy. Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia, e Carlos Mercado Santiago, direttore esecutivo della Puerto Rico Tourism Company, hanno firmato un accordo per promuovere il paese caraibico come destinazione turistica nelle oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea spagnola offre in Europa. Javier Sánchez-Prieto, ha commentato: “Confidiamo che la nostra collaborazione sarà molto fruttuosa. È una gioia immensa recuperare le nostre operazioni con Porto Rico e tornare gradualmente al nostro solito programma di volo”. Inoltre, questa mattina i Reali hanno inaugurato la fiera internazionale del turismo che si tiene a Madrid, Fitur, e come ogni anno hanno fatto tappa allo stand Iberia. Durante la pandemia, Iberia ha dedicato i suoi sforzi a mantenere una connettività minima tra la Spagna e il mondo, ad operare voli di rimpatrio e cargo sanitari e oggi, alla presenza dei Re, la compagnia aerea ha voluto riconoscere il lavoro dei suoi dipendenti nei mesi più duri. Lo stand di Iberia al Fitur occupa uno spazio di 600 metri quadrati e la struttura è realizzata in carta riciclata.

LUFTHANSA TECHNIK SHENZHEN RIPRENDE GLI INVESTIMENTI E RAFFORZA LE SUE CAPACITA’ – Con la ripresa del mercato dell’aviazione cinese, Lufthansa Technik Shenzhen (LTS) ha ripreso i suoi investimenti in nuove capacità. L’azienda sta attualmente convertendo il proprio bonded warehouse in un maintenance workshop di 2.100 mq e in un magazzino materiali climatizzato. Le misure di conversione corrispondenti dovrebbero essere completate nel giugno 2021 e consentiranno a LTS di sviluppare ulteriormente le proprie capacità. Questi includeranno la fornitura di component repair services per oltre 70 componenti spediti da Honeywell a bordo dell’Airbus A350, per il quale la società sarà l’unica struttura autorizzata in Asia-Pacifico. L’aumento delle capacità includerà anche una cooperazione di LTS con il suo partner TAT Technologies. LTS fornirà presto al mercato Asia-Pacifico la più ampia capacità per heat transfer component repairs, overhaul and core replacement services, supportando la maggior parte delle principali piattaforme e componenti di environmental control, bleed air and fuel inerting systems. Inoltre, LTS prevede anche di sviluppare capacità di servizio per Meggitt fire & safety Systems, valves, sensors and fuel systems, con LTS che funge da centro di eccellenza OEM Meggitt in Cina. Benjamin Scheidel, Presidente e CEO di Lufthansa Technik Shenzhen, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di riprendere gli investimenti per completare i nostri accordi con i nostri partner Honeywell, Meggitt e TAT, fornendo ai nostri clienti soluzioni esclusive, di qualità superiore ed economiche per i più recenti tipi di aeromobili”.

GULFSTREAM NOMINA VICKI BRITT SENIOR VICE PRESIDENT, INNOVATION, ENGINEERING AND FLIGHT – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la nomina di Vicki Britt come senior vice president, Innovation, Engineering and Flight. Colin Miller, che in precedenza ricopriva il ruolo, ha recentemente annunciato il suo ritiro dopo otto anni di servizio in Gulfstream. Britt è membro del Gulfstream leadership team e riferisce al presidente di Gulfstream, Mark Burns. Nel suo nuovo ruolo, Britt è responsabile per research and development; new aircraft program initiation; engineering and product development; flight, lab and structural test; worldwide Gulfstream flight operations. “Durante la sua permanenza in Gulfstream, Vicki è stata un leader tecnico inestimabile”, ha detto Burns. “La sua vasta esperienza in aerospace engineering l’ha preparata bene per guidare la strategia di innovazione e l’implementazione di Gulfstream”. Britt, che ha più di 30 anni di esperienza nel settore aerospaziale, è entrata a far parte di Gulfstream nel 1996 e ha ricoperto una serie di ruoli con crescente responsabilità in materia di stress, fatigue and damage tolerance; new product development; airframe engineering. Ha anche lavorato come staff scientist and director of aircraft structures e, più recentemente, come chief engineer and program manager of Gulfstream special missions. La carriera aerospaziale di Britt è iniziata al Langley Research Center della NASA a Hampton, in Virginia. Ha conseguito un dottorato in ingegneria aerospaziale presso la Old Dominion University, ha conseguito un master in ingegneria meccanica e un bachelor’s degree in aerospace engineering presso la North Carolina State University.