Etihad Airways e Saudia consolidano la loro partnership

Etihad Airways e Saudia hanno annunciato un nuovo reciprocal loyalty agreement, espandendo l’accordo di code-share esistente tra le due compagnie aeree.

I membri dei programmi Etihad Guest e ALFURSAN possono ora guadagnare e riscattare miglia sui voli attraverso le reti di entrambi i vettori. I membri del programma fedeltà di entrambe le compagnie aeree potranno anche guadagnare Tier Miles and Tier Segments, aiutandoli a passare al livello successivo più velocemente. Inoltre, i membri potranno accumulare miglia sui voli in codeshare Etihad e Saudia.

Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con il riavvio del settore dell’aviazione e il ritorno degli ospiti nei cieli, questa partnership rafforza l’impegno delle compagnie aeree per la crescita del turismo e del business inbound nei rispettivi mercati. Completa l’attuale accordo di code-share di Etihad con Saudia e apre più destinazioni per i membri Etihad Guest, per guadagnare e spendere le loro miglia”.

Khalid Al-Bassam, Chief Commercial Officer, Saudia, ha commentato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Etihad attraverso questo ultimo accordo, che si basa ulteriormente sulla nostra storia condivisa di collaborazione di successo. Offrendo ai nostri ospiti maggiori opportunità di guadagnare miglia, stiamo apportando maggior valore, flessibilità e convenienza alla loro esperienza di viaggio, il che aiuterà ad alimentare la crescita della domanda e contribuirà al nostro obiettivo di migliorare i settori dell’aviazione e del turismo del Regno”.

I partner stanno anche rilanciando la loro cooperazione in codeshare al di là dei rispettivi hub. Nell’ambito di questa ampia partnership commerciale, che ha visto più di 110.000 viaggi facilitati negli ultimi due anni, Saudia ha aggiunto il suo codice “SV” a 15 destinazioni del network Etihad in Arabia Saudita, Asia, Stati Uniti ed Europa. Inoltre, Etihad ha aggiunto il suo codice “EY” alle destinazioni Saudia nel Regno e in Pakistan. Ciò facilita la crescita e la ripresa per entrambe le compagnie aeree, offre maggiore scelta, comodità e flessibilità per gli ospiti e rafforza ulteriormente i legami tra le due nazioni.

In altre aree di cooperazione, Etihad Airways Engineering collabora con Saudia dal 2016 presso la sua MRO (Maintenance, Repair and Operations) facility in Abu Dhabi.

Etihad opera in Arabia Saudita dal 2004 e, prima della pandemia Covid, operava fino a 77 voli settimanali tra Abu Dhabi e Riyadh, Dammam, Jeddah e Medina.

La compagnia aerea sta attualmente operando voli diretti per Riyadh, Dammam e Jeddah e gli ospiti che transitano ad Abu Dhabi dal Kingdom hanno accesso all’USA pre-clearance, l’unica United States Customs and Border Protection facility in Middle East. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di elaborare tutte le ispezioni in materia di immigrazione e dogana ad Abu Dhabi prima di imbarcarsi sul volo per Chicago, New York o Washington D.C.

Etihad rimane impegnata nel mercato dell’Arabia Saudita e attende con impazienza di aumentare i livelli di servizio man mano che le attuali restrizioni ai confini e ai viaggi saranno allentate.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)